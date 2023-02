Recherche sur la taille et la part du marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique 2022 Dynamique clé, TCAC de 7,4% , entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2029 || Motorola Solutions, Inc., L3Harris Technologies, Inc., Hytera Communications Corporation Limited, EFJohnson Technologies

En comprenant et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs étapes a été appliquée pour créer le plus excellent rapport d’étude de marché. Les points forts du rapport sur le marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur. Alors que la définition du marché couverte dans ce document marketing de grande envergure explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché. Le rapport de grande envergure sur la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique aide les clients ou les autres acteurs du marché à être conscients des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période.

Le rapport complet sur le marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique fournit les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2021-2029 pour le marché. Aucune pierre n’est laissée de côté lors de la recherche et de l’analyse des données pour préparer un rapport d’étude de marché comme celui-ci et les autres. Il comprend une enquête méthodique sur le scénario actuel du marché mondial, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation. Pour connaître tous les facteurs ci-dessus, un rapport sur le marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique est créé, transparent, complet et de qualité suprême.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique :

Motorola Solutions, Inc., L3Harris Technologies, Inc., Hytera Communications Corporation Limited, EFJohnson Technologies., Leonardo SpA, Zenitel Group, Flottweg SE, Telstra, Ascom Holding AG, Nokia, Mentura Group Oy, Tait Communications, Secure Land Communications (Airbus / SLC), Simoco Wireless Solutions, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Huawei Technologies Co., Ltd., AT&T, ZTE Corporation, Cobham Satcom, Inmarsat Global Limited

Data Bridge Market Research analyse que le marché des communications audio critiques devrait atteindre la valeur de 1 273,64 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Le « matériel » représente le plus grand segment de système sur le marché des communications audio critiques. Le rapport sur le marché des communications audio critiques couvre également l’analyse des prix, les études de cas et les avancées technologiques en profondeur.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique. Il fournit également l’analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché des communications critiques audio

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Inclinaison vers l’IoT critique et la numérisation du secteur

Il y a eu un changement progressif dans l’écosphère IoT ces dernières années. Cette écosphère est desservie par diverses pièces électroniques standard, c’est-à-dire le matériel intégré à divers logiciels. , L’importance d’utiliser de telles technologies à l’ère de l’IoT est une nécessité absolue qui anime le marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique. Avec les progrès technologiques, les entreprises se tournent également vers la numérisation pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des capacités avancées dans le secteur des communications.

Augmentation de la pénétration des smartphones, tablettes et ordinateurs portables dans les communications critiques

Les combinés numériques sans fil modernes doivent fonctionner et fonctionner comme un véritable hub de communication qui apporte une large gamme de fonctionnalités intelligentes à l’industrie cellulaire. Il s’agit notamment de la navigation Web, de la messagerie électronique, du PDA sans fil, du mémo vocal, de la radiomessagerie bidirectionnelle, du répondeur et du système de positionnement européen (GPS) dans une seule entité.

Solutions de communication par satellite protégées pour les communications critiques

La communication par satellite est un type de télécommunications modernes où des satellites artificiels fournissent des liaisons de communication entre différents points sur terre. Les communications par satellite jouent un rôle important dans de multiples industries pour la continuité des activités et la gestion des urgences dans divers secteurs d’activité tels que le pétrole et le gaz, l’IdO, la santé, le gouvernement, le maritime, l’exploitation minière et plus encore. De plus, les communications par satellite ont diverses applications commerciales, gouvernementales et militaires. Selon le Forum économique mondial en 2020, 2 666 satellites opérationnels tournent autour de la Terre, dont 1 007 satellites sont utilisés uniquement pour les services de communication et 446 sont utilisés pour l’observation de la Terre et 97 à des fins de navigation/GPS.

Cybersécurité et menaces à la vie privée dans les communications critiques

Les problèmes de cybercriminalité/piratage et de cybersécurité ont augmenté de 600 % pendant la pandémie dans tous les secteurs. Les failles de sécurité du réseau ou des logiciels sont une faiblesse que les pirates exploitent pour effectuer des actions non autorisées au sein d’un système. Selon la récente enquête sur la cybersécurité maritime réalisée par Safety at Sea et BIMCO, au cours des 12 mois précédant février 2020, 31 % des organisations ont été victimes de cyberattaques, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2019. Selon un autre rapport publié par Robert Rizika , responsable des opérations nord-américaines chez Naval Dome, a rapporté que les cyberattaques contre la technologie opérationnelle (OT) de l’industrie maritime ont augmenté de 900 %, passant de 50 % en 2017 à 120 % et 310 % en 2018 et 2019 respectivement.

Manque de capacité de spectre disponible pour le service de communication critique

Le spectre fait référence aux plages de fréquences radio invisibles que les signaux sans fil parcourent sur un support donné. Ces signaux dus aux signaux attribués nous permettent de passer des appels à partir de nos appareils mobiles, de taguer nos amis sur la plate-forme de médias sociaux et d’afficher les directions vers une destination et un emplacement sur les appareils mobiles. Les fréquences que nous utilisons pour les communications sans fil font partie du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique complet s’étend de 3 Hz à 300 EHz. La partie utilisée pour la communication sans fil se situe dans les plages d’environ 20 KHz à 300 GHz

Marché mondial des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc. )

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Basé sur les types, les segments du marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique

Par type de produit

Matériel

Prestations de service

Par connectivité

Sans fil

Filaire

Par utilisation finale

La sécurité publique

Le transport

Exploitation minière

Utilitaires

Autres

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché de la communication audio critique au Moyen-Orient et en Afrique au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 03: Paysage du marché mondial des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 04: Dimensionnement du marché mondial des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique

Partie 05: Segmentation du marché mondial des communications audio critiques au Moyen-Orient et en Afrique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

