Rapport sur les prévisions du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques | Rapport de recherche sur l’analyse mondiale, les statistiques, les revenus, la demande et l’analyse des tendances d’ici 2030

Le rapport de recherche sur le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques et prévisions jusqu’en 2030 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes et les derniers développements technologiques. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation approfondie des prévisions jusqu’en 2030.

La taille du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques vaut 123,12 milliards USD en 2030. Les véhicules électroniques (VE) et l’augmentation des politiques gouvernementales et du financement pour le développement de bornes de recharge pour VE sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. La taille du marché – 6,72 milliards USD en 2021, la croissance du marché – à un TCAC de 38,7%, les tendances du marché – Baisse du prix des batteries lithium-ion

Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques observe une forte demande attribuée à la réduction de la production de déchets lors de la production de dispositifs médicaux et d'implants.

Basé sur le type, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est segmenté en:

Vélo électrique

Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Voitures particulières EV

Véhicules utilitaires lourds

Véhicules utilitaires légers

Autres

basés sur l’application, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est segmenté en:

Publique

Privé

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales entreprises opérant dans l’industrie :

ABB Ltd.

Tesla Inc.

Borne de recharge

Inc.

Pouls BP

Schneider Electric SE

Réseau Semaconnect

EVGO Services LLC

Groupe EVBox

Eaton Corporation PLC

Automate Shell

Blink Charging Co.

Siemens SA

Webasto SE

et Hyundai Motor Company entre autres. De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le segment des consommables de réaction devrait dominer le marché avec un TCAC de 7,0 %, car cette catégorie de produits est largement utilisée pour déterminer l’origine des infections.

Le segment de niveau 2 représentait la plus grande part de marché sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en 2021, car il est moins coûteux que la recharge de niveau 3 et fonctionne à une tension d’entrée plus élevée que la recharge de niveau 1. De plus, les bornes de recharge de niveau 2 sont universellement compatibles avec les véhicules électriques équipés des normes de l’industrie, ce qui stimule la croissance des revenus de ce segment.

Le segment du système de charge combiné (CCS) devrait se développer à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des connexions CCS par les principaux fabricants de véhicules électriques. Le CCS est un système de recharge combiné pour recharger les voitures électriques en courant continu (CC) et en courant alternatif (CA), qui est de plus en plus adopté.

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale complète du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport, veuillez nous contacter, et notre équipe s’assurera que le rapport est adapté à vos besoins.

