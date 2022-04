Recyclage des métaux Inclinaisons du marché et état de développement mis en évidence au cours de la période de prévision 2021-2030

Le rapport sur le marché du recyclage des métaux contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché du recyclage des métaux par région.

Le marché mondial du recyclage des métaux devrait progresser à un TCAC de 8,04 % au cours de la période de prévision.

Introduction Les

déchets métalliques tels que le cuivre, l’acier, l’aluminium, le laiton et le fer peuvent être réutilisés plusieurs fois pour fabriquer de nouveaux produits. Le recyclage de la ferraille réduit la quantité de déchets produits, évitant ainsi la nécessité d’une exploitation minière supplémentaire pour obtenir de nouveaux métaux à des fins de fabrication. Après recyclage, ces déchets métalliques peuvent être utilisés pour une variété d’applications dans les maisons et les industries manufacturières.

Le recyclage des métaux est une solution infaillible pour gérer les déchets métalliques. La qualité ou la quantité de métaux n’est pas altérée même après une réutilisation élevée. L’augmentation de l’utilisation des métaux dans les industries d’utilisation finale entraîne l’épuisement des ressources naturelles en métaux. Le recyclage des métaux implique l’utilisation de déchets ou de déchets métalliques comme matière première et les convertit en produits utilisables. Les déchets métalliques sont principalement classés en deux catégories – les ferreux constitués de fer et de ses composés ; et non ferreux qui comprend tous les autres métaux recyclables autres que le fer.

Le processus de recyclage des métaux est une technologie de pointe pour réutiliser les métaux qui ont été utilisés et mis au rebut. Le recyclage des métaux offre des avantages environnementaux en termes d’économies d’énergie, de réduction des volumes de déchets et de réduction des émissions associées aux économies d’énergie. De plus, le procédé est une solution pour la gestion des déchets métalliques, qui contribuent à environ 30 % du total des déchets solides par an. Le processus de recyclage des métaux cherche à bénéficier du fort soutien gouvernemental et industriel pour optimiser leur utilisation et augmenter leur durée de vie.

Le marché mondial du recyclage des métaux est principalement motivé par divers facteurs, tels que la sensibilisation accrue à la conservation de l’énergie et aux ressources naturelles, l’augmentation de la demande de canettes de boisson et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l’industrialisation et l’urbanisation dans les pays en développement ont créé une opportunité de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Aux fins de l’étude, le marché a été segmenté en fonction du type de métal, de la ferraille, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base de Metal Type, en 2017, Ferrous détenait la plus grande part du marché mondial du recyclage des métaux. Sur la base de la ferraille, le marché a été segmenté en ferraille ancienne et ferraille neuve. La vieille ferraille a dominé le marché. Sur la base de l’utilisateur final, le segment de la construction a dominé le marché au cours de la période de prévision.

En 2017, le marché était dominé par l'Asie-Pacifique, avec une part de 35,6 %, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord avec des parts de 29,0 % et 19,3 %, respectivement.

Acteurs clés

Le marché mondial du recyclage des métaux comprend des acteurs tels que ArcelorMittal SA (États-Unis), Nucor Corporation (États-Unis), Commercial Metals Company (États-Unis), Novelis Inc (États-Unis), Norton Aluminium Lts. (Royaume-Uni) et Kuusakoski (Finlande). European Metal Recylcing (Royaume-Uni), DOWA Holdings Co., Ltd. (Japon), Aurubis (États-Unis), Sims Metal Management (Australie), Real Alloy (États-Unis) et Tom Martin & Co Ltd. (Royaume-Uni) sont entre autres.

Objectifs de l’analyse et des prévisions du marché mondial du recyclage des métaux, 2018-2022

> Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les quatre prochaines années pour divers segments et sous-segments du marché mondial du recyclage des métaux.

> Pour fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché.

> Analyser le marché mondial du recyclage des métaux à l’aide de divers outils, tels que l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des cinq forces de Porter.

> Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché concernant les régions et leurs pays clés respectifs.

> Fournir une analyse du marché au niveau national concernant la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

> Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par type de métal, ferraille, utilisateur final et région.

> Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché de manière globale.

