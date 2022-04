Recherche sur les tendances émergentes, la demande, les revenus et les prévisions du marché de l’automatisation de l’irrigation 2028

La taille du marché mondial de l’automatisation de l’irrigation devrait atteindre 11,28 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à l’augmentation des initiatives des gouvernements liées à la conservation de l’eau et au déploiement et à l’installation croissants de systèmes d’automatisation de l’irrigation dans divers pays du monde. Les gouvernements se concentrent intensément sur la réduction du gaspillage d’eau, qui est un problème qui se pose principalement en raison de la nature imprécise des systèmes de distribution d’eau d’irrigation. L’augmentation des investissements publics dans la promotion des progrès technologiques dans les techniques d’irrigation agraires conventionnelles devrait encore stimuler la croissance du marché des systèmes d’automatisation de l’irrigation au cours de la période de prévision.

Des collaborations avec des sociétés informatiques dans le but de déployer l’automatisation dans les systèmes d’irrigation, ce qui permettrait aux autorités gouvernementales de l’État de libérer et de contrôler à distance le débit d’eau irriguée, en fonction de la demande en temps réel des agriculteurs dans ces zones. L’intégration constante des technologies intelligentes dans les activités agricoles devrait continuer à stimuler la croissance des revenus du marché des systèmes d’automatisation de l’irrigation à l’avenir. L’Internet des objets (IoT) modifie également les processus et l’efficacité dans le domaine agricole et aide les producteurs à surmonter des défis tels que la lutte contre les pénuries d’eau et la disponibilité limitée de terres arables, tout en aidant les gouvernements à répondre à la demande alimentaire mondiale croissante.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/708

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Netafim, Lindsay Corporation, Valmont Industries, The Toro Company, Jain Irrigation Systems , Hunter Industries, Rain Bird, HydroPoint Data Systems, Weathermatic et Nelson Irrigation ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Bifurcation régionale du marché de l’automatisation de l’irrigation comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Principaux points saillants du rapport

En septembre 2019, YAMIT Filtration et The Toro Company ont conclu un partenariat stratégique pour offrir systèmes avancés de filtration d’irrigation pour les serres et les exploitations agricoles. Le partenariat devrait faire de TORO le seul fournisseur des solutions de filtration de pointe de YAMIT au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le segment basé sur le temps représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le besoin croissant d’appliquer de l’eau dans la quantité nécessaire au bon moment a entraîné une utilisation croissante des systèmes basés sur le temps.

Les revenus du segment de l’irrigation goutte à goutte devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. L’irrigation goutte à goutte souterraine empêche le gaspillage d’eau dû au ruissellement et à l’évaporation, ce qui entraîne son utilisation croissante en raison de la prise de conscience croissante des producteurs concernant l’importance de la conservation de l’eau.

Demandez une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/708

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’automatisation de l’irrigation en fonction du type d’automatisation, du type d’irrigation, du composant, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type d’automatisation (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

volume Basé sur

le temps

Système de contrôle informatisé basé sur

réel

Perspectives du type d’irrigation (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Irrigation goutte à goutte Irrigation par

aspersion

surface

Perspectives de la composante(Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Capteurs

Contrôleurs

Gicleurs

Vannes

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Agricole

Non agricole

En savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/irrigation-automation-market

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Concurrence Paysage

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Questions clés auxquelles le rapport a répondu :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Automatisation de l’irrigation?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de l’automatisation de l’irrigation ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Automatisation de l’irrigation?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/708

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

Marché de la découverte de données sensibles @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sensitive-data-discovery-market

de la technologie agricole en tant que service @ https://www.emergenresearch.com /industry-report/agriculture-technology-as-a-service-market

Marché des centres de données neutres en carbone @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/carbon-neutral-data-center-market

Marché du verre intelligent https://www.emergenresearch.com/industry-report/carbon-neutral-data-center-marketmultirotors

@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/multi-rotor-drone-market

Dépenses en systèmes d’intelligence artificielle @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-systems-spending-market

Big Data en tant que service (BDaaS) @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/big-data- as-a-service-market

Marché du marketing mobile @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-marketing-market

5G sur le marché de l’aviation @ https://www.emergenresearch.com/industry -report/5g-in-aviation-market

Marché des enzymes alimentaires @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-enzymes-market

Marché de la découverte intelligente de médicaments @ https://www.emergenresearch.com/industry- report/intelligent-drug-discovery-market

Solutions d’interopérabilité sur le marché des soins de santé @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/interoperability-solutions-in-healthcare-market

Marché de la préparation d’échantillons NGS @ https://www.emergenresearch .com/industry-report/ngs-sample-preparation-market Marché de l’

isolement et de la purification des acides nucléiques @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché de la médecine de précision @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/precision-medicine-market

la fibrillation auriculaire récurrente @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/recurrent-atrial-fibrillation-market

Marché de https://www.emergenresearch.com/industry-report/rfid-in-healthcare-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croire en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-irrigation-automation-market