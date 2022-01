Rapport sur le marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) (analyse COVID-19) par tendances et opportunités du marché mondial et prévisions jusqu’en 2025

Le rapport de recherche sur le marché mondial des véhicules aériens sans pilote (UAV) 2022 est segmenté en plusieurs régions clés, avec la production, la consommation, les revenus (millions USD), la part de marché et le taux de croissance des véhicules aériens sans pilote (UAV) dans ces régions, de 2022 à 2025 ( prévisions), couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Amérique du Sud et centrale.

Le marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) devrait passer de 11,45 milliards de dollars américains en 2016 à 51,85 milliards de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 18,4 % entre 2017 et 2025.

Le marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) en est à ses balbutiements dans les pays en développement et est une technologie largement adoptée dans plusieurs pays développés. Le marché devrait en outre prospérer avec la modification des réglementations gouvernementales pour les technologies liées aux drones à travers le monde. L’un des facteurs clés de la croissance du marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour les UAV est son adoption croissante à des fins commerciales par les industries des utilisateurs finaux. Selon les statistiques révélées par la FAA, les ventes de drones commerciaux et amateurs devraient passer de 2,5 millions en 2016 à 7 millions en 2020. De plus, l’évolution de la réglementation fédérale devrait encore stimuler la croissance des drones commerciaux. Par exemple, le gouvernement américain a récemment introduit un programme pour intensifier les essais de drones afin d’accélérer l’adoption des drones dans le secteur commercial.

Les meilleurs joueurs répertoriés dans ce rapport sont :

DJI, Parrot SA, 3D Robotics, Inc., Yuneec International Co. Ltd., Airware, AeroVironment, Inc., DroneDeploy, Northrop Grumman Corporation, PrecisionHawk Inc., senseFly SA

Le rapport se concentre sur une segmentation approfondie du marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) par composant, type et application. La segmentation géographique du rapport couvre cinq grandes régions, notamment ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SA). Le marché régional a encore été divisé par les pays respectifs. Par segment d’application, le secteur militaire et de la défense représentait la plus grande part du marché des drones en 2016 ; tandis que la région APAC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des véhicules aériens sans pilote (UAV) avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché des drones et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel, les tendances géographiques et les opportunités sur les marchés par rapport à toutes les régions géographiques. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également la chaîne de valeur ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport sur le marché des véhicules aériens sans pilote (UAV).

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions du marché des véhicules aériens sans pilote (UAV) qui génère les revenus les plus élevés au monde en raison de l’augmentation du budget des UAV par l’armée et la défense du pays. Les économies à croissance rapide en Asie-Pacifique (APAC) avec un secteur agricole en forte croissance ouvriront la voie à une adoption croissante et propulseront le marché des drones. La région APAC devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, la Chine contribuant en grande partie. En outre, la région MEA connaît également une croissance significative attribuée à la mise en œuvre accrue des UAV dans l’application militaire de plusieurs pays. En outre, les applications commerciales des UAV augmentent également dans la région, telles que l’utilisation des UAV dans le segment agricole africain et les « drones taxis » qui seront lancés à Dubaï.

