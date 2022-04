Rapport sur les prévisions futures du marché des génériques de marque 2022 avec les derniers développements de l’industrie 2029

Une étude de rapport de marché influente se familiarise avec les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Les informations sur le marché de ce rapport d’étude de marché aident à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Il évalue la part de marché et le volume de ventes possible d’une entreprise cliente. De même, Report découvre les meilleures et nouvelles méthodes de distribution des produits aux consommateurs et reconnaît également l’étendue des problèmes de marketing.

Le rapport de marché convaincant prend en considération toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du marché. Le rapport d’analyse de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché. Ce rapport a prévu le taux de croissance annuel composé (TCAC) en % pour une période spécifique qui aidera l’industrie à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Le rapport de marché identifie également les tendances et les facteurs importants motivant ou inhibant la croissance du marché. Un rapport international offre des informations exploitables sur le marché et aide à créer des stratégies commerciales durables et économiques.

Marché mondial des génériques de marque, par type de produit (génériques de marque à valeur ajoutée, génériques de marque), application thérapeutique (oncologie, maladies cardiovasculaires, diabète, neurologie, maladies gastro-intestinales, maladies dermatologiques, analgésiques et anti-inflammatoires, autres), classe de médicaments ( Agents alkylants, antimétabolites, hormones, antihypertenseurs, hypolipidémiants, antidépresseurs, antipsychotiques, antiépileptiques, autres), type de consommation (orale, parentérale, topique, autres), canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail , pharmacies en ligne, autres) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des génériques de marque était évalué à 292,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 542,28 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,03% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Principaux acteurs : –

Abbott (États-Unis), Allergan (Irlande), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse) , Mylan NV (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Sanofi (France), Novartis AG (Suisse), Bayer AG (Allemagne), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Mumbai), Aurobindo Pharma (Hyderabad), Lupin ( Mumbai), AstraZeneca (Royaume-Uni), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Zydus Cadila (Ahmedabad), Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., (Hyderabad) et Apotex Inc. (Canada), entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Génériques de marque

Le paysage concurrentiel du marché Génériques de marque fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des génériques de marque.

Analyse et taille du marché

Le marché mondial des génériques de marque a connu une augmentation considérable de la demande ces dernières années. Plusieurs dynamiques intrinsèques et extrinsèques liées aux licences, à la fabrication et aux ventes caractérisent l’industrie pharmaceutique. Le principe du brevet est extrêmement précieux dans l’industrie pharmaceutique. Les médicaments qui sont brevetés à une entité spécifique accordent à cette entité le droit légal de vendre le produit dans l’industrie pharmaceutique. De plus, les sociétés pharmaceutiques peuvent éviter d’être lésées par la présence de plusieurs concurrents sur le marché en brevetant leurs produits.

Définition du marché

Les génériques de marque sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques qui ont été remis sur le marché sous un nom de marque différent. Ceux-ci sont réédités à moindre coût, et la forme, la taille, la couleur et la saveur peuvent différer, même si le médicament reste le même. Cela est dû au fait que le brevet du médicament ou du produit pharmaceutique a expiré. Les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter l’hypertension, le diabète, les maux de dos, la thyroïde et l’arthrite, entre autres, sont réédités à moindre coût afin de rester sur le marché et de survivre à la concurrence. Cependant, il est important de souligner que, malgré les modifications apportées à la réédition du médicament, la qualité reste la même. Les fonctions que le médicament accomplirait ne sont en aucun cas compromises.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (génériques de marque à valeur ajoutée, génériques de marque), application thérapeutique (oncologie, maladies cardiovasculaires, diabète, neurologie, maladies gastro-intestinales, maladies dermatologiques, analgésiques et anti-inflammatoires, autres), classe de médicaments (agents alkylants, antimétabolites, hormones , Antihypertenseurs, Hypolipidémiants, Antidépresseurs, Antipsychotiques, Antiépileptiques, Autres), Type de consommation (Orale, Parentérale, Topique, Autres), Canal de distribution (Pharmacies hospitalières, Pharmacies de détail, Pharmacies en ligne, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Abbott (États-Unis), Allergan (Irlande), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse) , Mylan NV (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Sanofi (France), Novartis AG (Suisse), Bayer AG (Allemagne), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Mumbai), Aurobindo Pharma (Hyderabad), Lupin ( Mumbai), AstraZeneca (Royaume-Uni), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Zydus Cadila (Ahmedabad), Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (Hyderabad), Apotex Inc. (Canada)

Dynamique du marché des génériques de marque

Conducteurs

L’augmentation du taux de prévalence des maladies chroniques stimulera le taux de croissance du marché

Le taux de prévalence croissant des maladies chroniques et des affections aiguës propulsera le taux de croissance du marché des génériques de marque au cours de la période de prévision. Parallèlement à ce nombre croissant de cas de cancer , la demande de génériques de marque augmentera. Cela influencera davantage la dynamique du marché.

