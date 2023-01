Recherche sur la taille et la part du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord 2022 Dynamique clé, 1 318 030,00 USD Entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2030 || WOLFSPEED, INC., STMicroelectronics, ROHM CO., LTD

Le marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les aspects clés du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord. Grâce à une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC.

Les principaux acteurs du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC devrait atteindre une valeur de 1 318 030,00 USD d’ici 2030, avec un TCAC de 26,2 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord couvre également de manière exhaustive l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord :

WOLFSPEED, INC., STMicroelectronics, ROHM CO., LTD., Fuji Electric Co., Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Texas Instruments Incorporated, Infineon Technologies AG, Semikron Danfoss, Renesas Electronics Corporation, TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION, Microchip Technology Inc., Semiconductor Components Industries, LLC, NXP Semiconductors, UnitedSiC, SemiQ Inc., Littlefuse, Inc., Allegro MicroSystems, Inc., Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd. (filiale du groupe Hitachi) et GeneSiC Semiconductor Inc. parmi autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2022, STMicroelectronics et Soitec (Euronext Paris), dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, ont annoncé la prochaine étape de leur coopération sur les substrats en carbure de silicium (SiC), avec la qualification de la technologie de substrat SiC de Soitec par ST prévue sur les 18 prochaines années. mois. L’objectif de cette coopération est l’adoption par ST de la technologie SmartSiC de Soitec pour sa future fabrication de substrats 200 mm, alimentant son activité de fabrication de dispositifs et de modules, avec une production en série attendue à moyen terme. Cette collaboration aidera l’entreprise à dynamiser ses finances ainsi que la croissance du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC.

En juillet 2022, Semikron Danfoss et la société basée à Kyoto ROHM Semiconductor collaborent depuis plus de dix ans en ce qui concerne la mise en œuvre de carbure de silicium (SiC) à l’intérieur des modules de puissance. Récemment, la dernière génération de MOSFET SiC de ROHM a été entièrement qualifiée dans les modules eMPack de SEMIKRON pour une utilisation automobile. Par conséquent, les deux sociétés répondent aux besoins des clients du monde entier. Cette collaboration a amélioré les finances de l’entreprise et a eu un impact positif sur la croissance du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC.

Dynamique du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Avènement des semi-conducteurs de puissance SiC

Il existe des propriétés très utiles du SiC en tant que matériau semi-conducteur. Dans des applications telles que les onduleurs, les commandes de moteur et les chargeurs de batterie, les dispositifs en carbure de silicium (SiC) offrent de nombreux avantages, tels qu’une densité de puissance améliorée, des besoins de refroidissement réduits et un coût global réduit du système. Ces avantages sont suffisants pour fabriquer des semi-conducteurs de puissance SiC à un stade hautement efficace.

L’énergie perdue par le SiC lors de la phase de récupération inverse ne représente que 1 % de l’énergie perdue par le silicium, ce qui crée une énorme différence dans l’efficacité du matériau. La quasi-absence de courant de queue permet une coupure plus rapide et réduit les pertes. Puisqu’il y a moins d’énergie à dissiper, un dispositif SiC capable de commuter à des fréquences plus élevées et d’améliorer l’efficacité. Le SiC plus efficace, de petite taille et plus léger que d’autres matériaux peut créer une solution plus performante ou une conception plus petite avec des besoins de refroidissement réduits. Ainsi, l’avènement des semi-conducteurs de puissance SiC est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord.

Pénétration croissante des véhicules électroniques

Le monde change si vite et se tourne vers les énergies renouvelables. Tous les secteurs, les acteurs du marché et les instituts gouvernementaux se concentrent davantage sur la construction d’infrastructures de véhicules électriques et génèrent plus de demande pour les véhicules électriques.

Selon les informations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 16,5 millions de voitures électriques étaient en circulation en 2021, un triplement en seulement trois ans, et c’est un nombre important par rapport à 2020. Les ventes de voitures électriques ont augmenté et doublé en Chine, a continué d’augmenter en Europe et a repris aux États-Unis en 2021. Ces données montrent qu’il y a une augmentation considérable de la pénétration des véhicules électriques sur le marché, ce qui peut avoir un effet positif sur l’environnement ainsi que sur le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC. Le SiC est très efficace à haute tension, permettant des temps de charge de batterie rapides qui sont comparables au remplissage du réservoir des véhicules conventionnels. L’électronique de puissance en carbure de silicium permet une augmentation des systèmes d’entraînement de 800 volts, ouvrant la voie à des véhicules électriques plus légers avec une plus grande autonomie.

Occasion

Partenariat stratégique et acquisition par les fabricants de SiC

Il existe diverses organisations et acteurs du marché qui créent des partenariats et des acquisitions stratégiques. Ce partenariat crée un énorme impact positif sur la croissance du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC. Cette collaboration se traduit par une coopération, qui devient une voie peu coûteuse pour les nouveaux concurrents pour accéder à la technologie et au marché.

