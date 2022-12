Rapport sur le marché du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (C4ISR): Principaux acteurs Pays Type et application Prévisions régionales d’ici 2029

Le marché mondial du commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR) était évalué à 12,17 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,30 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,72% au cours de la période de prévision 2022- 2029.

Marché du commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR)est censé augmenter au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l'utilisateur final.



Ce rapport de marché sur le commandement, le contrôle, les communications, les ordinateurs, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (C4ISR) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés. , analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’analyse stratégique de la croissance du marché, de la taille du marché, de la croissance du marché des catégories, des niches et de la domination des applications, des approbations de produits, des lancements de produits, des expansions géographiques, des innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (C4ISR), contactez-nous pour un résumé d’analyste,

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du commandement, du contrôle, des communications, des ordinateurs, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (C4ISR) comprennent:

Northrop Grumman. (NOUS)

Société Lockheed Martin. (NOUS)

Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)

Systèmes BAE. (ROYAUME-UNI)

General Dynamics Corporation (États-Unis)

L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)

Thales (France)

Rheinmetall AG (Allemagne)

Saab (Suède)

Leonardo SpA (Italie)

IAI (Israël)

Systématique (États-Unis)

Airbus (Pays-Bas)

Collins Aerospace (États-Unis)

Booz Allen Hamilton Inc. (États-Unis)

Cubic Corporation (États-Unis)

Elbit Systems Ltd. (Israël)

Segments de marché clés :

Matériel

Systèmes de capteurs

Technologies de communication et de réseau

Écrans et périphériques

Guerre électronique

Application Software

Command and Control Software

Cybersecurity

Situational Awareness

Computing Software

Other

Services

System Integration and Engineering

Simulation & Training

Managed Service

Support Services

Platform

Airborne

Land

Naval

Space

Application

Command and Control

Communications

Computing

Intelligence

Surveillance and Reconnaissance

Electronic Warfare

Installation

New Installation

Upgrade

End User

Defence and Space

Homeland Security

Commercial

Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Market, By Region:

North America (USA, Canada and Mexico)

(USA, Canada and Mexico) Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe)

(Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe) Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia)

(China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia) South America (Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.)

(Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.) Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Nigeria and South Africa)

Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Market Key Benefits over Global Competitors:

The report provides a qualitative and quantitative analysis of the Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) market trends, forecasts, and market size to determine new opportunities.

market trends, forecasts, and market size to determine new opportunities. Porter’s Five Forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders to make strategic business decisions and determine the level of competition in the industry.

Top impacting factors & major investment pockets are highlighted in the research.

The major countries in each region are analysed and their revenue contribution is mentioned.

The market player positioning segment provides an understanding of the current position of the market players active in the Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)

Some of the key questions answered in these Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) market reports:

What will the market growth rate, growth momentum or acceleration market carries during the forecast period?

Which are the key factors driving the Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)?

Which region is expected to hold the highest market share in the Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)?

What trends, challenges and barriers will impact the development and sizing of the Global Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)?

What is sales volume, revenue, and price analysis of top manufacturers of Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR)?

What are the Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) opportunities and threats faced by the vendors in the global Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) Industry?

