Rapport sur les types de marché, les applications, les produits, la part, la croissance, les perspectives et les prévisions du marché de la fibre optique 2028

La taille du marché mondial fibre optique a atteint 4,54 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la demande de Fibre to the x (FTTx), ainsi que le besoin accru de fibre optique dans les infrastructures de villes intelligentes sont parmi les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial de la fibre optique.

En outre, le déploiement croissant de la 5G devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans un proche avenir. Les technologies interconnectées jouent un rôle important dans les environnements de villes intelligentes pour la transmission, la collecte et la conversion de données en informations utiles pour construire et améliorer les infrastructures. La connexion par fibre optique à haut débit facilite la transmission de vastes volumes de données d’un point à un autre via l’infrastructure réseau. Il est important dans les drones aériens pour l’arpentage et la cartographie, les systèmes de surveillance pour prévenir les crimes, les systèmes de contrôle du trafic pour éviter les accidents ou les embouteillages, et les maisons intelligentes pour promouvoir un mode de vie durable. Ce sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la demande de fibre optique, qui à son tour devrait augmenter la croissance du marché.

Les consommateurs exigent continuellement plus de données et une meilleure couverture. La connexion sans fil 5G devrait être la prochaine avancée technologique en raison de sa capacité à transmettre plus de données tout en maintenant une connexion plus stable et sécurisée. Ces réseaux de fibre optique fortement chargés, qui ont un impact à la fois sur les parties sans fil et filaires de l’infrastructure, ont un impact significatif sur les fonctionnalités 5G telles que les débits de données et la bande passante élevés, qui devraient soutenir la demande de fibre optique.

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment monomode devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision, car le monomode est utilisé pour les déploiements longue distance couvrant des longueurs de 2 mètres à 10 000 mètres.

Le segment de la fibre optique plastique (POF) devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. Les fibres optiques en plastique sont largement utilisées dans les appareils électroménagers numériques, les réseaux domestiques et les connexions industrielles pour les applications à faible vitesse et à courte distance. Les fibres plastiques jouent un rôle important dans la transmission de données dans les infrastructures de communication de défense et les appareils multimédias.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation rapide et de la croissance de l’industrie des télécommunications.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de la fibre optique.

Les principaux acteurs du marché sont Finisar Corporation, Corning Incorporated, Prysmian SpA, General Cable Corporation, Optical Cable Corporation, Sterlite Technologies Limited, Leoni AG, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Furukawa Electric Co., Ltd. et America Fujikura Ltd.

Emergen Research a segmenté la fibre optique mondiale en fonction des composants, du type de fibre, du type de câble, de l’application et de la région :

Perspectives des composants (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

matériels

Coupleurs

Connecteurs

Émetteurs

Amplificateurs

Récepteurs

Autres

logiciels

Services

Perspectives du type de fibre ( Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Fibre optique plastique (POF)

fibre optique en verre

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

(

multimodes monomodes

chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Pétrole & Gaz

Santé

Télécommunication

BFSI

Aéronautique & Défense

Industriel

Gouvernement

Autres

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’offre et la demande ratio, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du Aperçu

du

marché mondial de la fibre optique

Analyse concurrentielle du marché de la fibre optique

Analyse régionale de la production et des revenus du marché

mondial de la fibre optique Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation du marché mondial de la fibre optique

– analyse de marché basée sur les tendances mondiales de la production, des revenus et des prix

de la fibre optique Analyse basée sur les applications du marché mondial de la fibre optique

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché

la fibre optique Prévisions du marché mondial de la fibre optique (2021-2028)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

