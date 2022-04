Rapport sur les prévisions futures du marché des appareils de soins respiratoires 2022 avec les derniers développements de l’industrie 2029

Une étude de rapport de marché influente se familiarise avec les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Les informations sur le marché de ce rapport d’étude de marché aident à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Il évalue la part de marché et le volume de ventes possible d’une entreprise cliente. De même, Report découvre les meilleures et nouvelles méthodes de distribution des produits aux consommateurs et reconnaît également l’étendue des problèmes de marketing.

Le rapport de marché convaincant prend en considération toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du marché. Le rapport d’analyse de marché met en évidence les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché. Ce rapport a prévu le taux de croissance annuel composé (TCAC) en % pour une période spécifique qui aidera l’industrie à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Le rapport de marché identifie également les tendances et les facteurs importants motivant ou inhibant la croissance du marché. Un rapport international offre des informations exploitables sur le marché et aide à créer des stratégies commerciales durables et économiques.

Marché mondial des appareils de soins respiratoires, par produit (appareils thérapeutiques, appareils de surveillance, consommables et accessoires), utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028



Analyse et aperçu du marché : marché mondial des appareils de soins respiratoires

Le marché des appareils de soins respiratoires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10,37 USD milliards d’ici 2028. Le nombre croissant d’essais cliniques contribuera à accélérer la croissance du marché des services de tests analytiques dans le domaine de la santé. La prévalence croissante des maladies respiratoires et la demande d’appareils portables avancés accélèrent la croissance du marché des appareils de soins respiratoires .

Principaux acteurs : –

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fisher & Paykel Healthcare Limited., GENERAL ELECTRIC COMPANY, Getinge AB., Inogen, Inc., Masimo., Medtronic, Koninklijke Philips NV, ResMed, VYAIRE., 3B Medical Inc., Airon Corporation, alpha trace medical systems, APEX MEDICAL CORP., Besco Medical, Bio-Med Devices, BPL Medical Technologies, CAIRE Inc., Teleflex Incorporated, Nonin., Precision Medical, Inc., Servona GmbH, Flight-Medical Innovations Ltd., CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Appareils de soins respiratoires

Le paysage concurrentiel du marché Appareils de soins respiratoires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils de soins respiratoires.

Les appareils de soins respiratoires désignent les équipements médicaux utilisés pour le diagnostic, la prise en charge, les soins, le contrôle, le traitement et l’évaluation des patients présentant des anomalies cardiopulmonaires. Ceux-ci sont utilisés dans les cas de maladies pulmonaires dégénératives, notamment l’asthme, l’emphysème, la bronchite chronique, les maladies respiratoires chroniques et aiguës.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies pulmonaires obstructives chroniques est l’un des moteurs majeurs du marché des appareils de soins respiratoires. Les cas de maladies respiratoires augmentent parmi la population du monde entier en raison du tabagisme, des émissions de fumée des véhicules et de l’industrialisation, ce qui augmente la demande d’appareils de soins respiratoires. L’incidence croissante des naissances prématurées, l’augmentation de l’urbanisation et de la pollution, ainsi que l’évolution de l’environnement et du mode de vie des personnes, influencent le marché. De plus, l’augmentation du nombre de personnes âgées associée à la présence d’un solide pipeline de produits en attente d’approbation affecte le marché des appareils de soins respiratoires. En outre,

D’autre part, la taxation excessive des dispositifs et les risques associés aux dispositifs thérapeutiques pour nouveau-nés sont des facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché. Le manque de sensibilisation aux appareils parmi les gens est un facteur qui défie le marché des appareils de soins respiratoires au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des appareils de soins respiratoires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché des appareils de soins respiratoires et taille du marché

Le marché des appareils de soins respiratoires est segmenté en fonction du produit et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification de l’application principale du marché.

Sur la base du produit, le marché des appareils de soins respiratoires est segmenté en appareils thérapeutiques, appareils de surveillance, consommables et accessoires. Les dispositifs thérapeutiques sont en outre segmentés en dispositifs à pression positive (PAP), masques, ventilateurs, nébuliseurs, humidificateurs, concentrateurs d’oxygène, inhalateurs, réanimateurs réutilisables, unités d’administration d’oxyde nitrique, capnographes, analyseurs de gaz et hottes à oxygène. Les appareils à pression positive des voies respiratoires (PAP) sont en outre sous-segmentés en appareils à pression positive continue (CPAP), en appareils à pression positive automatique (APAP) et en appareils à pression positive à deux niveaux (BPAP). Les masques sont en outre sous-segmentés en masques nasaux, masques intégraux, masques nasaux à oreiller et masques buccaux. Les ventilateurs sont en outre sous-segmentés en ventilateurs pour adultes et en ventilateurs pour nourrissons/néonatals. Les concentrateurs d’oxygène sont en outre subdivisés en concentrateurs d’oxygène fixes et concentrateurs d’oxygène portables. Les inhalateurs sont en outre sous-segmentés en inhalateurs à poudre sèche, inhalateurs-doseurs et inhalateurs à brume douce. Les réanimateurs réutilisables sont en outre sous-segmentés en réanimateurs pour adultes et en réanimateurs pour nourrissons/néonatals. Les appareils de surveillance sont ensuite segmentés en oxymètres de pouls et en appareils de diagnostic. Les oxymètres de pouls sont en outre sous-segmentés en oxymètres de pouls pédiatriques, oxymètres de pouls portés au poignet, oxymètres portatifs, oxymètres de pouls du bout des doigts et oxymètres de pouls de table/de chevet. Les appareils de diagnostic sont en outre sous-segmentés en spiromètres, appareils de polysomnographie (PSG) et débitmètres de pointe. Les consommables et accessoires sont en outre segmentés en réanimateurs jetables, canules de trachéotomie, canules nasales,

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des appareils de soins respiratoires est segmenté en hôpitaux et en établissements de soins à domicile.

Table des matières-instantané



– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de soins respiratoires vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de soins respiratoires, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des appareils de soins respiratoires. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Informations clés dans le rapport :

Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2028

Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des modulateurs de goût

Analyser et prévoir le marché des modulateurs de goût en fonction de l’application et du type.

Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour les procédés, les dérivés et les applications

Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et les principales analyses financières

Options de personnalisation

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

