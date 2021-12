Recherche sur le marché des logiciels d’analyse et de BI : est en plein essor avec les principaux acteurs clés tels que Qlik, Informatica, Microsoft, SAP, SAS Institute, IBM.

Le rapport récemment évalué et publié sur le marché des logiciels d’analyse et de BI détaille une analyse complète et cruciale de la portée du marché mondial et présente également les principaux et les petits acteurs du marché. Le rapport sur le marché des logiciels d’analyse et de BI peut être utile pour élaborer des solutions commerciales uniques et planifier des stratégies à long terme pour garder une longueur d’avance sur la courbe de croissance.

Les principaux acteurs du marché mentionnés sont Qlik, Informatica, Microsoft, SAP, SAS Institute, IBM, Teradata Corporation, Oracle, Tableau, MicroStrategy, GoodData Corporation, FICO, OpenText, Birst, Information builder.

Le rapport a été segmenté en divers segments et structure les données du marché des logiciels d’analyse et de BI. Le rapport est crucial pour les services commerciaux comme le marketing et l’expansion et aide à une meilleure prise de décision dans presque tous les aspects du marché Logiciel d’analyse et de BI. Le rapport est rédigé par nos analystes qualifiés et les données ont été validées par certains des meilleurs experts de l’industrie.

Impact du COVID-19 :

The report has been compiled by considering the impact of the COVID-19 pandemic impact. The Analytics and BI Software market report has detailed the threats it has created for the market as well as mentioned the key opportunities in the market to get ahead on the growth curve.

Analytics and BI Software market segmentation:

By types:

On-premise

Cloud-based

By Applications:

Retail

Healthcare

Manufacturing

Aerospace and Defense

Transportation

Consumer Goods

Others

By Regions:

North America (United States, Canada, Mexico)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Southeast Asia)

South America (Brazil, Argentina, Colombia, etc.)

Europe, Middle East and Africa (Germany, France, UK, Russia and Italy, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria, South Africa)

Scope:

The Analytics and BI Software market comes up with detailed information related to critical aspects which are essential for a good growth strategy in the market landscape. The Analytics and BI Software market study also profiles the vital players and details their business models.

Some Key Questions answered in this Report are:

What is the scope of Analytics and BI Software market in the global landscape? What are the major issues that you need to tackle in the Analytics and BI Software Market?



What are the important business strategies to adapt?



What segments of the Analytics and BI Software market are in demand?

Key Stakeholders

Distributors, corporates, MNCs

Regulatory bodies, including government agencies and NGO

Institutions commerciales de recherche et développement (R&D)

Organismes gouvernementaux, organismes de recherche et cabinets d’experts-conseils

Industries d’utilisation finale

