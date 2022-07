Région du marché des produits de boulangerie surgelés, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Quelques produits de boulangerie surgelés sont le pain et les petits pains, les gâteaux et les pâtisseries, les biscuits et les biscuits. Ces produits sont principalement dérivés du blé, du riz et de l’orge. Les produits de boulangerie surgelés deviennent progressivement un élément essentiel de l’alimentation quotidienne, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Le marché des produits de boulangerie surgelés devrait croître de manière significative dans cette région en raison de l’urbanisation rapide, du mode de vie moderne, de l’émergence rapide du secteur des entreprises, des horaires de travail chargés et d’autres facteurs similaires. Les consommateurs préfèrent les repas prêts à manger pour minimiser le temps et les efforts nécessaires à la cuisson. Les produits de boulangerie surgelés sont des produits de boulangerie prêts à cuire ou à décongeler et servir, qui nécessitent un temps de préparation et de cuisson minimum. Ainsi, la commodité offerte par les produits de boulangerie surgelés augmente leur popularité auprès des professionnels de la région.

Certains des principaux acteurs du marché mondial :

Produits alimentaires Dawn Inc.

EUROPÂTISSERIE

Lantmannen Unibake

ARYZTA SA

General Mills, Inc.

Marques Conagra Inc.

Groupe Bimbo

Cole’s Quality Foods, Inc

Briggford Foods Corporation

Associated British Foods plc

Le marché des produits de boulangerie surgelés en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La région connaît une croissance économique rapide, une augmentation du nombre d’entreprises manufacturières et une croissance du secteur organisé de la vente au détail et des services, en raison de l’augmentation de la population, de réglementations gouvernementales favorables, de politiques commerciales libérales, de la disponibilité de ressources abondantes et d’une main-d’œuvre et d’une fabrication bon marché. installations. De plus, les habitants de cette région adoptent volontiers la culture occidentale, ce qui influence leurs modes de consommation et leurs habitudes alimentaires.

Quelques acteurs opérant sur le marché des produits de boulangerie surgelés sont Dawn Food Products, Inc. ; Europastry, S.A.; Lantmannen Unibake.; Groupe Bimbo ; S.A.B. Déc.V ; Aryzta Ag; General Mills, Inc. ; Cole’s Quality Foods Inc.; Conagra Brands, Inc. ; et Bridgford Foods Corporation. Les entreprises clés adoptent des stratégies telles que les fusions et acquisitions, la recherche et le développement pour élargir leur clientèle et gagner une part importante du marché mondial, ce qui leur permet également de conserver leur marque à l’échelle mondiale.

