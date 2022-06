Régions du marché mondial de la détection et de la reconnaissance des émotions, type, ressources, application et profil de l’entreprise

L’augmentation de la demande d’appareils portables, l’adoption croissante de la technologie de l’Internet des objets par les petites et moyennes entreprises et l’augmentation du besoin de progrès technologique pour normaliser la détection des émotions sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la détection et de la reconnaissance des émotions. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions affichera un TCAC de 15,35 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions atteindrait une valeur marchande de 49,36 milliards de dollars d’ici 2028.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions sont Affectiva., Noldus Information Technology bv., Kairos AR, Inc., Takema Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd., NVISO SA., Vocalis Health., Crowd Emotion Limited, Emotient, Inc., Eyeris Technologies, Inc., Realeyes, Sentiance NV., Sightcorp., SkyBiometry UAB, Tobii AB, Mad Street Den Inc., AdMobilize, Emotion Research Lab, Quantic Dream., Emotibot Technologies Limited et iMotions parmi autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le modèle des cinq forces de Porter dans le rapport donne un aperçu de la rivalité concurrentielle, des positions des fournisseurs et des acheteurs sur le marché et des opportunités pour les nouveaux entrants sur le marché mondial de la détection et de la reconnaissance des émotions au cours de la période. En outre, la matrice de croissance donnée dans le rapport donne un aperçu des domaines d’investissement que les acteurs du marché existants ou nouveaux peuvent envisager.

Méthodologie de la recherche

A) Recherche primaire

Notre recherche principale implique des entretiens approfondis et une analyse des opinions fournies par les principaux répondants. La recherche principale commence par l’identification et l’approche des principaux répondants, les principaux répondants sont approchés comprennent

Leaders d’opinion clés Experts internes et externes en la matière Professionnels et participants de l’industrie

Nos principaux répondants à la recherche comprennent généralement

Cadres travaillant avec des entreprises leaders sur le marché examiné Responsables produit/marque/marketing Cadres de niveau CXO Responsables régionaux/zonaux/pays Cadres de niveau vice-président. B) Recherche secondaire

La recherche secondaire implique une exploration approfondie des sources secondaires d’informations disponibles à la fois dans le domaine public et dans les sources payantes. Chaque étude de recherche est basée sur plus de 500 heures de recherche secondaire accompagnées de recherche primaire. Les informations obtenues via les sources secondaires sont validées par recoupement sur différentes sources de données.

Les sources secondaires des données comprennent généralement

Rapports et publications d’entreprises Publications gouvernementales/institutionnelles Revues commerciales et d’associations Bases de données telles que l’OMC, l’OCDE, la Banque mondiale, entre autres Sites Web et publications d’agences de recherche

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial Détection et reconnaissance des émotions est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde. .

Segmentation clé du marché :

Par l’outil logiciel, le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions est segmenté en expression faciale et reconnaissance des émotions, reconnaissance des gestes et de la posture, outils et applications logiciels de biodétection, reconnaissance vocale et vocale.

Basé sur la technologie, le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions est segmenté en extraction de caractéristiques et modélisation 3D, technologie des biocapteurs, reconnaissance des formes, traitement du langage naturel, apprentissage automatique et autres.

Sur la base du service, le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions est segmenté en stockage et maintenance et conseil et intégration.

Sur la base du domaine d’application, le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions est segmenté en urgence médicale et soins de santé, marketing et publicité, application de la loi, surveillance et surveillance, divertissement et électronique grand public, robotique et apprentissage en ligne et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions a été segmenté en entreprises, agences de défense et de sécurité, utilisateurs commerciaux, industriels, personnels, gouvernement, commerce de détail, divertissement, transport et autres.

À quelles questions le rapport sur le marché de la détection et de la reconnaissance des émotions répond-il sur la portée régionale de l’industrie?

Le rapport prétend diviser la portée régionale du marché de la détection et de la reconnaissance des émotions en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique. Laquelle de ces régions a été vantée pour amasser la plus grande part de marché sur la durée prévue ? À quoi ressemblent les chiffres de vente à l’heure actuelle, à quoi ressemble le scénario de vente à l’avenir ? Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision ? Quelle est la part de marché que chacune de ces régions a accumulée actuellement Quel est le taux de croissance que chaque topographie représentera sur la période prévue

