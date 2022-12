Recherche sur la taille et la part du marché des écrans de nouvelle génération 2022 Dynamique clé, TCAC de 7,20%, entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2029 || GUANGZHOU OED TECHNOLOGIES CO., LTD, InkCase Enterprise Pte Ltd, PERVASIVE DISPLAYS, INC., Plastic Logic HK Ltd

Data Bridge Market Research analyse que le marché des écrans de nouvelle génération était évalué à 221,67 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 454,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Marché d’affichage de générationrapport aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise. Avec les données du marché mondial fournies dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour une entreprise internationale. La portée de ce rapport d’étude de marché peut être étendue des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs. Le rapport de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché via une analyse SWOT. Dans le rapport fiable Next Generation Display Marketing, un aperçu complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

Avec la meilleure analyse du marché, un document complet sur le marché des écrans de nouvelle génération présente un aperçu du marché en ce qui concerne le type et les applications, présentant les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Le marché de l’affichage de nouvelle génération devrait connaître une croissance du marché à un rythme au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Pour atteindre le succès au niveau local, régional et international, ce rapport d’étude de marché de haute qualité est une solution définitive.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les écrans de nouvelle génération :

Samsung (Corée du Sud), LG Display Co Ltd (Corée du Sud)., Panasonic Corporation Co, Ltd (Japon), Japan Display Inc (Japon), AUO Corporation (Taïwan), BOE Technology Group Co., Ltd (Chine), Corning Incorporated (États-Unis), FlexEnable Limited (Royaume-Uni), Kateeva (États-Unis), Sony Corporation (Japon), Pioneer Corporation (Japon), WiseChip Semiconductor Inc. (Taiwan), WINSTAR Display Co., Ltd. (Chine), Visionox Company ( Chine), SHARP CORPORATION (Japon), Innolux Corporation (Taïwan), RAYSTAR OPTRONICS, INC, (Taïwan), RITEK CORPORATION (Taïwan), OSRAM GmbH (Allemagne), Plessey (Royaume-Uni)

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché des écrans de nouvelle génération. Il fournit également l’analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché de l’affichage de nouvelle génération. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché de l’affichage de nouvelle génération et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché des écrans de nouvelle génération et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché de l’affichage de nouvelle génération

Conducteurs

Vers de nouvelles tendances

Le marché mondial de l’affichage de nouvelle génération modifie ses tendances, telles que les angles de vision plus larges, le marché de l’affichage et les tablettes et smartphones haute résolution, les écrans, les téléviseurs intelligents, les appareils photo numériques, les projecteurs et les caméscopes, ces produits sont disponibles dans la technologie 4K. De plus, la demande de grands écrans augmente sur le marché de la télévision intelligente, qui devrait augmenter rapidement au cours des prochaines années.

Demande croissante d’affichage flexible

Les écrans flexibles ont connu une croissance phénoménale au cours des dernières années ; alors que la technologie principale comprenait des écrans robustes incassables, elle est maintenant passée à des écrans enroulables et pliables. Ils sont de taille compacte et consomment moins d’énergie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. Ils comprennent des écrans flexibles FED, LED, OLED, électromouillage, électroluminescents, électrochromiques et électrophorétiques. La demande croissante d’écrans de génération flexibles augmente la croissance du marché des écrans de nouvelle génération.

De plus, l’augmentation du revenu disponible et l’urbanisation croissante stimuleront la croissance de la valeur marchande. Les industries devraient accroître leur utilisation des écrans de nouvelle génération en raison de la tendance croissante à l’impression durable.

Opportunités

Augmentation de la demande de l’électronique grand public

Les développements de la nanotechnologie et de l’optoélectronique ont transformé la technologie d’affichage. Les préoccupations environnementales augmentent l’énorme intérêt pour les articles économes en énergie. En dépensant moins d’énergie, il offre différentes fonctionnalités, par exemple, une haute résolution, une meilleure qualité de présentation et un éclairage de fond amélioré sont donnés par des avancées de pointe en matière d’affichage.

De plus, l’augmentation du nombre de nouveaux marchés émergents et la croissance des collaborations stratégiques agiront comme moteurs du marché et augmenteront les opportunités rentables pour le taux de croissance du marché.

Basé sur les types, les segments du marché de l’affichage de nouvelle génération

Ingrédients

Nanotubes de carbone (CNT)

Points quantiques

Autres nanomatériaux

Technologie d’affichage

Technologie d’affichage OLED

Technologie d’affichage électroluminescent

Technologie d’affichage d’électro-mouillage

Applications d’affichage à émission de champ Technologie d’affichage électrophorétique

Technologie d’affichage LED

Résolution

3840×2160

4096×2160

3996×2160

5120×3200

5120×2160

Application

Marché des téléphones mobiles

Électronique grand public

Applications industrielles

Film/Divertissement

Téléviseurs/Moniteurs

Automobile

Publicité

E-Reader

Analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance 2022-2029) : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc.) Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)



La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché Affichage de nouvelle génération sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Affichage de nouvelle génération ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des écrans de nouvelle génération au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02: Portée du rapport sur le marché des écrans de nouvelle génération

Partie 03: Paysage du marché mondial de l’affichage de nouvelle génération

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des écrans de nouvelle génération

Partie 05: Segmentation du marché mondial des écrans de nouvelle génération par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

