Revenus du marché de la dermatologie, lancements de produits, analyse des parts régionales et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial dermatologie a atteint 1,11 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance de l’industrie pharmaceutique, l’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation des cas de problèmes d’acné, les progrès technologiques rapides dans les traitements de la peau au laser et à la lumière, les progrès croissants de l’imagerie numérique puissante de la peau ainsi que le besoin croissant d’un diagnostic précoce des affections dermatologiques sont les principaux facteurs. moteur de la croissance du marché du marché de la dermatologie.

Des percées technologiques importantes poussent le secteur de la dermatologie à changer, affectant les préférences des consommateurs pour les opérations et les traitements esthétiques. Les patients adoptent l’IA, l’apprentissage automatique (ML) et la télédermatologie, ce qui indique que le traitement dermatologique évolue et s’éloigne des consultations cliniques en personne pour se tourner vers l’accessibilité, les appareils mobiles et les algorithmes informatiques. Ces avancées ont permis une imagerie précise et en temps réel, qui aide à la détection précoce de la maladie. La façon dont les dermatologues évaluent les patients a subi un changement significatif à la suite du développement de techniques d’imagerie plus puissantes, de réseaux de télécommunication et de technologies de transfert d’informations. Ils peuvent désormais effectuer un examen, fournir un diagnostic et élaborer un plan de traitement à l’aide d’un logiciel conçu spécifiquement pour cette entreprise. Les consommateurs modernes ont de plus en plus accès à la technologie photographique numérique, ce qui a amélioré son utilité dans l’industrie dermatologique et les dermatologues ont utilisé la photographie clinique de diverses manières au fil des ans. En raison de la nature apparente des peaux, certaines cliniques dermatologiques ont commencé à adopter des techniques d’imagerie 3D pour imager les problèmes cutanés.

Même si la documentation photographique a toujours été un élément clé des essais cliniques pour diverses conditions ou objectifs dermatologiques, les améliorations technologiques l’ont rendue encore plus vitale. De plus, grâce aux progrès récents de la technologie d’imagerie 3D, les dermatologues sont désormais mieux à même d’évaluer les paramètres dermatologiques cruciaux tels que la profondeur des rides. Cependant, avec les progrès de la technologie d’imagerie 3D, les dermatologues sont désormais en mesure de mesurer plus précisément des facteurs importants, tels que la hauteur, l’épaisseur et même les changements de volume de la lésion, permettant une évaluation plus précise de l’effet du traitement sur des lésions distinctes. En conséquence, ces développements ont permis une imagerie précise en temps réel, permettant un diagnostic précoce des maladies. De plus, grâce à des méthodes telles que la dermatoscopie et d’autres techniques microscopiques, y compris la microscopie confocale à balayage laser, les patients souffrant de divers problèmes de peau peuvent désormais bénéficier de procédures non invasives qui leur donnent de meilleurs résultats avec des temps de récupération plus rapides. D’autres équipements d’imagerie corporelle ou de cartographie des taupes sont également compatibles avec la technologie.

L’une des principales tendances à venir sur le marché mondial de la dermatologie est l’avancement de la technologie laser. De nos jours, les lasers sont des méthodes de traitement utiles pour divers problèmes de peau et ont un large éventail d’utilisations dermatologiques. Les consommateurs observent déjà une avancée significative dans la technologie laser, avec des produits qui vont au-delà de l’esthétique, pour traiter le cancer et aider à l’administration de produits pharmaceutiques. L’utilisation de « chirurgiens robotiques » plus précis pour effectuer des chirurgies esthétiques, traiter les tumeurs malignes de la peau et traiter d’autres problèmes de peau pourrait devenir plus courante à l’avenir. Différentes thérapies au laser et à la lumière LED font leur apparition alors que les cabinets de dermatologie se concentrent davantage sur le côté cosmétique des traitements pour des raisons professionnelles. Par exemple, Accure, une société basée aux États-Unis, a développé une thérapie révolutionnaire contre l’acné au laser.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met l’accent sur les demandes et les tendances du marché de la dermatologie sur le marché mondial, plus important encore, sur le marché qui est réparti dans les principales régions du pays. Ces principales régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le marché de la dermatologie est en outre segmenté en fonction des types de produits proposés sur le marché, du spectre d’applications, des principaux fabricants / entreprises et des régions géographiques clés.

