Rapport sur l’état et la taille du marché de l’affichage holographique 2030

Le marché mondial des écrans holographiques était évalué à 2 695,9 millions de dollars en 2020 et à 14 605,03 millions de dollars en 2027, à un TCAC de 27,3 % de 2021 à 2027. Le marché de l’imagerie holographique pourrait connaître une forte augmentation au cours des prochaines années, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis, avec divers acteurs de l’industrie augmentant la demande régionale, sous réserve d’applications de produits étendues. dans le milieu universitaire médical, l’imagerie médicale et la recherche en soins de santé. Alors que les industries de la santé, des médias et de l’automobile sont le moteur du marché des écrans holographiques, les applications dans les médias et le divertissement, l’éducation, la cartographie résidentielle (salons) et militaire devraient être des catalyseurs pour le marché étudié. De plus, les écrans holographiques sont utilisés dans les affichages numériques, les panneaux d’affichage, les terminaux de point de vente, les kiosques, les lieux et les événements.

Le secteur de la vente au détail adopte de manière significative des solutions d’affichage numérique. Les grandes entreprises et les entreprises à venir optent pour une signalisation numérique avancée comprenant l’IA et l’apprentissage automatique pour tirer le meilleur parti de l’analyse des consommateurs. L’industrie adopte activement les technologies numériques. Ainsi, ils utilisent des écrans holographiques numériques pour améliorer l’engagement des clients en les attirant en créant une expérience mémorable. Par exemple, Wondelez World Travel Retail (WTR) a introduit la réalité augmentée (RA) et des fonctionnalités holographiques pour attirer les clients dans son nouvel espace de magasin permanent Toblerone au Dubai Duty-free de l’aéroport international de Dubaï. WTR a installé un affichage holographique mettant en valeur les différentes saveurs de Toblerone Tiny et dépeint leur voyage depuis la Suisse, la patrie de Toblerone, jusqu’à Dubaï.

De plus, Ardbeg, largement connu pour ses spiritueux single malt onctueux, a choisi le présentoir Dreamoc XL3 de Realfiction au Whisky Festival 2018. Plusieurs autres exemples sur le marché mettent en évidence le potentiel de cette technologie émergente. Par exemple, en novembre 2019, Voxon Photonics a lancé une table d’affichage holographique VX1 d’une valeur de 10 000 USD. La table VX1 ne nécessite ni casque ni lunettes. L’impression 3D de l’image dans l’air décompose la forme 3D en tranches de couches horizontales, puis projette ces tranches sur un seul morceau de verre de projection arrière, qui est projeté d’avant en arrière dans les airs à 15 cycles par seconde sur un plateau de ressorts de résonance harmonique.

Dynamique du marché mondial des écrans holographiques

Moteurs : augmentation des investissements dans la technologie 3D

De multiples facteurs, tels que l’avancement des technologies d’affichage et le besoin croissant de technologie d’affichage 3D dans des domaines tels que les secteurs de la défense et de la médecine, associés à la demande croissante de visualisation 3D dans l’industrie du divertissement pour les jeux et l’émergence de chaînes 3D, sont moteur de la croissance du marché. Plusieurs fournisseurs sur le marché investissent dans l’innovation de produits pour élargir leurs offres et leurs fonctionnalités. Par exemple, psHolix, une société suisse, a inventé et breveté la technologie d’affichage pseudo-holographique. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent regarder de la vraie 3D sans lunettes et afficher du contenu 2D sur le même appareil. De plus, la société détient plus de 57 brevets dans le monde, ce qui a aidé la société à renforcer sa position sur le marché.

Par ailleurs, de multiples initiatives gouvernementales facilitent également la progression des acteurs du marché. Par exemple, le gouvernement chinois vise principalement à promouvoir les développements technologiques innovants en matière d’affichage et a précédemment révélé un nouveau règlement offrant des subventions. Le gouvernement de Guangzhou a publié un avis indiquant que pour mettre à niveau la technologie d’affichage de la province, il soutiendrait les organisations qui investissent dans de nouvelles technologies d’affichage, notamment AMOLED, OLED, Mini/Micro LED, QLED, écran laser, écran d’impression, écran 3D, affichage holographique, affichage flexible en papier électronique et affichage en graphène.

