Rapport sur les prévisions futures du marché du diagnostic rapide de la grippe 2022 avec les derniers développements de l’industrie 2029

Marché mondial du diagnostic rapide de la grippe par type de maladie (grippe A et B), type de test (STANDARD F Influenza A/B Fluorescence Immunoassay (STANDARD F), Sofia Influenza A + B Fluorescence Immunoassay (Sofia), dosage immunochromatographique, polymérase en temps réel Réaction en chaîne (RT-PCR), autres), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, laboratoires et autres), canal de distribution (direct, vente au détail), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique ) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial du diagnostic rapide de la grippe

Le marché mondial du diagnostic rapide de la grippe devrait augmenter avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée au nombre croissant de personnes âgées.

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial du diagnostic rapide de la grippe sont Abbott, BD, Quidel Corporation., Princeton BioMeditech Corporation, Thermo Fisher Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, DiaSorin SpA, SA Scientific, Meridian Bioscience, Inc. , Analytik Jena AG (Endress+Hauser Management AG), Luminex Corporation, Boryung Co., Ltd. entre autres.

Analyse compétitive

Le marché mondial du diagnostic rapide de la grippe est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du diagnostic rapide de la grippe pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial du diagnostic rapide de la grippe

Les tests de diagnostic rapide de la grippe (RIDT) sont des types de dosages immunologiques qui identifient la présence d’antigènes nucléoprotéiques viraux de la grippe A et B dans des échantillons respiratoires. Les RIDT ont retenu l’attention car ils offrent des avantages par rapport aux autres méthodes, par exemple un résultat rapide en moins d’environ 15 minutes, une haute spécificité et une performance facile. Selon l’estimation 2017 des Centers for Disease Control and Prevention, chaque année, environ 291 000 et 646 000 personnes meurent de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière dans le monde.

Facteurs de marché:

La hausse des initiatives gouvernementales devrait stimuler la croissance du marché

L’amélioration de la population gériatrique agit également comme un moteur majeur de cette croissance du marché

Les tests de diagnostic technologiques avancés augmentent également la croissance du marché

L’augmentation des investissements dans la détection et le contrôle de la grippe devrait également stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les prix élevés des réactifs et des kits entravent la croissance du marché

Les résultats négatifs des RIDT pour une pompe à insuline sans tube agissent également comme un facteur limitant pour cette croissance du marché

Incohérence dans la sensibilité et la spécificité des tests diagnostiques ; limite la croissance du marché

Le cadre réglementaire instable pour l’approbation de nouveaux tests de diagnostic agit comme une contrainte majeure sur le marché

Segmentation : marché mondial du diagnostic rapide de la grippe

Par type de maladie

Grippe A

Grippe B

Par type d’essai

STANDARD F Influenza A/B Immunodosage par fluorescence (STANDARD F)

Sofia Influenza A + B Immunodosage par fluorescence (Sofia)

Dosage immunochromatographique

Réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR)

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux & Cliniques

Laboratoires

Autre

Par canal de distribution

Direct

Détail

Développements clés sur le marché :

En février 2019, Abbott a lancé BinaxNOW Influenza A & B Card 2, un test de diagnostic rapide de la grippe (RIDT). Ce test reformulé a déjà reçu le statut d’exemption des modifications des améliorations des laboratoires cliniques (CLIA) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation avec le lecteur de diagnostic DIGIVAL d’Abbott, spécialement conçu pour la détection rapide du virus de la grippe. Avec ce lancement de produit, la société établira une empreinte sur le marché du diagnostic rapide de la grippe

En août 2018, Boryung BioPharm a lancé un kit de diagnostic rapide de la grippe et l’a nommé « Flu Fast ». Cet appareil recueille des échantillons de patients qui présentent des symptômes de grippe et détecte les types de grippe A et B en utilisant la méthode d’immunochromatographie. Ce lancement de produit contribuera à l’expansion du portefeuille de produits de l’entreprise

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

