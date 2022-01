Rapport sur le marché mondial des appareils de densitomètre osseux: portée du produit, aperçu, opportunités, forces motrices et analyse des risques

Le rapport d’étude de marché de qualité supérieure est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Ce rapport sur le marché inspecte le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. En s’inspirant des stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et atteindre des objectifs de vente qui leur permettent à leur tour d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Le marché de la logistique pharmaceutique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 110,84 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 6,52% dans les pays mentionnés ci-dessus. période de prévision.

La logistique pharmaceutique est une branche spécifique des services logistiques dans laquelle les prestataires de services se concentrent sur le stockage, le transport, la manipulation appropriée et la livraison des produits pharmaceutiques du lieu de fabrication à l’emplacement souhaité. La logistique pharmaceutique a besoin que les services soient sélectionnés conformément à la réglementation des produits fournie par les autorités.

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux concurrents clés :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la logistique pharmaceutique sont Agility, Air Canada, PCI Pharma Services, Continental Cargo OÜ, CEVA Logistics, FedEx, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, LifeConEx, AGRO Merchants Group, United Parcel Service of America, Inc., DSV , VersaCold Logistics Services, AmerisourceBergen Corporation, Kuehne+Nagel, YUSEN LOGISTICS CO, LTD., Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd., SF Express, Panalpina World Transport (Holding) Ltd., CH Robinson Worldwide, Inc. et MARKEN parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Par type (logistique de la chaîne du froid, logistique hors chaîne du froid)

Composant (stockage, transport, surveillance des composants)

Procédure (Systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération, de manutention)

Application (Pharmacie Chimique, Bio-Pharma, Pharma Spécialisée)

Portée du marché mondial de la logistique pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du composant, de la procédure et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Le segment type du marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en logistique à chaîne du froid et logistique sans chaîne de froid.

Sur la base des composants, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en composants de stockage, de transport et de surveillance. Le stockage a en outre été segmenté en entrepôt et conteneur réfrigéré. Le transport a ensuite été segmenté en logistique de fret maritime, logistique de fret aérien, logistique terrestre et logistique intégrée. Les composants de surveillance ont ensuite été segmentés en matériel et logiciel . Le matériel a en outre été sous-segmenté en capteurs, dispositifs RFID, dispositifs télématiques et de mise en réseau.

Sur la base de la procédure, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en systèmes de prélèvement, de stockage, de récupération et de manutention.

Sur la base des applications, le marché de la logistique pharmaceutique est segmenté en pharmacie chimique, biopharmaceutique et pharmaceutique spécialisée.

