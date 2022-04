Réseau en tant que service Taille du marché, opportunités, croissance du secteur, risque, analyse, principaux leaders et prévisions 2028

Le marché du réseau en tant que service (Naas) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 31,22% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le réseau en tant que service (NaaS) fait référence au type de vente de services réseau tiers aux clients qui n’ont pas besoin de créer leur propre infrastructure réseau. Le réseau en tant que service (NaaS) regroupe des services, des ressources réseau et des applications dans un produit qui peut être acheté pour un certain nombre de clients ou d’utilisateurs.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Certains des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial du réseau en tant que service sont SYNNEX Corporation, GTT Communications, Inc., Oracle, Juniper Networks, Inc., VMware, Inc., Telstra Corporation Limited, DXC Technology Company, IBM Corporation. , NEC Technologies India Private Limited, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Meta Networks Ltd, Masergy., AT&T Intellectual Property, Cisco, Verizon Wireless., CenturyLink, ARYAKA NETWORKS, INC., Broadcom, Ciena Corporation et Cloudgenix, entre autres.

Segmentation : Réseau mondial en tant que marché de services en Europe

Par type

LAN en tant que service

Wi-Fi en tant que service

WAN en tant que service

Par composant

Services d’infrastructures

Services technologiques

Application nominale

réseau privé virtuel

Réseau à grande distance

Services basés sur le cloud

Bande passante à la demande

Sécurité réseau intégrée

Par secteur d’activité

Banque Services Financiers et Assurances

Fabrication et automobile

Commerce de détail et commerce électronique

Télécom et informatique

Médias et divertissement

Soins de santé

Éducation

Transport et Logistique

Gouvernement et secteur public

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

Espagne

Pays-Bas

Belgique

Suisse

Turquie

Russie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Échine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

argentin

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Afrique du Sud

Egypte

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume Données en millions d’unités pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

