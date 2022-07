Revenus, demande, part, taille du marché de la thérapie cellulaire | Rapport d’analyse et de recherche sur l’industrie mondiale 2028

La prévalence croissante du cancer, des maladies cardiovasculaires, neurologiques et auto-immunes, la demande croissante de médicaments régénératifs et le nombre croissant d’activités de recherche cellulaire stimulent la croissance du marché mondial.

Le marché mondial de la thérapie cellulaire devrait atteindre 9,24 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stables de 5,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial comprennent l’augmentation des approbations de certification GMP (Good Manufacturing Practice) pour la fabrication de thérapies cellulaires, la sensibilisation accrue aux thérapies à base de cellules souches et l’augmentation des fonds des secteurs public et privé.

La thérapie cellulaire est un processus de transplantation réalisé en greffant ou en injectant des cellules viables dans le corps du donneur pour remplacer ou réparer les tissus et cellules endommagés qui ne peuvent pas être reconstitués par des cellules saines. Cette thérapie est largement utilisée dans le traitement de divers problèmes de santé tels que les lésions de la moelle épinière, la schizophrénie, la maladie d’Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes urinaires, les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies infectieuses, entre autres. Des facteurs tels que l’augmentation rapide du nombre d’essais cliniques, l’amélioration des établissements de santé, l’augmentation du revenu disponible et des dépenses de santé, et l’adoption élevée de cellules humaines pour la recherche sur la thérapie cellulaire stimulent la croissance des revenus du marché. En outre, l’accent mis sur la commercialisation des traitements à base de cellules souches et l’augmentation des investissements pour développer des thérapies améliorées et efficaces devraient stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent

Kolon TissueGene, Inc., Anterogen Co., Ltd., Inc., JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., Castle Creek Biosciences, Inc., Mesoblast Ltd., Medipost Co. Ltd., Stemedica Cell Technologies, Inc., Osiris Therapeutics, Inc., PHARMICELL Co., Ltd., Holostem Terapie Avanzate Srl, Tameika Cell Technologies, Inc., Cellules pour cellules, NuVasive, Inc., Vericel Corporation, Celgene Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc. , Merck KGaA et Danaher Corporation

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les positions financières et les défis et limites existants du marché de la thérapie cellulaire.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Perspectives du type de thérapie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Thérapie par cellules souches allogéniques Perspectives du domaine thérapeutique de la thérapie par cellules souches autologues (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Malignités

auto

Troubles

–

immuns

Troubles musculo-squelettiques

Dermatologie

Autres

Type de cellule Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cellules souches Moelle osseuse Dérivées du cordon ombilical Cellules souches dérivées adipeuses Autres

non souches

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres de médecine régénérative

Instituts universitaires et de recherche

Quelques points saillants du rapport :

Parmi le domaine thérapeutique, le segment des tumeurs malignes a représenté une part de revenus plus élevée entre 2021 et 2028 en raison de facteurs tels que la prévalence croissante de divers types de cancer, les progrès rapides dans le domaine cellulaire thérapeutiques, l’augmentation des cas de rechute du cancer et l’utilisation croissante des thérapies cellulaires pour le traitement du cancer.

Selon le type de thérapie, la thérapie allogénique devrait représenter une part de revenus beaucoup plus importante au cours de la période de prévision, augmentant la prévalence de divers types de cancer et de troubles chroniques, augmentant l’incidence des rechutes du cancer et augmentant les investissements dans les activités de R&D.

Selon le type de cellule, le segment des cellules souches devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation des activités de recherche sur le traitement des cellules souches et l’augmentation des banques de cellules souches à travers le monde.

Sur la base de l’utilisation finale, le segment des hôpitaux et cliniques devrait représenter la plus grande part des revenus tout au long de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients souffrant de diverses maladies chroniques, de l’augmentation du budget des soins de santé et de l’accès facile aux dernières thérapies cellulaires.

Le marché de la thérapie cellulaire en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus entre 2021 et 2028 en raison de facteurs tels que la prévalence élevée de diverses maladies cardiovasculaires et neurologiques, le cancer, la présence d’installations de soins de santé et de recherche bien développées et la disponibilité de cellules avancées. thérapies. En outre, la présence d’acteurs clés du marché, l’augmentation des investissements dans les activités de R&D et la demande croissante de médecine régénérative sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché nord-américain.

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance rapide des revenus est attribuée à des facteurs tels que la croissance de la population gériatrique, la prévalence élevée de maladies chroniques et la sensibilisation croissante du public aux thérapies cellulaires. De plus, l’adoption croissante de la médecine régénérative, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement et la disponibilité des approbations de recherche pour développer des thérapies cellulaires, des traitements et des produits efficaces sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