Défis : coût élevé de l’assemblage des dispositifs d’affichage holographiques

Les coûts d’assemblage élevés liés aux dispositifs d’affichage holographique sont une source de préoccupation importante car ils agissent comme un obstacle à l’entrée de nouveaux fournisseurs et, par conséquent, à la croissance du marché de l’affichage holographique. Ce coût élevé pourrait s’avérer plus difficile pour les petits fabricants qui n’ont pas de capacité de fabrication de haute technologie. De plus, les prix élevés des produits, principalement en raison de l’augmentation des coûts d’assemblage, peuvent sembler être une aubaine coûteuse pour les pays sous-développés où les consommateurs ne dépensent pas d’argent pour des appareils avancés. Cela devrait également constituer un obstacle à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les dispositifs qui peuvent générer la même lumière modulée sans l’objet physique présent sont de véritables écrans 3D, y compris des technologies telles que l’holographie et l’affichage en champ lumineux. La modulation est nécessaire pour reproduire toutes les caractéristiques de l’objet avec des détails fins, ce qui est très coûteux. La technologie holographique est toujours confrontée à une lutte acharnée pour démontrer sa valeur. Une grande partie du coût concerne la technologie de projection. Ces hologrammes sont des appareils de projection et ils nécessitent des projecteurs haut de gamme très lumineux et puissants pour projeter un contenu de haute qualité.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’affichage holographique en fonction de l’application, de l’utilisateur final et des régions.

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Holographique tactile

Semi-transparent/Électro Holographique

Pistons Holographiques

Laser/Plasma Holographique

Par perspectives de l’utilisateur final (ventes, millions USD, 2017-2027)

Électronique grand public

Détail

Médias et divertissement

Soins de santé

Automobile

Autres verticales d’utilisateurs finaux

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de l’électronique grand public représente la plus grande part de marché en 2020

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’affichage holographique a été segmenté en électronique grand public, vente au détail, médias et divertissement, soins de santé, automobile et autres utilisateurs finaux verticaux. L’électronique grand public représentait la plus grande part de marché en 2020. Dans le scénario de marché actuel, bien qu’elles fonctionnent à des stades naissants, les technologies d’affichage volumétrique connaissent une affinité croissante des consommateurs, les appareils AR et VR agissant comme catalyseurs de la demande du segment de l’électronique grand public. De plus, le segment des smartphones devrait être l’un des premiers à les adopter, car les téléphones portables peuvent utiliser la technologie holographique de plusieurs manières. Premièrement, la technologie holographique permet la projection d’une image plusieurs fois la taille de l’appareil de projection sans écran de projection. Deuxième, cette technologie peut activer des claviers virtuels ou d’autres périphériques d’entrée plus grands que le périphérique. Les fabricants de mobiles trouvent de nombreuses applications potentielles des systèmes de données holographiques dans le domaine général des interactions et de l’imagerie. Par exemple, en 2015, Lenovo a lancé un smartphone qui se double d’un projecteur laser, comme un concept de téléphone. Le Smart Cast dispose d’un projecteur holographique intégré qui peut projeter des images suffisamment grandes pour transformer un mur en écran de cinéma.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de l’affichage holographique

En fonction de la région, le marché mondial des écrans holographiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est en croissance avec un taux de croissance plus élevé de 29,5 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des écrans holographiques en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché de l’affichage holographique.

La région Asie-Pacifique comprend des nations diverses émergentes, où les tendances de consommation varient considérablement. La présence généralisée de multiples organisations de fabrication d’électronique et d’automobiles dans la région en fait un marché très lucratif pour les acteurs de l’affichage d’hologrammes. L’espace de vente au détail relativement grand est également une opportunité importante. La demande croissante de smartphones et d’autres produits électroniques grand public dans plusieurs pays tels que la Chine, la République de Corée, l’Inde et Singapour encourage de nombreuses entreprises à explorer cette région comme une option de croissance. Diverses initiatives gouvernementales des gouvernements de la région devraient également faire avancer la région. Par exemple, le gouvernement japonais prend plusieurs mesures strictes pour relancer ses industries de l’électronique grand public et de l’automobile. Aussi,

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des écrans holographiques est fragmenté en quelques acteurs majeurs, notamment Looking Glass Factory Inc., MDH Hologram Ltd, Realview Imaging Ltd, Provision Holding Inc., RealFiction Holding AB, Animmersion UK Ltd, Shenzhen SMX Display Technology Co. Ltd, Kino -mo Limited (HYPERVSN) et e.Magine.

