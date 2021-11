Réalité augmentée (AR) / réalité virtuelle (VR) pour dicter la croissance du marché des vêtements chirurgicaux

Le marché des vêtements chirurgicaux devrait connaître une croissance fulgurante au cours de la période à venir. La situation actuelle appelle à des modèles de soins de santé intégrés propices qui éliminent les intermédiaires pour l’offre de divers produits et services. Les fabricants de médicaments, les systèmes hospitaliers, les PBM (gestionnaires de prestations pharmaceutiques), les distributeurs en gros, les systèmes hospitaliers, les assureurs médicaux et les pharmacies de détail sont tous impliqués dans l’intégration des stratégies de soins de santé. C’est ainsi que fonctionnera la verticale des soins de santé dans la période à venir.

Les maladies infectieuses principalement acquises dans les établissements de santé sont l’une des principales causes de décès aux États-Unis. Les vêtements chirurgicaux sont utilisés pour fournir un niveau de protection optimal en réduisant le transfert de bactéries de la peau au personnel chirurgical. Les vêtements chirurgicaux sont également appelés vêtements chirurgicaux.

Certains des appels chirurgicaux sont les gants chirurgicaux, les masques faciaux, les couvre-chefs, les combinaisons de nettoyage, les blouses de chimiothérapie, les chaussures, les champs et les blouses chirurgicales. Les vêtements chirurgicaux sont essentiels car il y a toujours des micro-organismes sur la peau même après une procédure de stérilisation et une hygiène stricte.

Les vêtements chirurgicaux empêchent les bactéries de pénétrer dans la plaie chirurgicale. Les vêtements chirurgicaux protègent également le personnel de santé des fluides corporels, du sang, du sérum physiologique, de l’urine et d’autres produits chimiques pendant l’intervention chirurgicale.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux en raison du grand nombre de personnes vieillissantes et de maladies chroniques. Le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux est segmenté en fonction du type de vêtements chirurgicaux tels que les gants chirurgicaux, les draps chirurgicaux, les blouses chirurgicales et les masques chirurgicaux.

Ces derniers temps, l’utilisation de vêtements chirurgicaux a augmenté en raison de la prévalence croissante des infections et des maladies chroniques. L’augmentation du vieillissement de la population, l’augmentation de la couverture des soins de santé entraînant une augmentation des interventions chirurgicales et des réglementations de plus en plus strictes pour la sécurité des patients et du personnel sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché nord-américain des vêtements chirurgicaux.

De plus, l’incidence croissante des infections nosocomiales alimente également la croissance du marché nord-américain des vêtements chirurgicaux. Cependant, la fluctuation des prix des matières premières et les exigences réglementaires strictes sont parmi les principaux facteurs qui freinent la croissance du marché nord-américain des vêtements chirurgicaux.

L’émergence de textiles biofonctionnels, de types de gants non conventionnels et d’une technologie composite avancée créerait des opportunités pour le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux. Cependant, maintenir un équilibre entre la qualité et le coût constituerait un défi pour le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux.

La tendance pour le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux est l’introduction de nouveaux produits, tels que les blouses MicroCool, sur le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux. Certaines des principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des vêtements chirurgicaux sont Cardinal Health, Inc., DuPont Medical Fabrics, Kimberly-Clark Health Care et Medline Industries.

