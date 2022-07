Rapport sur le marché des tissus non tissés en polypropylène (PP) 2022 – Taille, part, prix, tendance et prévisions

Selon MRH, le marché mondial des tissus non tissés en polypropylène (PP) représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La sensibilisation accrue à l’adoption de produits d’hygiène tels que les couches pour bébés et les produits d’incontinence pour adultes, la pénétration élevée des produits dans les géotextiles en raison de ses propriétés, telles que la résistance élevée à la déchirure et à la perforation, la tolérance aux fluctuations de température et la durabilité sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché . Cependant, la volatilité du coût des matières premières, telles que le naphta, le pétrole et le propylène, freine la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la demande de produits dans les industries d’utilisation finale, notamment l’hygiène, la médecine, l’automobile, l’agriculture, l’ameublement et

Le polypropylène non tissé est un excellent tissu sur lequel imprimer. Avec une couverture d’impression à 100 % et un design de haute qualité, un sac en polypropylène non tissé transmettra clairement vos messages marketing. Le polypropylène non tissé est un matériau extrêmement polyvalent et peut être utilisé pour créer un sac réutilisable à vie dans n’importe quel style, forme ou design.

Sur la base du produit, le segment de base se développe considérablement en raison de son acceptation par rapport à d’autres tissus dans les applications de filtration industrielle, telles que le traitement des minéraux, la filtration du pétrole et du gaz, les filtres à cartouche et à sac liquides, la filtration de l’eau et la pénétration croissante dans les applications médicales telles que les gants. , emballages médicaux, blouses chirurgicales, masques, champs et couvertures. Par géographie, l’Asie-Pacifique est susceptible d’avoir une énorme demande en raison de l’augmentation de la population d’enfants et de nourrissons, associée à une sensibilisation accrue à l’utilisation des couches pour bébés dans les régions de l’Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Inde.

Certains des principaux acteurs présentés sur le marché des tissus non tissés en polypropylène (PP) comprennent Toray Industries Inc., Suominen Corporation, Pegas Nonwovens as, Mitsui Chemicals Inc., Low and Bonar PLC, Kimberly-Clark Corporation, Johns Manville Corporation, Freudenberg Group, FITESA, First Quality Nonwovens Inc., Berry Global, Inc., Avgol Nonwoven Industries, Asahi Kasei Corporation, Akitieselskabet Schouw & Co. Group et Ahlstrom-Munksjo Oyj.

Produits couverts :

• Agrafes

• Spunbonded

• Meltblown

• Composite

Applications couvertes :

• Médical

• Industriel

• Hygiène

• Géotextiles

• Ameublement

• Tapis

• Automobile

• Agriculture

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

