Recherche mondiale sur le marché de l’intégration IoT, acteur majeur, tendances émergentes, région par prévision jusqu’en 2027

Le marché mondial de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) devrait être évalué à 8,21 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché mondial de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante de la tendance « Bring Your Own Device » dans le modèle commercial moderne. L’augmentation de l’application de la loi et des réglementations devrait propulser davantage le marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) est également stimulé par le nombre croissant de régulateurs fédéraux qui favorisent la croissance de l’intégration des données dans différentes applications et appareils dans le monde entier.

Cependant, le manque d’uniformité des procédures pour l’Internet des objets (IoT) entraverait le marché de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) au cours de la période de prévision.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited, Tech Mahindra Limited, International Business Machines Corporation (IBM), Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Wipro Limited, Accenture plc, Capgemini SE, Cognizant Corporation et HCL Technologies Limited.

Points saillants du rapport

En mai 2020, Callisto Integration Corporation a été acquise par Accenture plc. Callisto Integration Corporation, une société de conseil et de services technologiques dont le siège est au Canada, offre des services de production automatisés aux principaux acteurs opérant dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de la chimie, des services publics et d’autres secteurs. Accenture fournirait un mélange rare de capacités de production, d’infrastructure et d’analyse avec cette acquisition.

Le segment des petites et moyennes entreprises est le plus grand segment du marché, susceptible de croître à un TCAC de 27,6 % au cours de la période de prévision. Il est essentiel que l’Internet des objets (IoT) soit intégré dans les structures d’expansion des petites et moyennes entreprises et les données en sont un élément clé. L’insertion et l’analyse des analyses Big Data aident les petites et moyennes entreprises à se connecter efficacement avec les clients, à améliorer leur efficacité, à réduire les coûts de fonctionnement, à tester les décisions et à identifier les tendances.

Le segment des services de gestion des appareils et des plates-formes devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Il offre aux fabricants d’IoT un avantage commercial clair et facilite la fourniture efficace de nouveaux appareils.

Au cours de la période de prévision, le segment de la domotique et des bâtiments intelligents devrait dominer le marché. Les bâtiments dotés de la technologie intégrée IoT apportent des solutions aux problèmes, notamment les dépenses excessives et l’inefficacité dans les constructions de bâtiments.

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au rythme le plus rapide, en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché tels que Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited, Tech Mahindra Limited, Wipro Limited et HCL Technologies Limited dans la région au cours de la période de prévision. .

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’intégration de l’Internet des objets (IoT) sur la base de l’organisation, du service, de l’application et de la région.

Perspectives de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives des services (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Services de test Services de

conseil Services

de gestion des applications Services de gestion de

base de données Services de gestion des

appareils et des plates-formes Services de gestion des

protocoles réseau

Troisième Services de gestion d’API tiers Services

de conception et d’architecture de systèmes Services

de provisionnement de services et de gestion d’annuaires

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017–2027)

Smart Retail

Energy & Utilities

Smart Healthcare

Smart Logistics & Transportation

Domotique & Smart Building

Industrial Manufacturing Automation

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste du MEA



Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

