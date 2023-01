Recherche sur la taille et la part du marché des cartes de carburant en Espagne 2022 Dynamique clé, TCAC de 5,8% , entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2029 || BP plc (Royaume-Uni), DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (Allemagne),

Recherche sur la taille et la part du marché des cartes de carburant en Espagne 2022 Dynamique clé, TCAC de 5,8% , entreprises leaders, développements commerciaux et prévisions de la demande 2029 || BP plc (Royaume-Uni), DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (Allemagne),

Le rapport de grande envergure sur le marché espagnol des cartes de carburant aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et les autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise. Avec les données du marché mondial fournies dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour une entreprise internationale. La portée de ce rapport d’étude de marché peut être étendue des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs. Le rapport de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché via une analyse SWOT. Dans le rapport fiable sur le marketing des cartes de carburant en Espagne, un aperçu complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises.

Avec la meilleure analyse du marché, un document tout compris sur le marché espagnol des cartes de carburant présente un aperçu du marché en ce qui concerne le type et les applications, présentant les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Le marché espagnol des cartes de carburant devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,8%dans la période de prévision de 2022 à 2029. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Pour atteindre le succès au niveau local, régional et international, ce rapport d’étude de marché de haute qualité est une solution définitive. Le rapport de recherche commerciale de grande envergure sur les cartes de carburant en Espagne est une analyse de fond complète de l’industrie qui comprend une estimation du marché parental.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les cartes de carburant en Espagne :

BP plc (Royaume-Uni), DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (Allemagne), MORGAN FUELS (Irlande), solutions de paiement WAG. as (République tchèque), WEX Europe Services (Royaume-Uni), UNION TANK Eckstein GmbH & Co KG (filiale de la société Edenred) (Pays-Bas), Cepsa (Espagne), Galp Energia (filiale de Galp) (Portugal), Repsol ( Espagne), IDS Europe BV (Pays-Bas), C2A (France), Andamur (Espagne), AS 24 (filiale de la société TotalEnergies) (France)

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cartes de carburant pour la flotte commerciale devrait atteindre la valeur de 3 432,08 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. Les « cartes de carburant universelles » représentent le segment de type périphérique le plus important sur le marché respectif, car elles offrent aux flottes une gestion optimisée des données de carburant et offrent un large accès aux stations. Les programmes universels de cartes de carburant sont adoptés par de nombreuses flottes car ils offrent flexibilité, contrôle et commodité pour tous les besoins d’achat des entreprises. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché espagnol des cartes de carburant. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché espagnol des cartes de carburant. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché espagnol des cartes de carburant et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché espagnol des cartes de carburant et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Accroître les réseaux nationaux de cartes carburant pour gérer l’économie de carburant

La tendance mondiale aux technologies intelligentes et connectées s’infiltre dans les entreprises espagnoles et plus particulièrement dans le monde du transport par flotte. Les logiciels télématiques, qui se concentrent sur l’optimisation et la convergence des données de la flotte pour accroître l’efficacité et améliorer la prise de décision, sont de plus en plus répandus. Cette utilisation croissante de l’analyse pour optimiser le processus de gestion de flotte a conduit à l’intégration et à l’adoption de nombreuses technologies, notamment la télématique et les systèmes de cartes carburant, pour collecter et surveiller des données qui s’avèrent utiles pour la gestion économique de l’entreprise.

Augmentation de la demande de transactions de carburant sans contact dans la région

Le début de la récente pandémie et le rythme croissant de la numérisation ont entraîné l’essor de la société sans numéraire dans le monde. Les gens du monde entier se sont tournés vers l’adoption de méthodes de paiement numériques où les utilisateurs tapent simplement sur leur carte pour effectuer le paiement, évitant ainsi tout contact.

Avantages croissants de l’utilisation d’une carte carburant pour la gestion de flotte

Les avantages et les options offerts par les cartes carburant dans l’industrie du camionnage se multiplient à mesure qu’elles deviennent de plus en plus populaires. Traditionnellement, les cartes carburant étaient au bénéfice des gestionnaires de flotte car les services se concentraient sur l’offre de contrôle et de transparence pour le gestionnaire de flotte. Mais avec l’accélération du mode de fonctionnement numérique, les solutions de cartes de carburant sont conçues pour profiter également aux conducteurs.

