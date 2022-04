Réalité virtuelle dans les revenus du marché de la santé, croissance, contraintes, tendances, profils d’entreprise, analyse et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la réalité virtuelle (VR) dans les soins de santé devrait atteindre 20,62 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 32,8 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les progrès technologiques dans le secteur de la santé stimulent la réalité virtuelle dans la croissance des revenus du marché de la santé.

L’adoption croissante de la réalité virtuelle (VR) dans le secteur de la santé est attribuée à ses nombreux avantages, notamment sa capacité à fournir des services de santé efficaces et sa capacité à former le personnel de santé. La formation VR éclaire les aspirants médecins sur les détails de plusieurs procédures et fondations. Il offre une vision tridimensionnelle du corps humain aux étudiants en médecine et leur permet d’y accéder et de s’y exercer pendant leur stage en entreprise. Par exemple, en 2018, le Johnson & Johnson Institute a lancé un programme mondial de formation en réalité virtuelle. L’objectif de ce programme était d’éduquer le personnel médical, tel que les médecins, les infirmières et les aspirants médecins, sur l’exécution des procédures médicales. De plus, les technologies de réalité virtuelle enseignent aux prestataires de soins d’urgence (ECP) les procédures de réanimation cardiorespiratoire (RCP) sans pratiquement les exécuter sur un individu, et ces technologies aident le personnel médical à mieux comprendre plusieurs méthodes de contrôle des maladies infectieuses.

Le déploiement croissant de la réalité virtuelle dans la gestion de la douleur alimente la croissance des revenus de la réalité virtuelle dans le secteur de la santé. La réalité virtuelle réduit la douleur des patients en les distrayant de la réalité. La réalité virtuelle permet aux utilisateurs de voyager dans un monde virtuel en utilisant une variété de technologies telles que l’affichage monté sur la tête (HMD), les écouteurs antibruit avec musique, un pad rumble et un joystick. De plus, le déploiement de systèmes de suivi de la tête permet de suivre les mouvements de la tête et de donner une impression du monde virtuel. Dans ce processus immersif, les gens ont tendance à négliger leur douleur. De plus, la réalité virtuelle comprend plusieurs approches de relaxation, telles que des méditations guidées et l’aide aux patients souffrant de douleur chronique.

Les principaux participants sont

Microsoft, Google, Mindmaze, DAQRI, Psious, CAE Healthcare, Medical Realities, Atheer, Augmedix, Oculus VR, Firsthand Technology, Siemens Healthineers, Philips Healthcare, Systèmes 3D, VirtaMed, virtuellement mieux.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la réalité virtuelle dans les soins de santé en fonction du composant, de la technologie, de l’application, du type d’appareil, de l’utilisateur final et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

non

immersifs

semi-immersifs

(Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

matérielles

logicielles

(Revenus, milliards USD ; 2018-2030)

Gestion des soins aux patients

Éducation et formation

la condition physique Gestion de la

pharmacie

Chirurgie

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030)

recherche et de diagnostic

Laboratoires

Hôpitaux et cliniques

Autres

Perspectives régionales

Amérique du Nord

o Unis

Europe

o Allemagne

o Uni

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Asie du Sud-Est

Amérique latine

o Brésil

MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

