Réponse croissante du marché des vêtements industriels en Amérique du Nord au cours de la période 2019-2027 avec un chiffre d’affaires de 1 335,38 millions de dollars américains | Aperçu du marché des entreprises

« Le marché des vêtements industriels en Amérique du Nord » devrait passer de 437,92 millions de dollars US en 2018 à 1 355,38 millions de dollars US d’ici 2027 à un TCAC de 13,6% de 2019 à 2027.

Des facteurs tels que la popularité croissante des appareils portables – par exemple, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les patchs et les bracelets de fitness – et la demande croissante de sécurité au travail ont considérablement facilité la croissance du marché des appareils portables industriels en Amérique du Nord. De plus, l’augmentation de la sensibilisation à la sécurité au travail, ainsi que les lois du travail strictes dans les différents secteurs verticaux de l’industrie, devraient stimuler la croissance du marché des vêtements industriels au cours des prochaines années.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché nord-américain des vêtements industriels sont

Kenzen Inc.

Cinétique

MākuSafe

Modjoul, Inc.

Reactec Ltd.

Valencell, Inc.

Sciences de la fatigue

Société Vuzix

Blackline Safety Corp.

Workaround GmbH (ProGlove)

Segmentation du marché des vêtements industriels en Amérique du Nord

Marché des vêtements industriels en Amérique du Nord – par produit

Lunettes de réalité augmentée,

Casques VR,

Montres connectées et Smart Bands,

Patchs,

Autres

Marché des vêtements industriels en Amérique du Nord – par industrie de l’utilisateur final

Automobile

Aérospatial

Fabrication

Gaz de pétrole

Énergie & Puissance

Autres

Marché des vêtements industriels en Amérique du Nord – par composant

Processeurs et modules de mémoire

Systèmes optiques et affichage

Composants électromécaniques

Pavés tactiles et capteur

Composants de connectivité

Modules de caméra

Autres