Les principales sociétés couvertes par le rapport sont :

AbbVie Inc. (Allergan PLC), Takeda Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Roivant Sciences Inc., DermBiont, Inc., Novartis, GlaxoSmithKline Plc., Johnson & Johnson Services Inc., LEO Pharma, et Galderma

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché de la dermatologie:

Analyse approfondie du paysage concurrentiel pour offrir aux lecteurs des informations clés sur les facteurs moteurs et restrictifs ainsi que sur les stratégies adoptées par les principaux acteurs

Évaluation des tendances existantes et émergentes du monde des affaires

Analyse détaillée de la croissance émergente opportunités et menaces et limites auxquelles les acteurs pourraient être confrontés dans les années à venir

Répartition significative du marché pour évaluer les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché mondial

Une prévision sur 8 ans pour une meilleure compréhension du fonctionnement et des opportunités de croissance du marché

Analyse approfondie de la régions géographiques clés pour évaluer la part de marché, la taille du marché, la production et la consommation, la contribution aux revenus et s rapport d’offre et de demande

Aperçu complet du marché de la dermatologie aux niveaux régional et mondial

Le marché de la dermatologie a été divisé en types, applications et régions. Le rapport Dermatologie propose une analyse de la croissance de chaque segment pour fournir un calcul et une prévision précis des ventes sur la période 2020-2027. L’analyse offre des informations stratégiques qui fournissent des informations fructueuses aux lecteurs pour les aider à capitaliser sur les offres commerciales. Les données sur les parts de marché sont également disponibles au niveau mondial et régional.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type de perspectives (revenus, milliards USD ; 2019-2030) Dermatologie médicale Dermatologie chirurgicale Dermatologie pédiatrique Dermatologie esthétique Lymphome cutané Dermatoimmunologie Autres



perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2019-2030) Acné Dermatite Psoriasis Cancer de la peau Rosacée Alopécie Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Hôpitaux Cliniques dermatologiques Autres



Faits saillants radicaux du rapport sur le marché de la dermatologie :

Le segment de l’industrie de l’acné a représenté une part modérée des revenus en 2021. Ce sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment. Selon l’American Academy of Dermatology Association (AADA), l’acné affecte jusqu’à 50 millions d’Américains chaque année, ce qui en fait l’affection cutanée la plus répandue dans le pays. De nombreux adolescents et jeunes adultes souffrent d’acné, qui commence souvent pendant la puberté. Entre 12 et 24 ans, 85 % des individus ont au moins une acné légère. De plus, les dermatologues peuvent administrer des médicaments contre l’acné, réparer les cicatrices d’acné, rechercher un cancer de la peau et offrir des conseils généraux sur les soins de la peau. L’acné peu flatteuse est une raison courante pour laquelle les adolescents et les jeunes adultes prennent rendez-vous en dermatologie. Les dermatologues utilisent une procédure appelée extraction de l’acné pour éliminer les points blancs et les points noirs qui ne disparaissent pas avec le traitement de l’acné. Une forme très grave d’acné sévère appelée acné fulminans est traitée par les dermatologues à l’aide de faibles doses de prednisone, un corticostéroïde très puissant.

Le segment des maladies des cliniques de la peau représentait une part importante des revenus en 2021. Le principe directeur des cliniques de la peau est de séparer le parcours clinique du patient en ses composants et de limiter le consultant à effectuer uniquement les tâches qu’un consultant est qualifié pour effectuer en fournissant un diagnostic et en recommandant une prise en charge. Les consultations en face à face avec les médecins rassurent les patients, mais il est important de gérer leurs attentes en leur envoyant à l’avance une lettre décrivant les détails du rendez-vous à la clinique de dépistage et en leur donnant le choix de le refuser, sans perdre leur place sur le liste d’attente. De nombreux problèmes de peau ont des symptômes qui s’aggravent plus longtemps s’ils sont ignorés. Il est possible de prolonger les rendez-vous dans d’autres cabinets de dermatologie pour favoriser un lieu de travail plus décontracté, améliorer le bonheur des patients et réduire le risque d’épuisement professionnel chez les cliniciens. Trier les références ou mener des consultations virtuelles est une utilisation beaucoup moins efficace du temps professionnel d’un consultant lorsqu’un nouveau patient peut être vu toutes les 60 secondes, donc celles-ci peuvent être considérablement réduites, voire complètement éliminées.

Le marché Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2021. Le marché de la dermatologie se développe dans cette région, en particulier en Inde, au Japon et en Chine, en raison de l’incidence croissante des problèmes de peau tels que l’acné et la dermatite de contact, de la disponibilité d’un plus grand nombre de patients, augmentation du financement et des partenariats entre les grandes entreprises dans le domaine des médicaments dermatologiques, ainsi que la présence de toutes les cliniques de dermatologie, en particulier en Inde, qui ont entraîné une croissance continue de cette industrie.

