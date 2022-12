Revenus du marché américain de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires, croissance future, tendances, application, principaux acteurs clés, prévisions d’opportunités commerciales jusqu’en 2029

Grâce à l’utilisation de solutions expertes et de capacités compétentes, un rapport de recherche sur le marché américain de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires a été généré pour l’entreprise. L’équipe DBMR dispose d’excellentes ressources dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, de la consultation, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires qui s’efforcent collectivement de formuler ce document. Ce rapport place clairement le marché au centre des informations sur le marché et de l’analyse du marché. Il aide à dessiner les stratégies de vente, de marketing et de promotion, ainsi qu’à comprendre les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport d’analyse du marché mondial de l’assurance contre les accidents de voyage aux États-Unis contient des données et des informations détaillées.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial de l’assurance contre les accidents de voyage aux États-Unis

Le marché américain de l’assurance contre les accidents de voyage d’affaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2029 et devrait atteindre 6 070,13 millions USD d’ici 2029. La demande croissante d’assurances avec une couverture COVID-19 agit comme un moteur de la croissance du marché de l’assurance accidents de voyage d’affaires.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur l’assurance accident de voyage d’affaires aux États-Unis :

Chubb, AGA Service Company (filiale d’Allianz Partners), American International Group, Inc., AXA ASSISTANCE USA INC, The Hartford, American Express Company, Arch Insurance Company (filiale d’Arch Capital Group Ltd.), Berkshire Hathaway Specialty Insurance (filiale de Berkshire Hathaway Inc.), Generali Global Assistance & Insurance Services, Company (filiale d’ASSICURAZIONI GENERALI SPA), Insubuy, LLC, International Medical Group, Inc., MetLife Services and Solutions, LLC, Tokio Marine HCC (filiale de Tokio Marine Holdings , Inc.), Travel Insured International, Travelex Insurance Services Inc. et VisitorsCoverage Inc.

U.S. Business Travel Accident Insurance Market Segmentations:

On the basis of type, the U.S. business travel accident insurance market is segmented into single trip coverage, annual multi-trip coverage, and others. In 2021, the single trip coverage segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market as the insurances can be expensive for smaller organizations and are purchased when necessary.

On the basis of user type, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into B2B, B2C, and B2B2C. In 2021, the B2B segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market as large organizations buy multiple insurances for the employee and some even annual multi-trip coverage.

On the basis of distribution channels, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into insurance companies, banks, insurance brokers, insurance aggregators, and others. In 2021, the insurance brokers segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market due to the direct connection with the consumer for more clarity and being the traditional channel of distribution.

On the basis of coverage, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into accidental medical, accidental death, accidental dismemberment, out-of-country medical, emergency medical evacuation, security evacuation, and others. In 2021, accidental medical is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market as being the primary coverage in every travel insurance and the higher cost of medical coverage.

On the basis of policy type, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into local policies, global policies, and controlled master programs. In 2021, the local policies segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market due to domestic travel having a higher share in the business travel sector.

On the basis of business size, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into large businesses (more than 500 employees), mid-size businesses (10 – 500 employees), and small businesses (2 – 10 employees). In 2021, the large businesses (more than 500 employees) segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market as most large businesses purchase multiple insurances over the year, and some even have annual multi-trip insurances for regular travelers.

On the basis of end-user, the U.S. business travel accident insurance market has been segmented into corporate, government, and international travelers and employees (Expats). In 2021, the corporate segment is expected to dominate the U.S. business travel accident insurance market as the corporate employees have a higher frequency of travel and a higher spending capacity of corporates.

Geographic Segment Covered in the Report:

North America (USA and Canada)

Europe (UK, Germany, France and the rest of Europe)

Asia Pacific (China, Japan, India, and the rest of the Asia Pacific region)

Latin America (Brazil, Mexico, and the rest of Latin America)

Middle East and Africa (GCC and rest of the Middle East and Africa)

Our research analysts will help you to get customized details for your report, which can be modified in terms of a specific region, application or any statistical details. In addition, we are always willing to comply with the study, which triangulated with your own data to make the market research more comprehensive in your perspective.

Major Points Covered in TOC:

Market Overview: It incorporates six sections, research scope, significant makers covered, market fragments by type, U.S. Business Travel Accident Insurance market portions by application, study goals, and years considered.

Market Landscape: Here, the opposition in the Worldwide U.S. Business Travel Accident Insurance Market is dissected, by value, income, deals, and piece of the pie by organization, market rate, cutthroat circumstances Landscape, and most recent patterns, consolidation, development, obtaining, and portions of the overall industry of top organizations.

Profiles of Manufacturers: Here, driving players of the worldwide U.S. Business Travel Accident Insurance market are considered dependent on deals region, key items, net edge, income, cost, and creation.

Market Status and Outlook by Region: In this segment, the report examines about net edge, deals, income, creation, portion of the overall industry, CAGR, and market size by locale. Here, the worldwide U.S. Business Travel Accident Insurance Market is profoundly examined based on areas and nations like North America, Europe, China, India, Japan, and the MEA.

Application or End User: This segment of the exploration study shows how extraordinary end-client/application sections add to the worldwide U.S. Business Travel Accident Insurance Market.

Market Forecast: Production Side: In this piece of the report, the creators have zeroed in on creation and creation esteem conjecture, key makers gauge, and creation and creation esteem estimate by type.

Research Findings and Conclusion: This is one of the last segments of the report where the discoveries of the investigators and the finish of the exploration study are given.

Key Benefits of the report:

This study presents the analytical depiction of the global U.S. Business Travel Accident Insurance industry along with the current trends and future estimations to determine the imminent investment pockets.

along with the current trends and future estimations to determine the imminent investment pockets. The report presents information related to key drivers, restraints, and opportunities along with detailed analysis of the global U.S. Business Travel Accident Insurance market share.

The current market is quantitatively analysed to highlight the global U.S. Business Travel Accident Insurance market growth scenario.

Porter’s five forces analysis illustrates the potency of buyers & suppliers in the market.

The report provides a detailed global U.S. Business Travel Accident Insurance market analysis based on competitive intensity and how the competition will take shape in the coming years.

U.S. Business Travel Accident Insurance Market Report Answers the Following Questions:

How much revenue will the U.S. Business Travel Accident Insurance market generate by the end of the forecast period?

Which market segment is expected to have the maximum market share?

What are the influencing factors and their impact on the U.S. Business Travel Accident Insurance market?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de l’assurance accident de voyage d’affaires aux États-Unis?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché américain de l’assurance accident de voyage d’affaires?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché américain de l’assurance accident de voyage d’affaires pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché américain de l’assurance accident de voyage d’affaires?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché américain de l’assurance accident de voyage d’affaires ?

