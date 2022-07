Revenus, demande, part, taille du marché des appareils de santé / médicaux portables | Rapport d’analyse et de recherche de l’industrie mondiale 2030

en temps réel et de détection précoce des maladies sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du

croissant santé marché période, selon un dernier rapport de Reports and Data. Le besoin croissant de surveillance de la santé en temps réel et de détection précoce des maladies devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’introduction croissante d’appareils portables connectés à la pointe de la technologie pour les applications de soins de santé devrait également stimuler la croissance des revenus du marché mondial à l’avenir. L’industrie de la santé, en collaboration avec des entreprises technologiques, fabrique des produits pour diagnostiquer, surveiller et traiter les patients, ainsi que pour aider les organisations de santé à réduire les coûts de santé et à fonctionner plus efficacement. Il y avait environ 161 millions d’appareils Internet des objets (IoT) utilisés dans le secteur de la santé en 2020. De plus, les progrès de la technologie sans fil, la miniaturisation et la puissance de calcul ont stimulé l’innovation MedTech. En conséquence, davantage de dispositifs médicaux portables connectés sont en cours de développement pour aider les patients à collecter, évaluer et transférer des données. L’Internet des objets médicaux (IoMT), un réseau mondial d’appareils médicaux connectés, d’applications logicielles et de systèmes de santé, est créé à partir des données collectées par ces appareils. L’Internet des objets (IoT) modifie rapidement le rôle et les relations de MedTech dans le secteur de la santé. Les efforts croissants de diverses sociétés MedTech pour exploiter les données fournies par les produits numériques afin de rendre leurs modèles commerciaux et opérationnels pertinents et durables devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Cependant, le risque de violation de données devrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les trackers de fitness sont destinés à comprendre et à améliorer la santé des personnes en fournissant des informations essentielles qui pourraient indiquer des risques pour la santé. Au cours du processus de collecte de ces informations sur les utilisateurs, l’appareil doit accéder à des informations privées sur la vie et la santé des personnes. Les pirates peuvent utiliser ces informations sensibles pour créer des e-mails de phishing personnalisés, commettre des fraudes et obtenir encore plus d’informations personnelles. La cybersécurité est donc cruciale pour la sécurité et l’efficacité des dispositifs médicaux. L’accès non autorisé aux données médicales devrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Apple, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Xiaomi Corporation, Garmin, Ltd., Fitbit, Inc., LifeWatch GmbH, Omron Healthcare, Inc., Misfit, Inc., Vital Connect , Inc., Biobeat Technologies, Ltd., Medtronic PLC, Vital Connect, Inc. et Sotera Wireless, Inc.

Segmentation du marché par types :

Perspectives du type d’appareil (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Appareils

de diagnostic et de surveillance Surveillance des signes vitaux Dispositifs Dispositifs de surveillance de la glycémie Dispositifs de surveillance du sommeil Dispositifs de surveillance de la pression artérielle Dispositifs de surveillance fœtale et obstétrique Dispositifs de neurosurveillance Autres

thérapeutiques Dispositifs de gestion de la douleur Dispositifs de rééducation Dispositifs de thérapie respiratoire Pompes à insuline Dispositifs cardiaques Autres



Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Trackers

Capteurs corporels Patchs portables Dispositifs de poignet Sangles cardiaques Bandeaux Moniteurs de posture mouvement Défibrillateur portable

Vêtements

intelligents Lunettes intelligentes

Caméra portable

Autres

Grade Outlook (Rev enue, milliards USD ; 2019-2030)

Consumer

Clinical

Sales Channel Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Pharmacies

E-commerce

Hypermarket

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Sports & Fitness

Surveillance à distance des patients

Soins à domicile Soins

médicaux d’urgence

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des soins de santé portables / dispositifs médicaux dans chaque région pour la période de prévision de 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



Quelques faits saillants du rapport

Le diagnostic et le segment des dispositifs de surveillance devrait représenter une part de marché substantielle sur le marché mondial des dispositifs de santé/médicaux portables au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’attention croissante portée à la surveillance et aux soins de santé personnalisés ainsi qu’à l’incidence croissante de maladies telles que l’obésité, le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’hypertension, la douleur chronique et les troubles cardiaques.

Le segment des trackers de fitness devrait représenter une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des appareils de santé basés sur les smartphones.

Le marché des dispositifs médicaux/de soins de santé portables en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La forte présence des principaux fabricants d’appareils de santé portables et l’augmentation des dépenses publiques dans les technologies intelligentes pour détecter les maladies chroniques de manière précoce et les traiter de manière appropriée devraient stimuler la croissance des revenus du marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

