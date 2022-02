Rapport sur le marché du diagnostic du cancer du cerveau en Amérique du Nord 2028 décrivant l’état actuel du marché ainsi que des acteurs clés tels que Thermo Fisher Scientific Inc., Siemens Healthineers A, Salud de GE, MDxSalud

Le « marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau » devrait passer de 301,5 millions de dollars américains en 2021 à 911,0 millions de dollars américains en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 17,1 % entre 2021 et 2028. Les cancers du cerveau sont causés par la croissance extracellulaire de cellules dans le cerveau qui causent des tumeurs. La tumeur comprend les tumeurs cérébrales primaires et les tumeurs cérébrales secondaires. Les tumeurs cérébrales primaires se forment dans le cerveau et ne se propagent pas à d’autres parties du corps, tandis que les tumeurs secondaires, également appelées métastases, sont des cancers qui ont pris naissance ailleurs dans le corps. Les tumeurs cérébrales sont classées en 40 types principaux qui sont ensuite classés en deux groupes principaux, à savoir bénins, c’est-à-dire à croissance lente et moins susceptibles de se propager, et malins, c’est-à-dire cancéreux et plus susceptibles de se propager.

Le segment du marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau par fabricants comprend :

Thermo Fisher Scientific Inc.

Siemens Healthineers A

Salud de GE

MDxSalud

NantOmics

biocept, inc.

Koninklijke Philips NV

Sistemas médicos de Canon

Hitachi, Ltda.

Sistemas Médicos Neusoft

Par type de diagnostic

Imaging Test MRI CT Scan PET

Biopsy

Molecular Testing

Lumbar Puncture

Others

Par type de cancer

Glioblastoma Multiforme

Astrocytomas

Ependymomas

Others

Par utilisateur final

Hospitals

Specialty Clinics

Ambulatory Surgical Centers

Others

Le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau est segmenté en technologie, type d’appareil, plate-forme et pays. Le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau sur la base de l’offre est segmenté en intensification d’image, systèmes laser militaires, électro-optique/infrarouge. Le segment électro-optique/infrarouge détenait la plus grande part de marché en 2020. Sur la base du type d’appareil, le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau est segmenté en appareils de vision nocturne, appareils d’imagerie thermique portables, équipement d’observation intégré, capteurs infrarouges, sismiques et acoustiques autonomes, et d’autres. Le segment des capteurs sismiques et acoustiques détenait la plus grande part de marché en 2020. Sur la base de la plate-forme, le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau est segmenté en sol, aéroporté et naval. Le segment terrestre détenait la plus grande part de marché en 2020. Selon les pays, le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau est segmenté en États-Unis, Canada et Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2020.

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché du diagnostic du cancer du cerveau en Amérique du Nord et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un retour solide

Gardez une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché nord-américain du diagnostic du cancer du cerveau

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région de l’Amérique du Nord.

