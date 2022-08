Recyclage des batteries lithium-ion Revenus du marché, facteurs déterminants, acteurs clés, stratégies, tendances, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion devrait atteindre 3 482,8 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché du recyclage des batteries lithium-ion connaît une croissance rapide de la demande car les matières premières telles que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse utilisées dans la fabrication de la cathode des batteries sont limitées. En revanche, ces matériaux connaissent une demande croissante de la part des utilisateurs finaux verticaux, notamment l’automobile et les transports, l’électronique grand public, la marine, l’énergie et diverses autres industries. De plus, les matières premières utilisées dans la fabrication des batteries sont préjudiciables à l’environnement. Le recyclage et la réutilisation des composants des piles usagées contribuent davantage à la conservation des ressources naturelles ; par conséquent, propulser la croissance du marché des batteries lithium-ion recyclées.

Le marché du recyclage des batteries lithium-ion est propulsé par la demande croissante de véhicules électriques et hybrides électriques qui utilisent largement les batteries lithium-ion. La demande croissante de ces véhicules entraîne une hausse des prix des matériaux tels que le lithium, utilisé dans les batteries, ce qui stimule la rentabilité des entreprises sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion. Les progrès technologiques constants dans le recyclage des batteries lithium-ion attribués à des efforts révolutionnaires ont amélioré l’efficacité du processus de recyclage.

Cependant, des facteurs tels que les problèmes de sécurité associés au stockage et au transport des batteries usagées entravent la croissance du marché.

Tout d’abord, le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché du recyclage des batteries lithium-ion est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Aperçu du rapport sur le marché du recyclage des batteries au lithium-ion:

analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de la taille du marché

Analyse régionale du marché avec ventes, revenus, part de marché et position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu'aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites du marché du recyclage des batteries lithium-ion

analysés dans le rapport : les

principaux participants sont Retriev Technologies Inc., Glencore International AG, American Manganese Inc., Sitrasa, Li-Cycle Corporation, Raw Materials Company Inc., Neometals Ltd., Fortum OYJ, Umicore , Lithium Recycling Inc., entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion en fonction du type de batterie, du secteur vertical, et région :

Perspectives du type de batterie (chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027) Lithium-Nickel Manganèse Cobalt (Li-NMC) Lithium Fer Phosphate (LFP) Lithium-Oxyde de Manganèse (LMO) Lithium-Titanate Oxide (LTO) Lithium-Nickel Cobaltoxyde d'aluminium (NCA) et de l'oxyde de lithium-cobalt (LCO)

Perspectives verticales (chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027) Automobile Transport Électronique grand public marine Énergie industrielle



Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Afrique du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

