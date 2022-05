Rapport sur les perspectives du marché du diagnostic épigénétique en Europe 2022-2028 | Mises à jour de l’industrie, taille, part et prévisions de nouvelles opportunités jusqu’en 2028

Marché du diagnostic épigénétique en EuropeLe rapport de DBMR met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des joueurs et des stratégies qui sont essentielles sur le marché. Le rapport de recherche Europe Epigenetics Diagnostic Industry est une étude professionnelle et approfondie sur la taille, la croissance, la part, la demande, les statistiques, les tendances, ainsi que l’analyse de l’industrie du marché. L’exploration fournit une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Analyse et taille du marché

Le marché européen du diagnostic épigénétique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 268,01 USD millions d’ici 2028 contre 1 292,28 millions USD en 2020. La forte prévalence des maladies chroniques et la forte demande de diagnostic épigénétique pour son application efficace seront probablement les principaux moteurs qui propulseront la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les segments et sous-sections du marché européen du diagnostic épigénétique sont présentés ci-dessous:

Par produit (réactifs, kits, instruments et consommables, outils bioinformatiques et enzymes), technologie (méthylation de l’ADN, méthylation des histones, structures de la chromatine, acétylation des histones, modification des grands ARN non codants et des microARN)

Par type de traitement (inhibiteurs de l’histone désacétylase (HDAC), inhibiteurs de l’ADN méthyltransférase (DNMT) et autres)

Par application (oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, immunologie, maladies inflammatoires, maladies infectieuses et autres)

Par utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres), canal de distribution (appel d’offres direct et ventes au détail),

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché du diagnostic épigénétique en Europe est:

PerkinElmer Inc., Diagenode, F. Hoffman-La Roche Ltd, EPICYPHER, Cambridge Epigenetix (CEGX), Promega Corporation, QIAGEN, Pacific Biosciences of California, Inc., Epigenomics AG, Mnemo, Reaction Biology, Bio-Rad Laboratories, Inc. , Agilent Technologies, Inc., Merck KGaA, Illumina ….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial du diagnostic épigénétique en Europe tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Europe Fournisseurs de solutions de diagnostic en épigénétique, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Foire aux questions (FAQ) :

Quels facteurs stimuleraient principalement le marché du diagnostic épigénétique en Europe?

«Rising Disposable Income» est considéré comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché européen du diagnostic épigénétique dans les années à venir.

Pouvons-nous avoir une étude personnalisée pour le marché européen du diagnostic épigénétique?

L’étude peut être personnalisée en fonction de la faisabilité et de la disponibilité des données. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d’informations.

Quelle région dirigera le marché mondial du diagnostic épigénétique en Europe?

dirigera le marché européen du diagnostic épigénétique.

Étendue du marché du diagnostic épigénétique en Europe et taille du marché

Le marché européen du diagnostic épigénétique est classé en six segments notables basés sur le produit, la technologie, le type de thérapie, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en réactifs, kits, instruments et consommables, outils bioinformatiques et enzymes. En 2021, le segment des réactifs devrait dominer le marché car les réactifs sont principalement utilisés dans le domaine du diagnostic.

Sur la base de la technologie, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en méthylation de l’ADN, méthylation des histones, structures de la chromatine, acétylation des histones, gros ARN non codant et modification des microARN. En 2021, le segment de la méthylation de l’ADN devrait dominer le marché car la technologie de méthylation de l’ADN est utilisée dans une variété de diagnostics épigénétiques.

Sur la base du type de thérapie, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en inhibiteurs de l’histone désacétylase (HDAC), en inhibiteurs de l’ADN méthyltransférase (DNMT) et autres. En 2021, le segment des inhibiteurs d’histone désacétylase (HDAC) devrait dominer le marché car il joue un rôle majeur dans plusieurs processus biologiques, tels que la prolifération, la progression du cycle cellulaire et la différenciation. L’histone désacétylase (HDAC) et ses inhibiteurs peuvent être utilisés pour modifier post-traductionnellement les histones, le code d’histone qui est lu et reconnu par d’autres protéines pour réguler l’expression des gènes.

Sur la base des applications, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, immunologie, maladies inflammatoires et autres. En 2021, le segment de l’oncologie devrait dominer le marché, car le diagnostic épigénétique est utilisé pour diagnostiquer divers cancers.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en instituts universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO) et autres. En 2021, le segment des instituts universitaires et de recherche devrait dominer le marché, car les instituts de recherche jouent un rôle essentiel pour accélérer la recherche et le développement dans divers domaines thérapeutiques liés au diagnostic épigénétique.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen du diagnostic épigénétique est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison de l’escalade des activités de marketing et de l’amélioration des services à la clientèle.

Points stratégiques couverts dans la table des matières des aperçus du marché du diagnostic épigénétique en Europe par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029. (Introduction, Portée du rapport)Chapitre 2 : Résumé exclusif – la base.

….A continué

