Rapport sur les prévisions futures du marché des rayons X numériques dentaires 2022 avec les derniers développements de l’industrie 2029

Le marché mondial des rayons X numériques dentaires augmentera à un taux de 6,56 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Actuellement d’une valeur de marché de 2,259 milliards USD, le marché mondial des rayons X numériques dentaires évaluerait 3,308 milliards USD en 2028.

Principaux acteurs : –

Siemens Medical Solutions USA, Inc., Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Canon Inc., Carestream Health., Dentsply Sirona., Danaher., PLANMECA OY, VATECH, J. MORITA CORP., Villa Sistemi Medicali Spa., THE YOSHIDA DENTAIRE MFG. CO., LTD., Midmark Corporation., Apteryx Imaging Inc., FUJIFILM Holdings America Corporation, Konica Minolta, Inc., Hamamatsu Photonics KK, Teledyne Technologies Incorporated., KA Imaging et Goodhealth Inc.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiographie numérique dentaire

Le paysage concurrentiel du marché Radiographie numérique dentaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la radiographie numérique dentaire.

En plus de détecter tout type de maladie ou de trouble, un système de radiographie numérique dentaire aide à détecter tout développement indésirable des gencives ou tout type de tumeur. Avec l’émergence des radiographies numériques dentaires, il est facile de détecter une telle anomalie et avec une meilleure précision. La radiographie numérique a un avantage sur les systèmes de radiographie traditionnels en termes de vitesse. Les médecins sont capables de détecter le problème à temps et de prendre des mesures préventives pour le même.

L’un des principaux facteurs de la demande croissante de radiographie numérique est la qualité de l’image qu’elle fournit par rapport à la machine à rayons X conventionnelle et cela aussi en quelques minutes seulement. Les appareils à rayons X conventionnels prennent au moins 15 minutes pour un examen d’image. Un autre point qui joue en faveur de la croissance de la radiographie dentaire numérique est la demande d’appareils de soins dentaires de bonne qualité. Un nombre croissant de problèmes dentaires chez les individus est un autre facteur de croissance. En dehors de ceux-ci, il y a des investissements croissants dans ce secteur par des acteurs privés. Les entreprises proposent des systèmes de radiographie dentaire à des prix abordables pour tuer la concurrence.

Le coût initial et de fonctionnement d’un appareil à rayons X numérique est supérieur à celui d’un appareil à rayons X conventionnel. Par conséquent, les hôpitaux à petite et moyenne immobilisations ne peuvent pas se les offrir. Non seulement le manque de sensibilisation des particuliers aux soins dentaires peut également s’avérer être un obstacle à la croissance de ce marché. En outre, l’absence de politiques de remboursement des soins dentaires peut être un fléau pour les investissements dans les systèmes de radiographie numérique.

Ce rapport sur le marché de la radiographie numérique dentaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des rayons X numériques dentaires et taille du marché

Le marché de la radiographie numérique dentaire est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des rayons X numériques dentaires est segmenté en rayons X numériques, rayons X analogiques, CBCT dentaire, caméra intra-orale, imagerie optique dentaire.

Sur la base du type, le marché des rayons X numériques dentaires est divisé en rayons X intra-oraux, rayons X extra-oraux, capteurs numériques, systèmes de rayons X hybrides.

En ce qui concerne l’application du système de radiographie numérique dentaire, le marché est segmenté en domaines diagnostique, thérapeutique et cosmétique.

Le marché de la radiographie dentaire numérique peut également être segmenté en fonction de l’utilisation finale dans les hôpitaux et cliniques dentaires, les établissements universitaires et de recherche dentaires et les laboratoires médico-légaux.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Analyse au niveau du pays du marché mondial des rayons X numériques dentaires

Le marché de la radiographie numérique dentaire est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la radiographie numérique dentaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine actuellement le marché de la radiographie numérique dentaire en raison de la disponibilité d’appareils et de technologies dentaires modernes et de bonne qualité. En dehors de cela, les gens en Amérique du Nord sont très conscients du besoin de soins dentaires. Mais pour la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC en raison de l’augmentation des investissements dans la technologie des soins dentaires, de l’augmentation des troubles dentaires et de l’augmentation de la recherche et du développement dans le secteur.

La section par pays du rapport sur le marché de la radiographie numérique dentaire fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

