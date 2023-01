Restaurants à service rapide et marché de la restauration rapide à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

Marché mondial des restaurants à service rapide et de la restauration rapide, par type (chaîne, indépendant), cuisine (américaine, chinoise, italienne, mexicaine, japonaise, turque et libanaise, autres, type de produit (hamburger et sandwichs, pizzas et pâtes, boissons et desserts, Poulet et fruits de mer, autres), type de service (service en ligne, service hors ligne) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide

L’industrie de la restauration rapide connaît une croissance importante au cours de la période de prévision. Les restaurants à service rapide et les restaurants de restauration rapide se sont développés parce que ces restaurants sont le principal fournisseur de cette nourriture produite en série, qui attire un grand nombre de personnes vers l’expérience et leurs services. Le bon goût, la commodité et l’économie en termes d’argent et de temps sont quelques-uns des facteurs importants qui agissent en faveur des restaurants à service rapide et du marché de la restauration rapide.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide était évalué à 302,86 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 468,33 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. De plus aux informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, schémas du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse des déficits de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (Chaîne, Indépendant), Cuisine (Américaine, Chinoise, Italienne, Mexicaine, Japonaise, Turque et Libanaise, Autres, Type de produit (Burger et Sandwichs, Pizzas et Pâtes, Boissons et Desserts, Poulet et Fruits de mer, Autres), Type de service ( Service en ligne, service hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Jack in the Box (États-Unis), Chipotle Mexican Grill (États-Unis), Kotipizza Group Oyj (Finlande), Restaurant Brands International Inc (Canada), Del Taco Restaurants, Inc. (États-Unis), Ark Restaurants Corp. (États-Unis), McDonald’s ( États-Unis), Darden Concepts, Inc. (États-Unis), Pizza Hut India (Inde), Carrols Restaurant Group, Inc., (États-Unis), Burger King Corporation (États-Unis), Subway IP LLC (États-Unis), Taco Bell IP Holder, LLC (États-Unis) Opportunités de marché Adoption croissante de technologies de pointe dans les restaurants

Besoin changeant des consommateurs

Définition du marché

Les restaurants à service rapide (QSR) et la restauration rapide sont les restaurants qui fournissent certains produits alimentaires nécessitant un minimum de temps de préparation et livrés par des services rapides. Normalement, les restaurants à service rapide proposent des produits de restauration rapide avec un menu limité car ils peuvent être cuisinés en un minimum de temps. Ces restaurants sont connus pour avoir des processus modulaires, standardisés et efficaces qui les aident à réduire les délais d’exécution des commandes. L’utilisation de la technologie et la méthodologie de préparation sont les piliers d’un restaurant à service rapide (QSR).

Restaurants à service rapide et dynamique du marché de la restauration rapide

Conducteurs

Popularité croissante de la cuisine américaine

Les restaurants qui proposent une cuisine américaine servent une variété de desserts laitiers glacés, des wraps, des beignets, des hamburgers, des pop-corns, des frites, des toasts, des pépites, des quartiers de pommes de terre, des frites de poulet, des corn dogs, des doigts de poulet, des sandwichs, des sliders, de la salade de chou, des brioches à la cannelle , muffins, biscuits , gâteaux et boissons sucrées. Le processus industriel, le développement des franchises, le rythme de vie rapide et l’efficacité de la production sont quelques-uns des principaux facteurs qui jouent un rôle important dans l’élargissement de la portée de la cuisine américaine. Cela aidera le marché des restaurants à service rapide (QSR) et de la restauration rapide à se développer.

Augmentation de l’ajout d’aliments sains dans les articulations et les restaurants

La vision traditionnelle des restaurants à service rapide (QSR) servant des aliments gras et malsains tels que des hamburgers et du poulet frit est en train de changer. La plupart des chaînes souhaitent s’adapter à un marché plus soucieux de leur santé que du maintien d’un mode de vie sain. Cela se voit dans le développement d’options plus saines telles que Subway et dans la façon dont des entreprises telles que McDonalds ont adapté leur menu en proposant des wraps et des salades Deli aux côtés des frites et des hamburgers traditionnels.

Opportunités

Adoption croissante de technologies de pointe dans les restaurants

La technologie a également joué un rôle important dans le soutien de la croissance du marché. Les bornes de commande en libre-service, les terminaux de point de vente à écran tactile et les écrans d’affichage de cuisine font partie des nombreuses autres technologies qui aident à restructurer les opérations de l’industrie. Le déploiement des bornes de commande se multiplie dans de nombreux restaurants. Ceux-ci aident à répondre aux attentes des clients grâce à des interfaces faciles à utiliser et à une expérience numérique de premier ordre. De plus, cette technologie de pointe donne au client une opportunité simple et rapide d’être sélectif sur ses commandes en permettant plusieurs personnalisations et révisions. En plus de soutenir les clients, les kiosques contribuent également à augmenter la taille moyenne des chèques et le volume des commandes.

Certaines étapes ont été fermement suivies pour collecter, enregistrer et analyser les données de marché afin de préparer le rapport universel sur le marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide . Ce rapport d'analyse de marché aide à découvrir les conditions générales du marché, les tendances et les tendances existantes dans l'industrie du marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide . Il comprend une enquête méthodique sur le scénario existant du marché mondial, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. De plus, pour une compréhension explicite et meilleure des faits et des chiffres, les données sont symbolisées sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques.

De plus, les données statistiques et numériques d'un rapport exceptionnel sur le marché des restaurants à service rapide et de la restauration rapide sont interprétées à l'aide d'outils établis et avancés tels que l'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter. Les principaux domaines couverts par le rapport sur le marché comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l'analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Data Bridge Market Research fournit une photo spéciale du marché à l'aide d'un mode d'étude, d'une synthèse et d'un résumé des faits provenant de quelques sources. Les statistiques ainsi introduites sont complètes, fiables et le résultat final d'une recherche considérable, à la fois importante et secondaire.

Analyse des acteurs du marché des restaurants à service rapide et des acteurs du marché de la restauration rapide- :

Les informations données dans cette partie présentent les points importants des principaux acteurs du marché. Il clarifie également les techniques de publicité et de marketing adoptées par l’utilisation de ces joueurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’extraction d’enregistrements, l’évaluation de l’impact des variables statistiques sur le marché et la validation principale (expert de l’industrie). En dehors de cela, différentes modes de statistiques englobent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une approche utilisée lors de l’examen, de la synthèse et du déchiffrement des données de la discipline. La triangulation des données a été recommandée comme approche méthodologique non seulement pour confirmer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des enregistrements à l’aide de quelques techniques.