Accent accru sur l’utilisation des cartes de carburant en tant qu’avenir des paiements de la flotte

Il y a eu des changements spectaculaires dans les méthodes de paiement adoptées par les gestionnaires de flotte pour gérer les paiements de carburant pour leurs flottes voyageant au niveau national et international. La mise à niveau futuriste menant à l’essor des véhicules électriques, des véhicules autonomes et même aux débuts de la technologie de paiement sans contact qui transforme le véhicule en mécanisme de paiement lui-même est en hausse.

Disponibilité de remises sur les cartes carburant en raison de l’augmentation des prix du carburant

La pression croissante sur les combustibles fossiles et la crise politique actuelle en Europe avec la Russie en guerre contre l’Ukraine ont rendu la situation des combustibles fossiles en Europe critique. Les prix du carburant sont à la hausse, affectant le coût du transport dans la région. Le carburant est la deuxième dépense d’exploitation la plus importante pour la plupart des entreprises de camionnage et peut représenter plus de 20 % des coûts totaux de l’entreprise.

Capture de données améliorée pour une administration efficace de la flotte

De nos jours, la carte carburant ou la carte de flotte offre de nombreuses fonctionnalités, notamment des rapports pratiques et complets pour les flottes d’entreprises, fournissant des mises à jour en temps réel aux propriétaires et leur permettant de suivre toutes les activités liées à l’entreprise. Ils aident également à éliminer la tâche manuelle de soumission des reçus et de vérification. Dans certains cas, il est également utile de donner le prix réduit du carburant.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2021, DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG a annoncé l’extension de son réseau d’approvisionnement en Espagne par 704 stations-service de la marque Cepsa. 44 des stations connectées sont adaptées aux camions et situées le long des axes de transit les plus importants. Les 660 restants sont situés dans des zones urbaines. Cepsa à ces stations a également permis aux clients de DKV de payer en utilisant leurs cartes de carburant pour l’essence

En juillet 2021, C2A a annoncé que le groupe Mendy utilisait les cartes C2A Truck pour approvisionner ses véhicules en Espagne en carburant et utilise également C2A pour récupérer la TICPE espagnole. Le Groupe Mendy est composé de trois sociétés : Transports Ibaremborde, Transports Etchego et Mintegui Logistique. Son directeur, Patrick Mendy, a imposé l’utilisation de la carte C2A pour le transfrontalier, le ravitaillement et pour tous les chauffeurs travaillant en Espagne. La carte C2A a permis à l’entreprise de récupérer 0,05 EUR par litre sur la TICPE espagnole grâce à la remise de 12 % dont bénéficie C2A

En fonction des types, les segments du marché espagnol des cartes de carburant

Type de carte

Cartes de carburant universelles

Cartes de marque

Cartes carburant marchand

Caractéristiques

Paiement mobile et transactions sans carte

Rapports sur les véhicules

Mises à jour en temps réel

Conformité EMV

Tokénisation

Autres

Type d’abonnement

Carte enregistrée

Carte au porteur

Utilitaire

Paiement des frais pétroliers

Paiement des frais de péage

Frais de stationnement des véhicules

Entretien de la flotte

Autres

Utilisateur final

Flottes

Transport routier commercial (CRT)

Le rapport révèle des informations importantes sur le marché espagnol de l’intégration des cartes de carburant et comprend des projections concernant les revenus, la taille de l’industrie et les volumes de ventes au cours de la période d’étude. De plus, le rapport sur le marché de l’intégration des cartes de carburant en Espagne fournit des informations détaillées sur les segmentations de l’industrie ainsi que sur les facteurs moteurs qui propulseront le graphique de rentabilité de l’industrie.

Marché mondial des cartes de carburant en Espagne : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc. .) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)



La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché espagnol des cartes de carburant sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché espagnol des cartes de carburant ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché espagnol des cartes de carburant au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités actuelles du marché.

