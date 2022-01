Rapport très tendance sur la Réalité Augmentée sur le marché de l’éducation 2022-2027 avec les principaux acteurs – Sony, Cisco, Blackboard, Dell, Samsung Electronics, HTC, Google, Microsoft.

La réalité augmentée dans l’éducation est une technologie de pointe, la réalité augmentée ou la réalité augmentée a la transformation imminente du lieu et du moment de l’étude. Il doit présenter des méthodes et des méthodes nouvelles et supplémentaires dans le domaine de l’éducation.

Le marché de la Réalité Augmentée dans l’éducation devrait croître avec un TCAC de +16% au cours de la période de prévision 2022-2027.

La mise en œuvre d’appareils intelligents dans l’éducation est due à l’anticipation croissante de la mobilité et de l’apprentissage flexible. Les capacités de la technologie de réalité augmentée peuvent rendre les programmes plus attrayants et les informations plus appréhendables. Qui aide les étudiants et les employés à accéder à tout le matériel éducatif et au travail administratif.

Les Principaux Acteurs Clés de la Réalité Augmentée sur le Marché de l’Éducation:

Sony (Japon), Veative Labs (Singapour), Cisco (États-Unis), Blackboard (États-Unis), Dell (États-Unis), Samsung Electronics (Corée du Sud), HTC (Taïwan), Google (États-Unis), IBM (États-Unis), Saba Software (États-Unis), Oracle (États-Unis), Edvance360 (États-Unis), Microsoft (États-Unis), Panasonic (Japon), Hitachi (Japon), Barco (Belgique), LG Electronics (Corée du Sud), Electa Communications (États-Unis), BrainCert (États-Unis), SKYPREP (Canada), Impero Logiciel (Royaume-Uni), WizIQ (Inde), BigBlueButton (États-Unis), Samba numérique (Espagne) et TutorRoom (Taipei).

Segmentation du Marché Mondial de la Réalité Augmentée dans l’Éducation par Solutions:

o Gestion du Contenu

o Gestion des Appareils

o Communications unifiées et collaboration (UCC)

o Sécurité

o Analyse et visualisation des données

Segmentation du Marché Mondial de la Réalité Augmentée dans l’Éducation par Matériel:

o Tableaux Blancs Interactifs

o Appareils Informatiques Mobiles

o Appareils de Réalité Virtuelle

o Écrans et projecteurs

o Caméras de sécurité et caméras vidéo

o Autres (Systèmes de suivi des présences, Imprimantes 3D et Cartes d’identité à puce)

Segmentation du Marché Mondial de la Réalité Augmentée dans l’Éducation par Services:

o Services professionnels

o Formation et consultation

o Déploiement et intégration

o Soutien et entretien

o Services gérés

Segmentation du marché mondial de la réalité augmentée dans l’éducation par utilisation finale:

o Académique

o K-12

o Enseignement Supérieur

o Entreprises

o Télécommunications et TI

o Soins de santé et Sciences de la Vie

o Commerce de détail et commerce électronique

o Banques, Services financiers et Assurances

o Fabrication

o Gouvernement et secteur public

Le rapport d’étude de marché sur la réalité augmentée dans l’éducation offre un aperçu fondamental du marché mondial. Il présente un aperçu détaillé du marché mondial en fonction de différents paramètres tels que les tendances du marché, les parts de marché, la taille et diverses spécifications du marché. Il comprend une base de données massive comprenant de nombreux segments et sous-segments de marché. L’étude accorde également de l’importance aux dernières plates-formes ainsi qu’à l’effet de certaines plates-formes sur la croissance du marché. Il compile des données informatives approfondies du marché en appliquant des techniques de recherche éprouvées.

Analyse Régionale:

Au niveau régional, la réalité augmentée mondiale sur le marché de l’éducation a été classée dans différentes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Afrique.

A bird’s eye of the global Augmented Reality in Education market report fournit une élaboration détaillée en ce qui concerne la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités. Il détaille également les aspects financiers des entreprises tels que la marge bénéficiaire, la marge brute, les parts de marché et les structures de prix.

Principaux faits saillants du rapport d’étude de marché mondial sur la réalité augmentée dans l’éducation:

o Élaboration détaillée des dernières technologies et de leur influence sur le marché mondial

o Il offre une recherche qualitative et quantitative sur le marché mondial de la réalité augmentée en éducation

o Méthodologie de vente applicable pour l’expansion des entreprises

o Il fait appel aux tendances, aux menaces, aux défis et aux possibilités

o Élaboration d’un marketing efficace et d’une réalité augmentée mondiale dans les canaux de distribution du marché de l’éducation

