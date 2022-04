taille du marché des services de surveillance cardiaque à distance devrait atteindre 10,97 milliards USD d’ici 2028, rapports et données

La du marché des services de surveillance cardiaque à distance devrait atteindre 10,97 milliards USD d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 11,5 % sur la période de prévision, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV), l’augmentation de l’incidence de l’obésité, la baisse du coût de la surveillance à distance et l’augmentation de la population gériatrique. En raison de l’augmentation du taux d’occurrence des maladies cardiovasculaires, les services de surveillance cardiaque à distance deviennent de plus en plus pertinents dans le secteur de la santé.

Un large éventail d’autres applications telles que la détection, la surveillance et le traitement des activités cardiaques ainsi que l’identification d’un rythme cardiaque anormal ont également contribué à la croissance du marché des services de surveillance cardiaque à distance. L’augmentation du taux d’occurrence des maladies cardiovasculaires a entraîné la création d’un fardeau pour les organismes de soins de santé. Un tel fardeau a entraîné une augmentation des investissements publics et privés dans cette industrie. En raison de l’augmentation des investissements, l’industrie propose de nouveaux services, ce qui a eu un impact positif sur la croissance de l’industrie. Les services de surveillance cardiaque à distance ont permis de transcender la barrière géographique pour les patients ainsi que pour les prestataires de soins. Une telle augmentation de l’acceptation du service a également contribué à la croissance du marché des services de surveillance cardiaque à distance.

Cependant, les problèmes de remboursement et le risque de surtraitement sont certains facteurs qui peuvent freiner la croissance du marché des services de surveillance cardiaque à distance au cours des prochaines années. années.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Preventice Solutions, Honeywell Life Care Solutions, Cardionet, Koninklijke Philips, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Biotronik SE & Co. KG, Cardiac Science Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., LivaNova PLC, ReliantHeart Inc., St. Jude Medical, Inc. et Schiller AG.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent –

Sur la base du type de produit, l’enregistreur d’événements cardiaques devrait détenir la plus grande part de marché d’ici 2026, avec un TCAC de 11,8% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la disponibilité de l’enregistreur d’événements cardiaques, la notoriété du produit et sa facilité d’application ont contribué à sa domination du marché.

Sur la base de la technologie, le segment des technologies de la santé numérique détenait la plus grande part de marché en 2020. Des facteurs tels que son incorporation précoce dans le secteur de la santé par rapport à d’autres technologies le rendent plus acceptable, contribuant ainsi à sa grande part de marché.

Sur la base de la surveillance des événements, le segment des moniteurs d’événements post-symptômes occupait la plus grande part de marché en 2020. Les facteurs contribuant à cette plus grande part de marché sont le manque de sensibilisation des utilisateurs de soins pour enregistrer et surveiller les signes vitaux importants de manière programmée, grâce à quoi, la surveillance des événements n’est effectuée qu’après que les symptômes ou la condition ont été identifiés.

Dans le segment des applications, la maladie coronarienne occupe la plus grande part de marché en 2020. Le fait qu’il s’agisse de l’une des maladies cardiovasculaires courantes rend l’application du service dans ce segment très pertinent.

Dans le segment d’utilisation finale, les hôpitaux représentaient la plus grande part des revenus du marché en 2020. Des facteurs tels qu’une augmentation de l’incidence des maladies coronariennes et cardiovasculaires et l’augmentation de l’utilisation des services de surveillance cardiaque à distance dans les hôpitaux ont contribué à la croissance du segment.

La région Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus du marché et devrait enregistrer un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision. L’augmentation du taux d’apparition des maladies cardiovasculaires et l’augmentation des dépenses dans le secteur de la santé ainsi que dans la recherche et le développement dans cette région ont pour effet de favoriser la croissance du marché dans cette région.

En outre, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché des services de surveillance cardiaque à distance en fonction des types de produits et de l’utilisation finale / application proposée sur le marché des services de surveillance cardiaque à distance –

Perspectives du type de produit (revenu, milliards USD; 2020-2028)

Enregistreur d’événements cardiaques

Moniteur de mémoire de boucle Moniteur

d’événements de symptômes Moniteur

Holter Moniteur

cardiaque insérable (ICM)

Dispositifs de télémétrie cardiaque mobiles

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2020 – 2028)

Technologie de santé numérique

Surveillance de télémétrie cardiaque mobile (MCT/MCOT)

Intelligence artificielle

AutoDetect Monitors

Manual Event Monitor

Smart Wearable ECG Monitors

Event Monitoring Outlook (Revenu, USD Billion; 2020 – 2028)

Pre-Symptom (Memory Loop)

Post-Symptom Event Monitor

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2020 – 2028)

Maladie coronarienne

Arythmie

Hypertension

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2020 – 2028)

Diagno stic Centers

Hôpitaux

chirurgie ambulatoire

Institutions universitaires et de recherche

R&D

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2020 – 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

