réseau devrait atteindre 4 704,3 millions USD avec un TCAC de 10,1 % d’ici 2028

Le marché mondial des analyseurs de trafic réseau devrait atteindre 2,93 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’analyse du trafic réseau est utilisée dans le but d’examiner, d’enregistrer et d’analyser le trafic réseau pour la sécurité, les performances et les opérations et la gestion générales du réseau. L’échange d’informations à grande échelle est l’un des résultats les plus significatifs des technologies de l’information avancées. Cette évolution a apporté de nombreux avantages à notre société en matière de coopération internationale, de diffusion d’informations, d’opportunités commerciales, etc. L’adoption rapide de technologies telles que l’Internet des objets crée de manière exponentielle davantage de menaces pour les données. L’analyse du trafic réseau fournit aux administrateurs réseau les moyens d’enquêter et de suggérer rapidement des réponses et des solutions.

L’adoption croissante d’applications d’entreprise basées sur le cloud a contribué à réduire les coûts informatiques. De plus, la popularité toujours croissante de l’IoT, de l’IA et de l’analyse des mégadonnées dans la région influencera également la croissance du marché dans l’APAC. L’adoption croissante des smartphones, associée à la pénétration d’Internet, stimulera le marché des sites Web et des applications de commerce électronique.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2317

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

parmi les utilisations finales, la gestion du trafic représentait la plus grande part de marché d’environ 27 % en 2018. La gestion du trafic réseau gère , contrôle et réduit le trafic réseau chaque fois que nécessaire. Il est utilisé pour réduire la bande passante Internet, par exemple, par le planificateur de réseau. Il est utilisé par les administrateurs réseau pour minimiser la latence, la congestion et la perte de données.

Un réseau déployé dans le cloud offre un meilleur contrôle sur le réseau, permettant à une entreprise de hiérarchiser le trafic entre le système et Internet afin que plus de bande passante soit disponible pour les utilisateurs et applications essentiels.

La gestion de la sécurité du réseau devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 6 % au cours de la période de prévision. Avec la dépendance croissante à la technologie, il devient crucial de sécuriser chaque aspect des informations et des données en ligne. À mesure qu’Internet pénètre et que les réseaux informatiques se compliquent, l’intégrité des données est devenue l’un des éléments les plus importants à prendre en compte par les entreprises.

Un système de gestion de la sécurité du réseau stable et efficace est essentiel pour protéger les données de l’entreprise et des clients. Un système de sécurité réseau idéal aide les entreprises à réduire le risque de vol de données et de sabotage.

Parmi les composants, les solutions représentaient une part de marché plus importante d’environ 54 % en 2018. Les solutions sont utilisées par les industries d’utilisation finale pour des applications telles que les opérations, les ressources humaines, les finances, l’informatique, le marketing et les ventes, entre autres. .

Le segment des services devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 17,0 % au cours de la période de prévision. Le segment est en outre classé en services gérés et professionnels.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché d’environ 30 % en 2018. Les investissements croissants dans la numérisation et le commerce électronique régissent le marché de la région. La région a adopté très tôt des technologies nouvelles et avancées. La forte pénétration de la technologie cloud, de l’Internet des objets, de l’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle et des mégadonnées, entre autres, propulse le marché en Amérique du Nord. De plus, la région est une plaque tournante pour d’importants fournisseurs du marché qui lancent de plus en plus de nouveaux produits sur le marché.

Les principaux participants incluent SolarWinds, Cisco Systems, ManageEngine, NETSCOUT Systems, Ipswitch, Kentik, Genie Networks, Colasoft, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Company, Nokia Corporation, Plixer, CA Technologies et NetFlow Auditor, entre autres.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.reportsanddata.com/report-detail/network-traffic-analyzer-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés dans le marché mondial de l’analyseur de trafic réseau en fonction de l’utilisation finale, du composant, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement, du secteur vertical et de la région :

perspectives d’utilisation finale (revenu, millions USD) ; 2018-2028)

Surveillance du

réseau Gestion de la sécurité du réseau Gestion du

trafic

Analyse des données client

Autres

Composant Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018-2028)

Solution

Services

Deployment Mode Outlook (Revenus, USD Millions ; 2018-2028)

Cloud

On-Premises

Taille de l’organisation Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives verticales du secteur (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Santé et sciences de la vie

détail et commerce électronique

Informatique et télécommunications

Transport et hôtellerie

Banque, services financiers, and Insurance (BFSI)

Others

Regional Outlook (Revenu, USD Million; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2317

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements ou pour une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lisez des rapports similaires de Reports and Data: