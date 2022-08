Rapport sur le marché des tests de diagnostic rapide (RDT) 2029 : aperçu du secteur, taille, part, analyse et opportunités

Un rapport d’étude de marché mondial sur les tests de diagnostic rapide (RDT) fournit une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Ce rapport de marché offre également un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Des capacités compétentes et d’excellentes ressources dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires sont réunies pour générer ce rapport d’étude de marché de classe mondiale. Le rapport sur le marché des tests de diagnostic rapide (RDT) est spécialement conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients qui les aideront finalement à augmenter leur retour sur investissement (ROI).

Scénario de marché des tests de diagnostic rapide (RDT)

L’augmentation du nombre de patients souffrant de diabète et de maladies chroniques à travers le monde, le nombre croissant de personnes gériatriques, l’adoption de kits de test de diagnostic, le besoin croissant d’installations médicales améliorées sont quelques-uns des facteurs qui favoriseront la croissance des tests de diagnostic rapide (RDT) marché au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, une sensibilisation accrue de la population au diagnostic précoce stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des tests de diagnostic rapide (RDT) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les tests de diagnostic rapide, aussi appelés tests rapides, sont des tests faciles à utiliser qui offrent des résultats rapides, généralement en moins de 20 minutes. Contrairement aux autres tests standard et conventionnels, où le diagnostic et le prélèvement sont envoyés au laboratoire, les résultats obtenus à partir des kits de tests de diagnostic rapide sont fournis au point de service. Le point de soins est un endroit où les patients sont soignés. Le point de service peut être le bureau d’un prestataire, une clinique ou le domicile du patient.

Les TDR sont applicables pour diagnostiquer et tester des maladies infectieuses telles que le COVID-19, les maladies cardiologiques, l’oncologie, la grossesse, les tests de fertilité, les tests de toxicologie, les tests de toxicomanie, les tests cardiométaboliques et la surveillance de la glycémie.

Profils des entreprises du marché des tests de diagnostic rapide (RDT)

Abbott, Danaher, Cellex, AdvaCare Pharma, Access Bio, Cardinal Health, Bio-Rad Laboratories, Inc., BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, bioMérieux SA, InBios International, Inc., Gnomegen LLC, QIAGEN, Quidel Corporation, Chembio Diagnostics Systems, Inc., Siemens Healthcare Gmbh (une filiale de Siemens Healthineers AG), PerkinElmer Inc., Sekisui Diagnostics, Fujirebio (une filiale du groupe HU), PTS Diagnostics, LamdaGen Corporation, Werfen, Nova Biomedical, Trinity Biotech, Sysmex Europe GmbH (filiale de Sysmex Corporation), Luminex Corporation. Une société DiaSorin, MEGAKOR DIAGNOSTK GMBH

Analyse de segmentation :

Le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté sur la base de

Par type de produit (consommables et kits, instruments et autres)

Par mode (produit de test de diagnostic rapide professionnel et produit de test de diagnostic rapide en vente libre [OTC])

Par technologie (basée sur la PCR, dosages dynamiques, dosages immunochromatographiques à flux latéral, dosage d’agglutination, microfluidique, technologie de substrat et autres)

Par modalité (test en laboratoire et test non en laboratoire)

Par groupe d’âge (adulte et pédiatrique)

Par type de test (détermination de la confirmation, test sérologique et séquençage viral)

Par approche (diagnostic in vitro, diagnostic moléculaire)

Par échantillon (écouvillon, sang, urine, salive, crachats et autres), application (tests de maladies infectieuses, surveillance du glucose, tests de cardiologie, tests d’oncologie, tests cardiométaboliques, tests de toxicomanie, tests de grossesse et de fertilité, tests de toxicologie, autres )

Par utilisateur final (hôpital et clinique, laboratoire de diagnostic, établissement de soins à domicile, instituts de recherche et universitaires et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail, autres)

Le marché des tests de diagnostic rapide (RDT) explique les principaux facteurs macroéconomiques qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les principaux facteurs de prévision qui façonneront la croissance du marché, le scénario de remboursement, le scénario réglementaire et l’analyse de la chaîne de valeur. En outre, il fournit une dynamique clé du marché des tests de diagnostic rapide (RDT), qui comprend les moteurs, les contraintes et l’analyse des opportunités. Le rapport se concentre également sur l’analyse du marché des concurrents en fonction des revenus, de la vision unique du portefeuille dans tous les segments de l’industrie et de leur position relative sur le marché. L’analyse des opportunités pour les agents aidera les lecteurs à comprendre les opportunités du marché, sur la base desquelles ils peuvent planifier leurs stratégies.