Une coentreprise implique deux ou plusieurs entreprises mettant en commun leurs ressources et leur expertise pour atteindre un objectif particulier. De nombreuses organisations collaborent entre elles et créent un impact positif sur la croissance du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC.

Retenue/Défi

Problèmes liés à la fabrication de plaquettes SiC

Une tranche de SiC est un matériau semi-conducteur qui possède d’excellentes propriétés électriques et thermiques. Il s’agit d’un semi-conducteur hautes performances idéal pour une grande variété d’applications. En plus de sa haute résistance thermique, il présente également un très haut niveau de dureté. Les fabricants de plaquettes SiC sont confrontés à de nombreux défis de fabrication. Les principaux défauts pouvant survenir lors de la fabrication des substrats SiC sont les défauts d’empilement cristallin, les micro-tuyaux, les piqûres, les rayures, les taches et les particules de surface. Ces facteurs nuisent aux performances des dispositifs SiC qui ont été détectés plus fréquemment sur des tranches de 150 mm que sur des tranches de 100 mm. En effet, le SiC est le troisième matériau composite le plus dur au monde et est également très fragile, et sa production pose des défis complexes liés au temps de cycle, au coût, et les performances de découpe. Il est efficace de prédire que même le passage à des tranches de 200 mm entraînera des problèmes importants. En effet, il faudra garantir la même qualité du substrat, face à une densité de défauts inévitablement plus élevée.Marché mondial des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulations in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Based on types, the North America SiC Power Semiconductor Market Segmentations

By Type

MOSFETS

Hybrid Modules

Schottky Barrier Diodes (SBDS)

IGBT

Bipolar Junction Transistor (BJT)

Pin Diode

Junction FET (JFET)

Others

Sur la base du type, le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC est segmenté en MOSFETS, modules hybrides, diodes à barrière Schottky (SBDS), IGBT, transistor à jonction bipolaire (BJT), diode à broche, FET à jonction (JFET) et autres.

Par plage de tension

301-900V

901-1700V

Au dessus de 1701V

Sur la base de la plage de tension, le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC est segmenté en 301-900 V, 901-1700 V et au-dessus de 1701 V.

Par taille de plaquette

6 pouces

4 pouces

2 pouces

Au-dessus de 6 pouces

Sur la base de la taille des tranches, le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC est segmenté en 6 pouces, 4 pouces, 2 pouces et plus de 6 pouces.

Par type de plaquette

Plaquettes épitaxiales SiC

Plaquettes de SiC vierges

Sur la base du type de tranche, le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC est segmenté en tranches épitaxiales SiC et en tranches SiC vierges.

Par demande

Véhicules électriques (VE)

Photovoltaïque

Alimentations

Motorisations industrielles

Infrastructure de recharge pour VE

Appareils RF

Autres

Sur la base de l’application, le marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance sic est segmenté en véhicules électriques (EV), photovoltaïque, alimentations électriques, entraînements de moteurs industriels, infrastructure de recharge EV, dispositifs RF, etc.

Par verticale

Automobile

Services publics et énergie

Industriel

Le transport

Informatique et télécommunication

Électronique grand public

Aéronautique et défense

Commercial

Autres

Le semi-conducteur de puissance SiC fait référence au type de semi-conducteur qui contient du carbone et du silicium et fonctionne à très haute tension et température. Les semi-conducteurs de puissance SiC peuvent être utilisés pour produire un matériau aussi bien solide que très dur. Les semi-conducteurs de puissance SiC peuvent être mis en œuvre dans divers secteurs tels que les télécommunications, l’énergie et l’électricité, l’automobile, la production d’énergie renouvelable et dans différents autres domaines. Ils sont essentiellement considérés en raison de propriétés de conductivité thermique maximales plus élevées qui ont élargi le domaine d’application. Les semi-conducteurs de puissance SiC sont des dispositifs considérés comme des dispositifs de puissance à haute fréquence qui sont principalement applicables dans les communications sans fil. Le semi-conducteur SiC offre dix fois l’intensité du champ de claquage diélectrique, trois fois la conductivité thermique, et trois fois la bande interdite par rapport à un semi-conducteur au silicium. Le semi-conducteur SiC a conquis le marché en raison de ses hautes performances et de son efficacité. Le semi-conducteur de puissance SiC offre de travailler à haute tension et courant et offre une faible résistance à l’état passant en plus d’être efficace à haute température. La combinaison de carbure de silicium s’est ainsi révélée être un choix meilleur et optimal de semi-conducteur.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché nord-américain des semi-conducteurs de puissance SiC ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des semi-conducteurs de puissance SiC en Amérique du Nord au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

