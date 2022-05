Revenus de production, ventes et TCAC du marché des pneus biaisés 2028

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché des pneus de biais » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par marché. segment. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché Bias Tire au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ

Les pneus biais sont constitués de plusieurs couches de caoutchouc qui se chevauchent. La croissance des activités minières à travers le monde, associée à la mécanisation croissante des exploitations agricoles, entraîne une demande croissante d’équipements agricoles, qui stimule la croissance du marché des pneus biais. De plus, l’augmentation de l’urbanisation a augmenté le nombre de véhicules dans les rues et la demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires influence également la demande pour le marché des pneus biais.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La croissance des activités de construction dans les pays émergents tels que la Chine, l’Inde, le Japon et, entre autres, la demande croissante d’équipements de construction tels que les chargeuses, les excavatrices, les camions lourds, les chariots télescopiques, etc. ont un impact positif sur la croissance du marché des pneus biais au cours de la période de prévision. . De plus, l’adoption croissante des véhicules industriels et le remplacement périodique des pneus devraient accélérer la croissance du marché des pneus de biais.

PORTÉE DU MARCHÉ

« L’analyse du marché mondial des pneus à biais jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des pneus à biais avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des pneus de biais avec une segmentation détaillée du marché en tant que type, taille de pneu, canal de vente, type de véhicule et géographie. Le marché mondial des pneus biais devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des pneus biais et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des pneus biais.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des pneus biais est segmenté en fonction du type, de la taille des pneus, du canal de vente et du type de véhicule. Sur la base du type, le marché est segmenté en pneu à biais général, pneu à ceinture de biais. Sur la base de la taille des pneus, le marché est segmenté en dessous de 22â, 23-50â, au-dessus de 50â. Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en OEM, marché secondaire. Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté comme suit : voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules de construction et miniers, tracteurs agricoles, véhicules industriels.

ACTEURS DU MARCHÉ

Bridgestone Corporation

Continental SA

Cooper Tire & Rubber Company

Hankook Tire & Technology Co. Ltd.

michelin

Pirelli & C SpA

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

La société Goodyear Tire & Rubber

Société de pneus Toyo

YOKOHAMA Rubber CO. Ltd.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Bias Tire? Comment le marché des pneus Bias va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché des pneus biais ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Bias Tire? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Bias Tire tout au long de la période de prévision?

