Rapport sur les types de marché, les applications, les produits, la part, la croissance, les perspectives et les prévisions du biotraitement à usage unique 2030

La du marché du biotraitement à usage unique était de 17,10 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 17,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’adoption croissante de la technologie à usage unique est un facteur clé de la croissance du marché. Les systèmes à usage unique nécessitent non seulement moins d’entretien et d’installation, mais consomment également moins d’énergie. Dans certaines plages de volume, les systèmes à usage unique peuvent être empilés et/ou mobiles, ce qui réduit l’effet d’espacement.

Ces systèmes nécessitent également de l’espace pour la manipulation, le transport et l’enlèvement des déchets et leur encombrement est nettement inférieur à celui des systèmes fixes. Il est possible de déplacer l’équipement pour le manipuler. Bien qu’il puisse sembler que jeter les sacs en plastique soit un gaspillage, ce n’est pas toujours le cas par rapport aux équipements plus anciens, qui nécessitent un lavage et une stérilisation entre les lots. Selon des études récentes, la technologie à usage unique émet 25 à 50 % de dioxyde de carbone en moins que l’acier inoxydable.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1113

Cependant, certains risques et défis liés aux équipements et produits de biotraitement à usage unique devraient entraver la croissance des revenus du marché. La mise en œuvre de tels critères dans les processus de mise à l’échelle et à l’échelle de la production est essentielle pour le succès des essais de développement afin d’optimiser les conditions de processus pour la fabrication. La disponibilité de bioréacteurs à usage unique capables de traduire ces conditions précises en volumes de fermentation énormes est un obstacle majeur, la capacité de volume est limitée (pas plus de 2 000 L) et les questions sur la qualité du produit fini après une production à grande échelle persistent. Avec les bioréacteurs à usage unique, la réduction d’échelle est également un obstacle potentiel.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du biotraitement à usage unique est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Pall Corporation, Infors AG, Danaher Corporation, Lonza, Eppendorf AG, JM BioConnect, Corning Incorporated, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific. Inc., et PBS Biotech, Inc.

Pour en savoir plus sur le rapport @ segment

bioréacteurs

à usage unique devrait enregistrer une croissance significative des revenus du marché. La conséquence la plus importante a été l’introduction de bioréacteurs à usage unique comme alternative aux systèmes nettoyables et réutilisables. Les bioréacteurs à usage unique ont augmenté la flexibilité de fabrication, amélioré l’assurance de la stérilité, réduit l’investissement en capital et facilité le démarrage d’installations supplémentaires.

Le segment de la filtration devrait croître considérablement en raison de l’utilisation croissante des technologies de biotraitement à usage unique dans le filtrage, qui sont efficaces même à grande échelle. Il est utilisé pour réduire la charge microbienne, polir les biomolécules et l’ultrafiltration.

Le segment biopharmaceutique devrait enregistrer une croissance régulière. Les systèmes de biotraitement à usage unique ont reçu beaucoup d’attention en raison de l’utilisation accrue de la technologie jetable par les sociétés pharmaceutiques. La technologie est principalement utilisée en amont (bioréacteurs, préparation des milieux et préparation des tampons) et en aval (transfert de voie fluide pour le filtrage, la chromatographie, l’élimination des virus et d’autres phases de fabrication de produits biologiques).

Le rapport sur le marché mondial des bioprocédés à usage unique couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché des bioprocédés à usage unique. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché Biotraitement à usage unique.

Emergen Research a segmenté le marché des bioprocédés à usage unique en fonction du mode de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Bioréacteurs

à usage

unique Mélangeurs jetables Ensembles

filtration

Sacs et conteneurs de médias

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Filtration

Purification

Culture cellulaire

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030) Produits biopharmaceutiques

Instituts

de recherche universitaires et cliniques

Autres

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1113

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Biotraitement à usage unique, ainsi que l’estimation des évaluations actuelles et futures du marché en fonction de la demande. la dynamique de l’offre et la structure tarifaire des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des bioprocédés à usage unique dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/1113

Résumé des points clés du rapport :

Le rapport offre un aperçu complet de la taille, de la part et du taux de croissance du marché sur la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse du marché régional et des prévisions pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1113

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

marché de l’hyperautomatisation @ https://marketographics.com/hyperautomation-market/

marché du chiffrement des e-mails @ https://marketographics.com/email-encryption-market-share/

marché du réseau coaxial fibre hybride @ https://marketographics.com/hybrid-fiber-coaxial-network-market-size/

marché de la tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement @ https://marketographics.com/supply-chain-control-tower-market/

marché de la découverte de médicaments intelligents @ https://marketographics.com/intelligent-drug-discovery-market-share/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-single-use-bioprocessing-market