Répercussion du Covid-19 sur l’industrie européenne du plastique biodégradable | API SpA, BASF S.E., FKuR Kunststoff GmbH, Biome Bioplastics, Novamont S.p.A.

Le rapport sur le «marché européen des plastiques biodégradables» définit une étude approfondie des caractéristiques du marché telles que la définition du produit, le taux de progression et la taille existante de l’industrie. Une analyse approfondie des demandes des clients, des opportunités de croissance de la haute technologie et des tendances prédominantes est également incluse dans le rapport.

Le marché européen du plastique biodégradable représente 980,0 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 14,4 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 3 286,9 millions de dollars américains d’ici 2027.

Principaux joueurs clés :

API SpA, BASF S.E., FKuR Kunststoff GmbH, Biome Bioplastics, Novamont S.p.A., Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd., NatureWorks LLC., Mitsubishi Chemical Corporation, Plantic Technologies Limited, Total Corbion PLA

Après avoir étudié les entreprises clés, le rapport se concentre sur les startups contribuant à la croissance du marché. Les fusions et acquisitions possibles entre les startups et les organisations clés sont identifiées par les auteurs du rapport dans l’étude. La plupart des entreprises du marché Plastique biodégradable sont actuellement engagées dans l’adoption de nouvelles technologies, stratégies, développements de produits, extensions et contrats à long terme pour maintenir leur domination sur le marché mondial.

Des outils d’analyse tels que l’analyse SWOT et le modèle à cinq forces de Porter ont été inculqués afin de présenter une connaissance approfondie parfaite du marché des plastiques biodégradables. De nombreux graphiques, tableaux et graphiques sont ajoutés pour aider à avoir une compréhension précise de ce marché. Le marché des plastiques biodégradables a également été analysé en termes d’analyse de la chaîne de valeur et d’analyse réglementaire.

Ce rapport présente un aperçu complet, les parts de marché et les opportunités de croissance du marché du plastique biodégradable par type de produit, application, fabricants clés et régions et pays clés.

Par type

PHA

PLA

Starch Blends

Biodegradable Polyesters

Others

Par utilisateur final

Packaging and Bags

Agriculture and Horticulture

Consumer Goods

Textile

Others

Raisons d’acheter le rapport

Déterminer les domaines d’investissement potentiels sur la base d’une analyse détaillée des tendances du marché européen des plastiques biodégradables au cours des prochaines années.

Acquérez une compréhension approfondie des facteurs sous-jacents qui stimulent la demande pour différents segments thérapeutiques de la toxicomanie dans les principaux pays dépensiers et identifiez les opportunités offertes par chacun d’eux.

Renforcez votre connaissance du marché en termes de moteurs de la demande, des tendances de l’industrie et des derniers développements technologiques, entre autres.

Identifiez les principaux canaux qui animent le marché européen des plastiques biodégradables, en fournissant une image claire des opportunités futures qui aideront à analyser, entraînant une augmentation des revenus.

Canalisez les ressources en vous concentrant sur les programmes en cours entrepris par les différents pays du marché européen des plastiques biodégradables.

