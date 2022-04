Rapports d’analyse de la taille, de la part et de l’industrie du marché de la lutéine, prévisions mondiales jusqu’en 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la lutéine était évalué à 274,6 millions USD en 2018 et devrait atteindre 454,8 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 6,4 % . La lutéine est un caroténoïde antioxydant responsable de la coloration jaune des fruits et légumes. C’est l’un des deux principaux caroténoïdes trouvés comme pigment de couleur dans l’œil humain. Il agit comme un filtre de lumière et protège les tissus oculaires des méfaits du soleil.

Un apport nutritionnel sain en lutéine peut aider à assurer une bonne vue. Cependant, une consommation inadéquate peut appauvrir la vue avec l’âge. Les compléments alimentaires comprennent des minéraux, des vitamines et des acides gras qui aident les consommateurs à rester en bonne santé et à prévenir les maladies nocives. Les préoccupations croissantes en matière de santé au sein de la population devraient soutenir la croissance du marché. La demande croissante pour le produit en tant que supplément de santé et son utilisation croissante comme colorant naturel dans les applications alimentaires et de boissons, ainsi que son utilisation comme additif pour l’alimentation animale, sont quelques facteurs qui stimulent la demande du produit au cours des années de prévision.

L’Europe détenait 36,2 % de l’industrie en 2018 et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Présence de fabricants clés dont BASF, Chr. Hansen et Döhler dans la région devraient influencer la croissance. La forte incidence de la cataracte et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) dans la région est également susceptible de stimuler la demande. Selon les statistiques publiées par la Société européenne des spécialistes de la rétine, en 2017, la DMLA a touché environ 34 millions de personnes dans l’Union européenne et 22 millions de personnes dans les seuls cinq pays européens les plus peuplés : l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. . En outre, le nombre de patients touchés par la DMLA dans la région devrait augmenter de près de 25 % en fonction de la croissance et du vieillissement de la population jusqu’en 2050. Cela devrait créer des opportunités de croissance lucratives pour le produit.

Le marché de la lutéine a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, de la contribution aux revenus. , et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Lutéine.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial de la lutéine ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Dynamique du marché :

L’inclinaison croissante des consommateurs vers les aliments et boissons fonctionnels, biologiques et à base de probiotiques donne une impulsion à la croissance de l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons. Diverses études sont venues avec des avantages pour la santé associés aux produits alimentaires «ethniques» et biologiques. Ces aliments améliorent la santé cardiovasculaire, améliorent l’arthrite, les problèmes digestifs et d’autres conditions inflammatoires. Les consommateurs se concentrent progressivement sur une alimentation consciente et consomment des aliments pour la santé et le bien-être. L’évolution des habitudes alimentaires et alimentaires des consommateurs incite les propriétaires de marques et les nouveaux entrants à introduire des options d’aliments sains. Plusieurs produits Clean Label ont été introduits sur le marché et la curiosité des consommateurs pour les nouveaux produits est immense

La croissance des consommateurs de la classe moyenne avec des revenus en hausse dans les pays en développement tels que l’Inde et la Chine stimulera la croissance du marché de l’alimentation et des boissons. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour l’achat d’aliments et de boissons sur des plateformes en ligne en raison de la variété, des coûts et du gain de temps favorisera la taille du marché jusqu’en 2027.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

BASF (Allemagne),

Lycored (Israël),

Allied Biotech (Taïwan),

Hansen (Danemark),

EID Parry (Inde),

Médecine du Zhejiang (Chine),

Kemin (États-Unis)

Segmentation du marché :

Les industries mondiales de la lutéine sont également étudiées en fonction des principaux segments et examinent en détail les segments de produits et d’applications dominants. Le rapport vise à aider le lecteur à bénéficier des perspectives de croissance existantes sur le marché dans les industries mondiales de la lutéine. Il offre des informations clés sur les moteurs et les contraintes influençant les principaux segments des industries mondiales de la lutéine.

Segmentation du marché de la lutéine basée sur Outlook :

Poudré & Cristallin

Huile et suspension

Perle

Émulsion

Segmentation du marché de la lutéine basée sur Source Outlook

Naturel

Synthétique

Segmentation du marché de la lutéine basée sur les applications :

Aliments

Breuvages

Compléments alimentaires

Autres

Pour une couverture complète, le rapport examine les perspectives de croissance, les opportunités et les défis. Le rapport de marché prend en compte divers facteurs clés dans les principales régions.

Segmentation du marché de la lutéine en fonction des régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial de la lutéine :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial de la lutéine?

Quels facteurs clés devraient entraver la croissance des revenus du marché mondial ?

Quelle taille de marché le marché mondial de la lutéine devrait-il atteindre tout au long de la période de prévision?

Quels revenus du segment d’application devraient augmenter à un TCAC rapide entre 2021 et 2028 ?

Quelle région devrait représenter une part de revenus robuste tout au long de la période de prévision ?

Quel segment régional devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision ?

Quels revenus CGAR le marché mondial de la lutéine devrait-il enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse Five Force de Porter sur le marché de la lutéine?

