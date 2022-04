Rapport sur le marché du sucre semoule se concentrant sur les tendances saillantes de l’industrie jusqu’en 2028

Reports and Data a ajouté un nouveau rapport sur le marché du sucre semoule qui offre un aperçu complet du marché du sucre semoule en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, la croissance des revenus, la part des revenus, le paysage concurrentiel, la bifurcation régionale, les tendances de l’offre et de la demande et les tendances actuelles et émergentes. En outre, le rapport donne également un aperçu du portefeuille de produits, des coûts, des ventes, des capacités de production et des acteurs du marché.

L’industrie a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie et le TCAC devrait s’améliorer au cours de la période de prévision. Il est également susceptible d’être l’une des industries influençant la génération de revenus mondiaux. La croissance rapide de la demande, l’abondance des matières premières, la croissance démographique, la stabilité financière et la sensibilisation aux produits sont quelques-uns des facteurs qui font progresser directement et indirectement sur le marché.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs allant des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et micro-économiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude offre également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des progrès technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Sur la base d’une analyse régionale, le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La consommation d’articles de boulangerie dans les pays d’Amérique du Nord est considérablement élevée et ces articles sont très demandés lors de diverses occasions et saisons festives. L’Asie-Pacifique a enregistré le taux de croissance des revenus le plus rapide en 2020 en raison de la base de consommateurs significativement importante de divers produits de boulangerie et de confiserie dans les pays de la région. En outre, certains des principaux pays producteurs de canne à sucre se trouvent dans la région, notamment l’Inde, la Chine et la Thaïlande.

La croissance de l’industrie des aliments et des boissons est principalement attribuée à l’augmentation de la population mondiale, à la croissance substantielle de la demande d’aliments, à l’augmentation des activités agricoles dans le monde entier et à l’augmentation des ventes d’aliments emballés et transformés. La croissance des revenus de l’industrie est en outre tirée par des facteurs tels que la demande croissante de produits alimentaires biologiques, la demande croissante d’ingrédients alimentaires naturels et d’additifs, et l’augmentation des importations et des exportations d’aliments et de boissons dans le monde entier. Les progrès technologiques dans les solutions de transformation et d’emballage des aliments, le nombre croissant d’entreprises de livraison de nourriture en ligne et l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs du monde entier contribuent davantage à la croissance de cette industrie.

Marché mondial du sucre semoule – Perspectives régionales:

La vue d’ensemble du marché régional est l’un des éléments les plus vitaux du rapport. Cette section met en évidence les ratios de production et de consommation, les ratios de l’offre et de la demande, les activités d’importation / exportation, les modèles de consommation, les tendances actuelles et émergentes, les taux de croissance des revenus, les facteurs de croissance macro-économiques et micro-économiques et les principaux acteurs de chaque marché régional.

Principaux marchés régionaux couverts par le rapport :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

o Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique Latine

o Brésil

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Israël

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Principales entreprises sur le marché mondial du sucre semoule:

Les principales entreprises sur le marché mondial comprennent India Tree, Natural Sugars, Silver Spoon, Gem Pack Foods, CSR.

Segments couverts dans le rapport :

Type Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Sucre semoule biologique

Sucre semoule régulier

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Confiseries

Boulangeries

Sirops

Boissons

Autrui

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur le rapport ou pour demander la personnalisation du rapport. Notre équipe s’assurera que le rapport est le mieux adapté à vos besoins.

