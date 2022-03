Rapport sur le marché du réseau auto-organisé (SON) en Europe Acteurs clés, taille, part, analyse et prévisions d’ici 2029

Une étude de marché influente sur le réseau auto-organisé en Europe (SON) comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Des informations et des données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans le rapport de marché fiable du Réseau auto-organisé européen (SON) aideront certainement à développer les affaires et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Ce document marketing fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière d’une organisation. L’une des sections du rapport d’étude de marché du réseau auto-organisé européen (SON) couvre l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de la recherche sont proposées.

Le marché du réseau auto-organisé (SON) est en croissance avec un TCAC de 12,4 % dans les prévisions d’ici 2027 et devrait atteindre 3 018,56 millions USD d’ici 2027. Le nombre croissant d’utilisateurs de téléphones mobiles dans la région européenne agit comme un facteur majeur de croissance. du marché des réseaux auto-organisés (SON).

Avec l’augmentation du nombre de petites cellules et la complexité croissante des réseaux, l’utilisation de l’interférence humaine peut entraîner des coûts plus élevés et entraîner davantage d’erreurs. Ce problème peut être résolu par l’automatisation fournie par le marché des réseaux auto-organisés (SON). Cela contribue à réduire le coût global de l’opération, agissant comme un facteur majeur pour la croissance du marché du réseau auto-organisé (SON). Les failles de sécurité dans les API publiques qui peuvent être utilisées pour exploiter le réseau auto-organisé (SON) agissent comme un facteur de restriction majeur pour la croissance du marché du réseau auto-organisé (SON).

Portée du marché et taille du marché du réseau auto-organisé (SON)

Sur la base de l’offre, le marché des réseaux auto-organisés (SON) est segmenté en logiciels et services. En 2020, le segment des logiciels a représenté la plus grande part de marché dans le segment des offres et devrait croître à un rythme plus élevé en raison d’un investissement initial élevé.

Sur la base du réseau, le marché du réseau auto-organisé (SON) est segmenté en RAN, Wi-Fi , réseau central et backhaul. En 2020, le segment de réseau est dominé par le RAN (réseau d’accès radio) en raison d’une meilleure optimisation.

Sur la base de l’architecture, le marché du réseau auto-organisé (SON) est segmenté en C-SON (centralisé), D-SON (décentralisé) et H-SON (hybride). En 2020, le segment C-SON (centralisé) détient la part la plus élevée dans le segment de l’architecture compte tenu de sa facilité d’installation.

Sur la base de la technologie des réseaux, le marché des réseaux auto-organisés (SON) est segmenté en 4G/LTE, 2G/3G et 5G . En 2020, le segment des technologies de réseau est dominé par le segment 4G/LTE, car la majeure partie de la population dans le monde utilise les services 4G/LTE.

Sur la base de l’application, le marché du réseau auto-organisé (SON) est segmenté en sécurité et authentification du réseau, WAP, communication intermachine, système de positionnement global , jeux et autres. En 2020, le segment de la sécurité et de l’authentification du réseau domine le segment des applications et devrait croître au rythme le plus élevé du segment en raison de ses propriétés d’optimisation du réseau adaptées aux réseaux sans fil qui se développent à un rythme rapide.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du réseau auto-organisé (SON) en Europe sont l’Allemagne, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Europe est fortement pénétrée par l’adoption d’appareils intelligents qui, par conséquent, génère le besoin d’un spectre de bande passante plus élevé. Ainsi, pour résoudre ce problème, l’intégration avec la 5G gérera le trafic d’un nombre croissant de consommateurs d’appareils mobiles et intelligents. Par conséquent, cette activité créera l’opportunité pour les fabricants de réseaux auto-organisés (SON) de proposer des produits avancés dans la région. L’Allemagne domine la région européenne pour le marché des réseaux auto-organisés (SON) en raison de l’augmentation des dépenses opérationnelles pour le réseau LTE dans la région.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen du réseau auto-organisé (SON) comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du réseau auto-organisé (SON) en Europe sont Nokia, Cisco Systems, Inc., Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc., Innovile, Fon Wireless Limited, Altran (une filiale de Capgemini), TEOCO , Cellwize, CCS Ltd, ZTE Corporation, VIAVI Solutions Inc., PI Works, Comarch SA, Airspan Networks, Corning Incorporated et Infovista parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché du réseau européen auto-organisé (SON).

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Europe Self-Organizing Network (SON) sur la base de divers facteurs-analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Europe Self-Organizing Network (SON).