Guide complet du rapport sur le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT):

Le rapport sur le marché des tests de diagnostic rapide (RDT) offre les données les plus infaillibles et les plus précises grâce à la méthodologie de recherche à 360 degrés. Lors de la formulation du rapport d’étude de marché, l’analyste de recherche fournit une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour comprendre précisément les besoins de l’entreprise. Avec l’aide de l’analyse SWOT fournies dans le rapport d’étude de marché, des renseignements précis peuvent être obtenus qui aident les entreprises à identifier les opportunités ainsi que les influences internes et externes. Pour comprendre le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) dynamique dans le monde principalement, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde. Data Bridge Market Research fournit également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants. Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponible dans le rapport complet.

Étendue du marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) et taille du marché

Sur la base du type de produit, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en consommables et kits, instruments et autres. En 2022, le segment des consommables et des kits devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) en raison de la facilité d’utilisation et de la disponibilité des kits de test.

Sur la base du mode, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en produit de test de diagnostic rapide professionnel et en produit de test de diagnostic rapide en vente libre [OTC]. En 2022, le segment des produits de test de diagnostic rapide professionnel devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (TDR) en raison de la précision et de l’utilisation accrue dans les points de soins, tels que les domiciles.

Sur la base de la technologie, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en tests à flux continu basés sur la PCR, tests immunochromatographiques à flux latéral, tests d’agglutination, microfluidique, technologie de substrat, etc. En 2022, le segment basé sur la PCR devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) en raison de la rapidité, de la fiabilité, de la livraison des résultats à un rythme plus rapide et de la capacité quantitative.

Sur la base de la modalité, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en tests en laboratoire et en tests hors laboratoire. En 2022, le segment des tests en laboratoire devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) en raison de la sécurité, de la disponibilité des laboratoires, du respect des directives réglementaires et des économies de coûts.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en adulte et pédiatrique. En 2022, le segment adulte devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (TDR) en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des maladies infectieuses chroniques.

Sur la base du type de test, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en déterminant la confirmation, les tests sérologiques et le séquençage viral. En 2022, le segment de la confirmation déterminante devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (TDR) car il est nécessaire de déterminer la cause des maladies infectieuses puisque le diagnostic par les TDR fournit des résultats confirmés du diagnostic des maladies infectieuses.

Sur la base de l’approche, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en diagnostic in vitro et diagnostic moléculaire. En 2022, le segment du diagnostic in vitro devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (TDR) en raison de sa capacité à détecter les maladies infectieuses, telles que le COVID-19, la détection des troubles de la grossesse et de la fertilité, et son applicabilité en précision Médicament.

Sur la base des échantillons, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en écouvillon, sang, urine, salive, crachats et autres. En 2022, le segment des écouvillons devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT), en raison de sa préférence accrue des patients et des progrès de la sérologie pour la collecte des écouvillons.

Sur la base de l’application, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en tests de maladies infectieuses, surveillance du glucose, tests de cardiologie, tests d’oncologie, tests cardiométaboliques, tests de toxicomanie, tests de grossesse et de fertilité, tests de toxicologie et les autres. En 2022, le segment des tests de maladies infectieuses devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (TDR) en raison de l’augmentation des cas de maladies infectieuses chroniques et du financement gouvernemental pour l’utilisation des diagnostics rapides.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en hôpital et clinique, laboratoire de diagnostic, établissement de soins à domicile, instituts de recherche et universitaires, etc. En 2022, le segment des hôpitaux et des cliniques devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) en raison de la disponibilité de kits de test de diagnostic rapide (RDT) avancés dans les hôpitaux et de l’augmentation du revenu disponible.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) en raison de l’augmentation des accords contractuels entre fabricants et distributeurs pour les tests de diagnostic rapide et de l’équité dans le processus d’appel d’offres.

Analyse régionale du marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC), Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe , Chine, Japon, Inde. Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, IndonésieMiddle Est et Afrique (MEA), Philippines, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Argentine et reste de l’Amérique du Sud

Les rapports d’études de marché sur les tests de diagnostic rapide (RDT) éliminent une grande partie des conjectures du processus, ce qui permet de gagner énormément de temps. Le rapport peut également être utilisé pour rechercher les meilleures pratiques, préparer des appels d’offres, se préparer pour les réunions avec les clients et créer du contenu. Le rapport fournit des informations sur les questions et aide à valider les informations.

Points couverts dans la table des matières du marché mondial des Tests de diagnostic rapide (RDT) :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Étendue du marché

Chapitre 2: Résumé exclusif les informations de base du marché Tests de diagnostic rapide (RDT).

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des tests de diagnostic rapide (RDT)

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés.

Chapitre 8 et 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

A continué…………

