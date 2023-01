Recherche sur la taille et la part du marché des tuyaux industriels en Europe 2022 Dynamique clé, TCAC de 5,60%, entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2029 || Eaton (Irlande), PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis), RYCO Hydraulics (Australie)

Le marché européen des tuyaux industriels était évalué à 2709,35 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4522,61 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. . Le radar de patrouille maritime représente le plus grand segment de radars pour véhicules en raison de sa forte utilisation pour la détection et le suivi des activités maritimes. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Le marché européen des tuyaux industriels est le rapport d’étude de marché le plus pertinent, exclusif et louable formulé en se concentrant sur des besoins commerciaux précis. Une étude sur l’aperçu du marché est réalisée en tenant compte des moteurs du marché, des contraintes du marché, des opportunités et des défis. De plus, ce document de marché contient des données importantes, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel. Pour obtenir des informations significatives sur le marché et prospérer sur ce marché concurrentiel, le rapport sur le marché européen des tuyaux industriels joue un rôle clé.

Un rapport de haut rang sur le marché européen des tuyaux industriels contient des données de marché qui fournissent une analyse détaillée de cette industrie et de son impact en fonction des applications et de différentes régions géographiques, ainsi qu’une analyse systémique des tendances de croissance et des perspectives d’avenir. En outre, ce rapport d’étude de marché présente un aperçu délégué du marché dans les termes suivants; identifier les tendances de l’industrie, mesurer la notoriété, la puissance et les connaissances de la marque et offrir une veille concurrentielle. Il couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Toutes les données, statistiques et informations sont étayées par des outils d’analyse bien établis, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’étude de haute qualité sur le marché des tuyaux industriels en Europe gagne la confiance des clients.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les tuyaux industriels en Europe:

Eaton (Irlande), PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis), RYCO Hydraulics (Australie), Kurt Manufacturing (États-Unis), NORRES Schlauchtechnik GmbH (Allemagne), Transfer Oil SpA (Italie), ContiTech AG (Allemagne), Kanaflex Corporation Co., Ltd . (Japon), Pacific Echo (États-Unis), Colex International Limited, Royaume-Uni (Royaume-Uni), Gates Corporation (États-Unis), Semperit AG Holding (Autriche), KURIYAMA OF AMERICA, INC. (États-Unis), Titeflex (États-Unis), Trelleborg Group ( Suède), Flexaust Inc. (États-Unis), Salem-Republic Rubber Company (États-Unis), PIRTEK (Australie), Dixon Valve & Coupling Company, LLC (États-Unis) et Titan Fittings (États-Unis), entre autres

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché des tuyaux industriels en Europe. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché européen des tuyaux industriels. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour avoir une bonne compréhension du marché des tuyaux industriels en Europe et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché Europe Tuyaux industriels et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché des tuyaux industriels en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

L’augmentation du nombre de développements liés aux infrastructures est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des tuyaux industriels. L’augmentation des projets liés aux infrastructures augmentant la participation privée dans les infrastructures (PPI) pour investir davantage génère plus de demande pour les tuyaux.

Développements infrastructurels

Utilisation dans diverses applications industrielles

L’augmentation de la demande de tuyaux industriels sains dans diverses applications accélère la croissance du marché. Un tuyau industriel est largement utilisé dans un large éventail d’industries pour un transfert maximal de carburant, de produits chimiques, de matériaux en vrac et d’air, entre autres.

Exercices agricoles

L’augmentation de l’utilisation des tuyaux industriels due à l’augmentation des exercices agricoles pour satisfaire la demande croissante de nourriture influence davantage le marché. En outre, l’accent mis sur les niveaux d’efficacité des tuyaux industriels fabriqués à partir de différents matériaux parmi les utilisateurs finaux contribue à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des tuyaux industriels.

Des opportunités

En outre, l’augmentation de la demande d’automobiles parmi la population offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la modernisation des processus agricoles élargira davantage le marché.

Basé sur les types, les segments du marché des tuyaux industriels en Europe

Taper

Tuyaux hydrauliques

Tuyau plat

Le pantalon de Wra

Tuyau résistant à l’huile

Tuyaux ondulés

Enroulé

Thermo-Duct

Autres

type de materiau

Caoutchouc

Polyuréthane

Chlorure de polyvinyle

Métal

Thermoplastiques

Composite

Silicone

Autres

Médias

Pétrole

L’eau

Gaz

Type de fil

Fil tressé

Fil en spirale

Pression

Basse pression (moins de 3000 psi)

Moyenne Pression (Entre 3000 à 6000)

Haute pression (plus de 6000)

Industrie

Pétrole et gaz

L’eau

Agriculture

Aliments et boissons

Médicaments

Automobile

Exploitation minière

Autres

Marché mondial des tuyaux industriels en Europe : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché européen des tuyaux industriels sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Europe Tuyaux industriels ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des tuyaux industriels en Europe au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché européen des tuyaux industriels

Partie 03: Paysage du marché mondial des tuyaux industriels en Europe

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial des tuyaux industriels en Europe

Partie 05: Segmentation du marché mondial des tuyaux industriels en Europe par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

