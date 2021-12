 Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Le marché de la chirurgie esthétique et des services devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les progrès technologiques dans les techniques de chirurgie esthétique contribueront à encourager la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la chirurgie esthétique et des services

Le paysage concurrentiel du marché Chirurgie esthétique et services fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de la chirurgie esthétique et des services.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la chirurgie esthétique et des services sont The Dermal Clinic, The Face Aesthetic Clinic, Rousso Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medical Spa, Ottawa Skin Clinic, Viva Skin Clinics, Mirror Mirror Beauty Boutique, Hospitality Skin Spa & Aesthetics, Spa Vitoria, Centre de chirurgie plastique Jewell, The Plastic Surgery Group, True Skin Care Center, Turn Back Time, Azul Cosmetic Surgery and Medical Spa, Noage – Tokyo Midtown Aesthetic Clinic, Bella Mia Medical Aesthetics and Laser Institutes, Allergen, Merz Pharma, Cutera , Cynosure, Inc., Ipsen Pharmaceuticals, Sientra Inc., Alma Lasers, Johnson & Johnson Services Inc., ALLERGAN, Bausch Health, les laboratoires Galderma, Hologic Inc., Merz Pharma parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud séparément. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La demande croissante de procédures peu invasives et non invasives, l’amélioration rapide des procédures de traitement esthétique et une sensibilisation croissante devraient intensifier les progrès du marché de la chirurgie esthétique et des services au cours de la période de prévision 2020-2027. Au contraire, la demande croissante des consommateurs pour renforcer l’estime de soi ainsi que l’introduction d’applications d’auto-surveillance augmenteront en outre de nombreuses opportunités qui commenceront à la germination du marché de la chirurgie esthétique et des services au cours de la période de prévision susmentionnée. L’indisponibilité ou les critères de remboursement inappropriés et les réglementations strictes freinent la croissance du marché de la chirurgie esthétique et des services.

Ce rapport sur le marché de la chirurgie esthétique et des services fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la chirurgie esthétique et des services de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour obtenir un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché de la chirurgie esthétique et des services est en croissance en raison de la demande croissante de procédures mini-invasives et non invasives et de la sensibilisation croissante ; l’effet de ces facteurs est mentionné ci-dessous :

Demande croissante de procédures mini-invasives et non invasives : L’objectif principal du marché cosmétique est de garantir la disponibilité commerciale de dispositifs médicaux de pointe, d’équipements d’imagerie, de techniques chirurgicales mini-invasives et non invasives. Cette orientation a induit la disponibilité à grande échelle de procédures cosmétiques peu invasives qui réduisent le temps de guérison pour les patients et favorisent une plus grande efficacité. Ces procédures limitent les incisions nécessaires à la mise en valeur des individus que ce soit pour une mise en valeur esthétique ou pour réduire les troubles de la peau.

Sensibilisation croissante : la disponibilité de techniques chirurgicales hautement avancées ne signifie pas nécessairement que le marché connaîtra un taux d’adoption sain ; il est nécessaire de promouvoir l’information concernant ces techniques. Les initiatives entreprises par divers fabricants, médecins et même des institutions gouvernementales ont été de promouvoir la prise de conscience concernant la disponibilité des procédures cosmétiques. Les activités promotionnelles combinées ont induit un plus grand taux d’adoption des patients qui a vu le marché connaître une croissance avec un taux substantiel

Lancements de produits innovants par les fabricants :

En mars 2018, Bovie Medical Corporation a annoncé le lancement de « Renuvion », sa nouvelle marque fournissant des dispositifs et fournitures médicaux cosmétiques sur le marché. Ce lancement améliorera leur capacité à commercialiser pleinement leur produit chirurgical breveté, « J-Plasma ». La marque a été créée en mettant l’accent sur la sensibilisation accrue des médecins et des chirurgiens esthétiques et des directives pour fournir les technologies innovantes répandues sur le marché

En octobre 2018, DCGI a annoncé qu’elle avait approuvé les « cliniques esthétiques » pour la réalisation d’essais cliniques, le développement de médicaments, de procédures cosmétiques pour les cheveux, la peau et d’autres spécialités chirurgicales. Cette approbation réduira le temps nécessaire à la conduite des essais cliniques tout en réduisant les coûts associés au développement de médicaments. Cela améliorera également le marché pharmaceutique indien car ils n’auront pas à dépendre de l’externalisation de ces essais cliniques à des organisations étrangères

Le marché est segmenté sur la base du type comme chirurgical, non chirurgical ; le segment est classé en remodelage corporel, reconstruction faciale, rajeunissement de la peau, implants cosmétiques, amélioration mammaire ; le produit est segmenté en injection faciale, Botox, dermafillers, neuromodulateurs ; les services sont segmentés en services chirurgicaux, services non chirurgicaux et laser, services de soins de la peau ; l’utilisateur final comprend les hôpitaux, les centres chirurgicaux et les centres chirurgicaux ambulatoires.

« Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de la chirurgie esthétique et des services croît à un TCAC substantiel de 6,7% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025 »

Le marché connaît ce taux de croissance substantiel attribué aux progrès de diverses technologies associées aux procédures cosmétiques et aux méthodes chirurgicales. Ces avancées varient des procédures chirurgicales au laser aux microchirurgies, même les procédures et services assistés par robot sont la principale tendance du marché. La révolution technologique combinée qui prévaut sur le marché crée de nouvelles opportunités pour divers fabricants et médecins de révolutionner les procédures cosmétiques en mettant davantage l’accent sur un temps de guérison plus rapide et des chirurgies de haute précision.

Portée et taille du marché mondial de la chirurgie esthétique et des services

Le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en fonction du type, du segment, du segment de produit, des services et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en chirurgical et non chirurgical.

Sur la base du segment, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en remodelage corporel, reconstruction faciale, rajeunissement de la peau, implants cosmétiques et amélioration mammaire.

Sur la base du segment de produit, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en produits injectables pour le visage, botox, dermafillers et neuromodulateurs.

Sur la base des services, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en services chirurgicaux, services non chirurgicaux et laser et services de soins de la peau.

Le marché de la chirurgie esthétique et des services a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux, centres chirurgicaux et centres chirurgicaux ambulatoires. .

Analyse au niveau du pays du marché de la chirurgie esthétique et des services

Le marché de la chirurgie esthétique et des services est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, segment, segment de produit, services et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la chirurgie esthétique et des services sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine l’industrie de la chirurgie esthétique et des services en raison de l’augmentation du nombre de personnes se concentrant sur l’esthétique externe, l’acceptation de nouveaux traitements cosmétiques et l’avancement de la technologie des procédures cosmétiques. Alors que l’Asie-Pacifique (APAC) devrait se développer au rythme de germination le plus rapide au cours de la durée estimée de 2020 à 2027 en raison de la demande croissante de chirurgies esthétiques en raison de l’augmentation des influences sociales sur l’idée de la beauté ainsi que de l’augmentation des infrastructures de santé.

La section pays du rapport sur le marché de la chirurgie esthétique et des services fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la chirurgie esthétique et des services vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la chirurgie esthétique et des services, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché de la chirurgie esthétique et des services. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

