Revenus de production, ventes et TCAC du marché des vélos pliants 2028

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Les vélos pliants sont des véhicules à deux roues qui sont conçus pour se replier dans une taille compacte et portable pour un transport facile et pour prendre moins de place. Les vélos pliants offrent plus de polyvalence et de confort que les vélos traditionnels, car ils sont dotés d’une variété de fonctionnalités telles qu’une flexibilité de calcul mixte, un risque de vol réduit, un transport et un stockage faciles et une propulsion électrique, entre autres. De plus, les gens ont été motivés à utiliser le vélo comme mode de transport régulier en raison de la longue distance de marche entre leurs bureaux, gares et résidences. En conséquence, la demande de vélos pliants devrait augmenter à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de l’adoption des vélos.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Des facteurs tels que la législation gouvernementale encourageant l’utilisation des vélos électriques, la préférence des clients pour les vélos électriques en tant que mode de transport respectueux de l’environnement et fiable, et la hausse des prix du carburant propulsent le marché mondial des vélos pliants. De plus, les améliorations de l’infrastructure des vélos et de la technologie des batteries créent une opportunité lucrative et complètent le marché mondial des vélos pliants. Considérant que le coût élevé des vélos pliables devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

PORTÉE DU MARCHÉ

The « Global Folding Bikes Market Analysis to 2028 » is a specialized and in-depth study of the Folding bikes Market with a special focus on the global market trend analysis. The report aims to provide an overview of Folding bikes market with detailed market segmentation by product type, drive type, application, distribution channel. The global folding bikes market expected to witness high growth during the forecast period. The report provides key statistics on the market status of the leading folding bikes market player and offers key trends and opportunities in the folding bikes market.

MARKET SEGMENTATION

Le marché mondial des vélos pliants est segmenté en fonction du type de produit, du type d’entraînement, de l’application et du canal de distribution. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en pli central, pli vertical, charnière triangulaire. Sur la base du type d’entraînement, le marché est segmenté en, conventionnel, électrique. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en sports, fitness, commercial, autres. En outre, sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hors ligne et hors ligne.

ACTEURS DU MARCHÉ

Portables Bickerton

Bobbin Bicycles Ltd

Vélo Brompton Ltée

Montaigu Corporation

Cycles du Pacifique

Vélos Vilano

Vélos géants

feuille

Gocycle

Raleigh Royaume-Uni Ltd

Cycle Ming

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Vélos pliants ? Comment le marché des vélos pliants va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché des vélos pliants ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Vélos pliants? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Vélos pliants tout au long de la période de prévision ?

