Recherche sur l’industrie du marché des graines de cannabis, segmentation, analyse des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des graines de cannabis

Le marché mondial des graines de cannabis était évalué à 1 445,05 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5 694,95 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 18,70 % sur la période de prévision 2022-2029. Les «graines régulières» représentent le plus grand segment de type de graines sur le marché des graines de cannabis au cours de la période de prévision, car les graines régulières sont fabriquées par la plupart des entreprises et sont également faciles à cultiver. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Étendue du marché et marché des graines de cannabis

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des graines de cannabis sont

Entrepôt de semences (États-Unis)

COMPAGNIE DE SEMENCES HUMBOLDT (ÉTATS-UNIS)

BARNEY’S FARM (Pays-Bas)

Dinafem Seeds (Espagne)

Tropical Seeds Co. (Inde)

Sweet Seeds (États-Unis)

Serious Seeds (Pays-Bas)

Sensi Seeds (Amsterdam)

Green House Seed Co. (Pays-Bas)

Aimer cultiver de la marijuana (Pays-Bas)

DeliciousSeeds (Royaume-Uni)

Christiania Seeds (Danemark)

Nymera (France)

THSeeds (Pays-Bas)

Royal Queen Seeds (Barcelone)

Dutch Passion (Pays-Bas)

Paradise Seeds BV (Pays-Bas)

Crop King Seeds (Canada)

Étendue du marché mondial des graines de cannabis

Le marché des graines de cannabis est segmenté en fonction du type de graines, de la souche, des composés, du canal de distribution et du type de vendeurs. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de graine

Graines régulières

Graines Féminisées

Graines à autofloraison

En fonction du type de graines, le marché des graines de cannabis est segmenté en graines régulières, graines féminisées et graines à autofloraison. Le segment des graines régulières domine le marché car la plupart des entreprises fabriquent des graines régulières et elles ne nécessitent pas beaucoup d’efforts et sont faciles à cultiver.

Pression

indique

Hybride

sativas

En fonction de la variété, le marché des graines de cannabis est segmenté en indica, hybride et sativa.

Composé

THC dominant

CBD dominant

THC et CBD équilibrés

Sur la base des composés, le marché des graines de cannabis est segmenté en THC dominant, CBD dominant et THC et CBD équilibrés. Le segment THC domine car le THC est l’élément psychoactif du cannabis et est très nécessaire à des fins médicinales.

Canal de distribution

Vente au détail en magasin

Vente au détail en ligne/e-commerce

Sur la base du canal de distribution, le marché des graines de cannabis est segmenté en vente au détail en magasin et vente au détail en ligne/e-commerce.

Type de vendeurs

revendeurs

Éleveurs

Entreprises de fabrication de semences

En fonction du type de vendeurs, le marché des graines de cannabis est segmenté en revendeurs, sélectionneurs et entreprises de fabrication de graines.

Analyse/aperçu du marché régional des graines de cannabis

Le marché des graines de cannabis est analysé et des informations et tendances sont fournies sur la taille du marché par pays, type de graine, souche, composés, canal de distribution et type de fournisseurs, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des graines de cannabis sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des graines de cannabis, car il existe une demande croissante de culture en intérieur aux États-Unis. Environ 45 États américains ont légalisé l’utilisation de produits et de graines à base de cannabis dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car la Chine détient la plus grande part de marché en raison de la demande de graines de cannabis alors que le pays devient légalisé pour un usage médical et récréatif.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels segments devraient afficher une croissance significative au cours de la période de prévision ?

Quelle est l’estimation prévue de la croissance du marché graines de cannabis?

Quels sont les facteurs qui peuvent limiter la croissance du marché?

Quels sont les facteurs clés de la croissance de l’industrie?

Quelle région devrait dominer au cours de la période de prévision ?

Quels marchés sont significativement positifs pour les entreprises en développement ?