> Pour suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouvelles technologies et la recherche et développement sur le marché mondial du recyclage des métaux

Public cible

> Fabricants

> Distributeurs

> Institut de recherche et institut d’enseignement

> Investisseurs potentiels

> Dirigeant clé (PDG et COO) et responsable de la croissance stratégique

Principales conclusions

> Le marché mondial du recyclage des métaux devrait atteindre 434,55 milliards USD d’ici 2023.

> Par type de métal, le segment ferreux représentait la plus grande part avec 59,2 % du marché mondial du recyclage des métaux avec une valeur marchande de 1 62 667,4 millions USD en 2017.

> Sur la base de la ferraille, les vieux ferrailles représentaient une part de marché de 66,8 % en 2017, avec une valeur marchande de 1 85 793,5 millions de dollars.

> Sur la base de l’utilisateur final, la construction représentait une part de marché de 32,4 % en 2017, avec une valeur marchande de 90 037,0 millions USD.

> Géographiquement, l’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché de 35,6 % sur le marché mondial du recyclage des métaux en 2017.

Analyse régionale et nationale du marché mondial du recyclage des métaux Estimation et prévision

L’Asie-Pacifique a dominé le marché du recyclage des métaux en raison du développement économique rapide, de l’augmentation de la population et de diverses politiques et réglementations visant à soutenir la protection de l’environnement et la gestion des déchets. Des pays comme la Chine et l’Inde sont les principaux négociants internationaux de ferraille. La Chine a été la plaque tournante de réception de toutes sortes de déchets du monde entier et a été considérée comme le leader de la consommation de ferraille. Avec la prise de conscience croissante et la santé économique positive dans divers pays d’Asie-Pacifique, il existe un cadre solide pour la gestion des déchets, qui commence par la collecte des déchets jusqu’à leur élimination. Cela devrait stimuler le marché du recyclage des métaux dans la région au cours de la période de prévision. La Chine est le premier marché de la région. La région devrait donc connaître le TCAC le plus élevé de 8.

L’Europe est le deuxième plus grand marché pour le recyclage mondial des métaux. Les politiques de gestion des déchets de l’Union européenne ont aidé les pays à réduire l’impact environnemental et sanitaire des déchets et à améliorer l’efficacité des ressources de l’UE. L’objectif à long terme des politiques de gestion des déchets de l’Union européenne est de réduire la quantité de déchets générés et d’atteindre des niveaux de recyclage plus élevés. Les pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les Pays-Bas sont les principaux pays d’exportation et d’importation de ferraille ferreuse et non ferreuse. La région devrait connaître une croissance modérée dans les années à venir.

Les rapports couvrent également l’analyse au niveau des pays :

Amériques

> États-Unis

> Canada

> Reste des Amériques

Europe

> Allemagne

> Royaume-Uni

> Belgique

> Espagne

> Italie

> Pays-Bas

> Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

> Chine

> Japon

> Inde

> Asie du Sud-Est

> Reste du Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

> Moyen-Orient

> Afrique

Quel est l’objectif du rapport ?

Le rapport sur le marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles. Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché. Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

Les facteurs influant

Le marché mondial devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande croissante d’avancées technologiques de la part des utilisateurs finaux. De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, les lancements, les partenariats et d’autres initiatives stratégiques profitera au marché. En outre, l’attention croissante des autorités à l’augmentation de l’urbanisation et de l’industrialisation devrait stimuler la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries. Le marché a connu une baisse significative des investissements, principalement dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, les investissements dans le domaine de l’énergie et de l’électricité devraient diminuer de 10 % en 2020 par rapport aux statistiques pré-pandémiques. Cela indique l’état du marché mondial ainsi que les graves défis rencontrés pendant la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait devenir une région à croissance rapide sur le marché mondial, en raison des initiatives des gouvernements visant à accroître l’urbanisation et la croissance démographique, entraînant une demande croissante de produits et services à base d’énergie. De plus, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide en raison de la forte consommation d’énergie dans la région et des avancées technologiques dans le secteur. La consommation d’énergie a augmenté dans la région, principalement aux États-Unis ; la consommation d’énergie primaire est segmentée sur la base de l’électricité nucléaire, du pétrole, du charbon, des énergies renouvelables et du gaz naturel. Le segment du pétrole et du gaz naturel domine l’ensemble du secteur. Dans le mix des sources d’énergie, le pétrole représente environ 35 % de la consommation globale, tandis que le gaz naturel représente 34 %.

