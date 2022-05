Rapport sur les tendances, la part, la taille et les prévisions 2029 de l’industrie mondiale du marché de la marijuana légale 2022

Un nouveau rapport d’évaluation du marché sur le marché de la marijuana légale fournit un aperçu complet de l’industrie de la marijuana légale pour la période de prévision 2022-2029. L’étude analytique est proposée pour fournir une immense clarté sur la taille, la part et le taux de croissance du marché dans différentes régions. Ce rapport se concentre également sur la part de l’industrie, la demande, les revenus, l’importation et l’exportation. En plus du courant, le rapport présente des graphiques, des chiffres et des tableaux sportifs qui offrent un point de vue transparent sur le marché de la marijuana légale.

Analyse et taille du marché mondial de la marijuana légale

Au cours des dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives en raison des efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Segmentation clé :

Par composant (services, logiciels, matériel)

Par type (Solutions DME générales, Solutions DME spécialisées),

Par mode de livraison (sur site, basé sur le cloud)

Par taille d’hôpital (petits et moyens hôpitaux, grands hôpitaux)

Marché légal de la marijuana par principaux acteurs:

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Dr Chanvre Moi. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC. (NOUS)

Routes vertes (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (US)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

Kazmira (États-Unis)

Laboratoires de Spring Creek (États-Unis)

….

Géographiquement, ce rapport est segmenté en certaines régions clés, avec la fabrication, l’épuisement, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance de la marijuana légale dans ces régions, de 2011 à 2027 (prévisions), couvrant la Chine, les États-Unis, l’Europe, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud et leur part (%) et CAGR pour la période de prévision 2022 à 2027

Enfin, toutes les parties du marché de la marijuana légale sont quantitativement et subjectivement évaluées pour penser au marché mondial et régional de la même manière. Cette étude de marché présente des données de base et des chiffres réels sur le marché donnant une analyse approfondie de ce marché en fonction des tendances du marché, des moteurs du marché, des contraintes et de ses perspectives d’avenir. Le rapport fournit le défi monétaire mondial à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT.

Informations à retenir de l’étude de marché: Le rapport Marijuana légale correspond aux données entièrement examinées et évaluées des entreprises notables et à leur situation sur le marché compte tenu de l’impact du coronavirus. Les outils mesurés, y compris l’analyse SWOT, l’analyse des cinq puissances de Porter et la dette de retour d’hypothèse, ont été utilisés tout en séparant l’amélioration des principaux acteurs performants sur le marché.

Développements clés sur le marché : Ce segment du rapport sur la marijuana légale fusionne les développements majeurs du marché qui contiennent des confirmations, des efforts composés, de la R&D, de l’envoi de nouvelles choses, des efforts conjoints et des relations entre les membres moteurs travaillant sur le marché.

Dynamique du marché de la marijuana légale

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs:

Nombre de pays de cannabis légal

L’augmentation du nombre de pays où le cannabis est légal est l’un des principaux facteurs de croissance du marché légal de la marijuana. La légalisation du cannabis dans différents pays en termes de culture, de possession et de distribution contribue à la croissance du marché.

Utilisation de la marijuana médicale

L’utilisation de la marijuana médicale pour divers aliments accélère la croissance du marché. La marijuana médicale est administrée à des patients souffrant de maladies chroniques, telles que le cancer, la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, parmi les troubles neurologiques.

Changements dans les politiques gouvernementales

Les changements dans les politiques gouvernementales augmentent la demande de marijuana légale. Plusieurs nouvelles startups se lancent dans le test et la fabrication de cannabis, entre autres.

De plus, la sensibilisation accrue, la prévalence des conditions médicales et l’efficacité de la marijuana à des fins thérapeutiques ont un impact positif sur le marché légal de la marijuana.

Opportunités

En outre, les activités de montée et de développement visant à améliorer les propriétés médicales offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la forte augmentation des investissements élargira davantage le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de la marijuana légale

D’autre part, de nombreuses conclusions contradictoires sur la consommation de cannabis devraient entraver la croissance du marché. En outre, les infections respiratoires devraient défier le marché légal de la marijuana au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la marijuana légale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché légal de la marijuana, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la marijuana légale et taille du marché

Le marché légal de la marijuana segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cannabis récréatif

Cannabis Médical

En fonction du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et en marijuana médicale.

Application

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Autres

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

type de produit

Bourgeons

Huiles

Teintures

Autres

En fonction du type de produit, le marché légal de la marijuana est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché légal de la marijuana :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement élevé les plus encourageants pour la vitrine du mouvement de la marijuana légale par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de la marijuana légale en 2020 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché légal de la marijuana ?

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché de la marijuana légale

Chapitre 2 Répartition majeure par type [service et solution]

Chapitre 3 Répartition par application principale (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication

Chapitre 5 Étude de marché sur les ventes et les estimations

Chapitre 6 Comparaison du marché de la production et des ventes des principaux fabricants Répartition

………………… ..

Chapitre 8 Fabricants, accords et fermetures Évaluation du marché et agressivité

Chapitre 9 Répartition des entreprises clés par taille globale du marché et revenus par type

……………… ..

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (valeur et analyse de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions et annexe

