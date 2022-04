Rapport sur les prévisions du marché des services mobiles par satellite | Rapport de recherche sur l’analyse mondiale, les statistiques, les revenus, la demande et l’analyse des tendances d’ici 2030  

La du marché mondial des services mobiles par satellite (MSS) a atteint 6,31 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les progrès croissants des technologies numériques et le besoin croissant d’une meilleure connectivité et de meilleures communications entre les individus ou le soutien et / ou les services et d’autres groupes et chercheurs, les voyageurs, les randonneurs, le département de la faune et d’autres personnes séjournant ou opérant dans des endroits éloignés sont des facteurs clés qui devraient soutenir les revenus du marché croissance entre 2022 et 2030. En outre, le besoin croissant de prévisions météorologiques et de télécommunications plus précises et opportunes stimulera la croissance des revenus du marché. L’urbanisation croissante a entraîné une augmentation rapide du réchauffement climatique, entraînant des changements météorologiques rapides, des conditions météorologiques erratiques, des volcans, des incendies de forêt, la fonte des glaciers et des inondations, ce qui entraîne un besoin urgent de meilleures solutions pour atténuer le problème, permettre une meilleure et une surveillance plus précise, et pour fournir des alertes et communiquer avec les autorités/organismes concernés en temps réel.

Les facteurs influençant la croissance du marché des services mobiles par satellite et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des services mobiles par satellite. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie des services mobiles par satellite. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des services mobiles par satellite. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Principaux faits saillants du rapport

Le segment des terres devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de applications dans la défense et l’industrie militaire.

Le segment des services de données devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la cartographie des forêts/bois, de la surveillance de l’agriculture et de la surveillance de la sécurité.

Le segment de l’aérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision, augmentant le besoin d’améliorer la mobilité et la connectivité militaires sur terre, sur mer et dans les airs.

Le rapport de recherche sur les services mobiles par satellite comprend également une étude approfondie des principaux acteurs du secteur, ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson, Inc.), Telstra Corporation, Ltd., ViaSat, Inc. , EchoStar Corporation, Iridium Communications, Inc., Intelsat SA, Globalstar, Inc., Thuraya Telecommunications Company, TerreStar Corporation et SpaceQuest, Ltd.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des services mobiles par satellite (MSS) en fonction du type d’accès, du type de service, de l’utilisation finale et de la région :

Access Type Outlook (Revenu, Milliards USD ; 2019-2030)

terrestre

maritime

aéronautique

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Service vidéo Service

vocal Service

données

suivi et de surveillance des

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Banque, finance Services et assurances (BFSI)

défense

Santé

Secteur public

Informatique et télécommunications

détail

Autres

Aéronautique et

CommercePerspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Sud Afrique Turquie Res t de MEA



Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des services mobiles par satellite

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