Le nombre croissant de brevets expirés stimulera le taux de croissance du marché

Le nombre croissant de brevets expirés fera prospérer le taux de croissance du marché des génériques de marque.

De plus, le nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à sensibiliser les gens influencera considérablement le taux de croissance du marché des génériques de marque. D’autres facteurs importants entraînant l’expansion du marché sont le nombre croissant de cas de traumatismes et d’accidents dans le monde et l’amélioration des infrastructures de santé. En outre, la population gériatrique croissante et les politiques de remboursement favorables sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché.

Opportunités

Croissance des activités de R&D

L’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des génériques de marque. Parallèlement à cela, l’expansion et la modernisation des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes amélioreront le taux de croissance du marché dans les années à venir .

De plus, les progrès technologiques et l’émergence de nouveaux marchés augmenteront encore le taux de croissance du marché des génériques de marque à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché et l’évolution des pratiques médicales entraveront la croissance du marché. En outre, des politiques réglementaires strictes et une concurrence féroce des médicaments de marque constitueront un défi majeur pour le marché des génériques de marque. Cependant, l’émergence de conditions défavorables dues à l’épidémie de COVID-19 et le manque de sensibilisation freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des génériques de marque fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des génériques de marque

L’impact du COVID-19 a généré une opportunité pour un grand nombre de patients, car il existe un risque élevé que le COVID-19 ait des effets négatifs sur la santé des personnes. COVID-19 a augmenté la demande d’API et de produits pharmaceutiques ; les plus demandés sont ceux utilisés pour traiter le paludisme, suivis des bronchodilatateurs, des antibiotiques et des antiviraux. Les sédatifs, analgésiques, anesthésiques et relaxants musculaires, qui sont utilisés pour soigner les patients sous ventilateurs, connaissent une deuxième vague de carences. En raison de la pénurie chronique, la demande de médicaments génériques a augmenté, ce qui a entraîné une approbation plus rapide de la FDA et la suppression des avertissements d’importation actuels.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Portée du marché mondial des génériques de marque

Le marché des génériques de marque est segmenté en fonction du type de produit, de l’application thérapeutique, de la classe de médicaments, du type de consommation et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Génériques de marque à valeur ajoutée

Génériques nommés commerciaux

Sur la base du type de produit, les génériques de marque sont segmentés en génériques de marque à valeur ajoutée et en génériques de marque.

Application thérapeutique

Oncologie

Maladies cardiovasculaires

Diabète

Neurologie

Maladies gastro-intestinales

Maladies dermatologiques

Analgésiques et anti-inflammatoires

Autres

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché des génériques de marque est segmenté en oncologie, maladies cardiovasculaires, diabète, neurologie, maladies gastro-intestinales, maladies dermatologiques, analgésiques et anti-inflammatoires et autres.

Classe de drogue

Agents d’alkylation

Antimétabolites

Les hormones

Anti-hypertenseur

Médicaments hypolipémiants

Antidépresseurs

Anti-psychotiques

Anti-épileptique

Autres

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des génériques de marque est segmenté en agents alkylants, antimétabolites, hormones, antihypertenseurs, hypolipémiants, antidépresseurs, antipsychotiques, antiépileptiques et autres.

Type de consommation

Oral

Parentéral

Topique

Autres

Sur la base du type de consommation, le marché des génériques de marque est segmenté en oraux, parentaux, topiques et autres.

Canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Autres

Le marché des génériques de marque est également segmenté sur la base du canal de distribution dans les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail, les pharmacies en ligne et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des génériques de marque

Le marché des génériques de marque est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application thérapeutique, classe de médicament, type de consommation et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des génériques de marque sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des génériques de marque en raison de la demande croissante et de l’adoption de génériques de marque dans cette région. De plus, la disponibilité d’établissements de santé bien développés améliorera encore le taux de croissance du marché dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de médicaments ou de produits pharmaceutiques rentables dans cette région. De plus, le financement gouvernemental croissant propulsera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des génériques de marque vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des génériques de marque, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des génériques de marque. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.



