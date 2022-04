Réseau privé virtuel cloud (VPN) ) Tendances du marché, revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2028

Taille du marché – 3,36 milliards USD en 2020, Croissance du marché – TCAC de 22,0 % entre 2019 et 2026, Tendances du marché – Inclinaison croissante vers la virtualisation et la demande de solutions et de services basés sur le cloud

Le marché mondial du réseau privé virtuel (VPN) devrait passer de 3,36 milliards USD en 2020 à 16,46 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 22,0 % de 2019 à 2026. Son adoption croissante se traduit par une augmentation de la demande de technologies ou de réseaux d’appliances virtuelles, de livraison d’applications et de produits de sécurité Et services.

L’augmentation de la demande d’accès à distance sécurisé et l’acceptation croissante des clouds privés profitent à tous les acteurs du marché.

Cependant, le manque de gouvernance et de normalisation, les préoccupations concernant la sécurité des données et les problèmes de protection sont des facteurs restrictifs qui peuvent entraver les fonctions critiques de l’entreprise sur le marché.

Les principaux acteurs du marché Cloud VPN sont Array Networks (États-Unis), Cisco Systems (États-Unis), Huawei (Chine), Microsoft (États-Unis), Virtela (États-Unis), Google (États-Unis), NCP engineering (Allemagne), Singtel (Singapour) , Robustel (Chine), Oracle (États-Unis), Contemporary Controls (États-Unis), Cohesive Networks (États-Unis) et autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Dans le type d’intégrant VPN cloud, le VPN cloud d’accès à distance devrait détenir la plus grande part de marché avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards USD en 2026. Cela est principalement attribué au taux d’acceptation croissant des appareils mobiles et du BYOD (Bring Your Own Device). tendances parmi les entreprises. Dans la segmentation de la taille de l’entreprise, le segment des PME devrait croître à un TCAC plus élevé, en raison de l’acceptation à grande échelle des systèmes VPN cloud et de la minimisation des coûts et de la fusion des capacités de gestion au cours de la période de prévision.

Sur le marché des utilisateurs de VPN cloud, le segment des marchés verticaux devrait croître au TCAC le plus élevé de 34,15 % au cours de la période de prévision en raison de la tendance à acheter les solutions VPN cloud directement auprès des acteurs du logiciel sans dépendre de fournisseurs de services tiers. Dans le segment des utilisateurs verticaux, le secteur du gouvernement et des services publics devrait croître au TCAC le plus élevé, tandis que le secteur des télécommunications et de l’informatique devrait détenir la plus grande part de marché.

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché des VPN cloud au cours de la période de prévision. En raison de la présence de plusieurs organisations professionnelles à la recherche d’un moyen de communication authentique disponible sur le cloud. L’attrait des organisations pour les systèmes gérés dans le cloud a donné une impulsion au marché, qui devrait accroître encore la traction dans cette région au cours de la période de prévision.

L’APAC devrait croître au TCAC le plus élevé de 39,71 % au cours de la période de prévision, car la région a la présence d’entreprises honorables qui permettent lentement l’adoption de technologies de pointe.

Segments couverts dans le rapport :

Marché mondial des VPN cloud, par intégrateur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

logiciels

services intégration Support et maintenance Formation et conseil



Marché mondial des VPN cloud, par type de connectivité (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018 –2028)

site à site

d’accès à distance

, par taille d’entreprise (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Marché mondial des VPN cloud cloud, par utilisateur (chiffre d’affaires, millions USD; 2018 –2028)

Fournisseurs de services

verticaux Télécoms et informatique Gouvernement et services publics Banque, services financiers et assurances Santé Fabrication détail Autre



marché mondial des VPN cloud, par région (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

APAC

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Key Advantages of Cloud Virtual Private Network (VPN) Report:

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par l’industrie experts après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’industrie du réseau privé virtuel (VPN) dans le cloud

des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Profilagecompréhension du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché du réseau privé virtuel cloud (VPN) sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

